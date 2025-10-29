miércoles 29 de octubre de 2025
    San Nicolás: El Concejo aprobó la prórroga del Presupuesto 2026 solicitada por el intendente Passaglia

    El intendente Santiago Passaglia obtuvo del Concejo Deliberante de San Nicolás la prórroga para el Presupuesto Municipal 2026, rondando $130mil millones.

    29 de octubre de 2025 - 10:15
    LaOpinion

    En su última sesión ordinaria, celebrada el jueves pasado, el Concejo Deliberante de San Nicolás aprobó por unanimidad el pedido de prórroga solicitado por el intendente Santiago Passaglia, en el marco de la presentación del Presupuesto de Gastos y Recursos 2026.

    La medida permite al Ejecutivo presentar el proyecto durante los primeros días de noviembre, de modo que el expediente podría adquirir estado parlamentario en la sesión del jueves 13, una de las últimas del año.

    Los números del Presupuesto que tendrá el intendente Santiago Passaglia para 2026

    De acuerdo con fuentes municipales, la proyección presupuestaria para el próximo ejercicio ascenderá a unos $130 mil millones, lo que representa un incremento del 32% respecto a los $98 mil millones del presupuesto 2025.

    El esquema de distribución mantendrá la tendencia de los últimos años: 53% destinado a obras públicas, 23% a salarios y 24% a mantenimiento. En valores nominales, esto implicará cerca de $70 mil millones para obras, $30 mil millones para sueldos y $31 mil millones para mantenimiento.

    Desde el Ejecutivo explicaron que la solicitud de prórroga se debe a la falta de información clave del Ministerio de Economía bonaerense, entre ellas el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina los fondos coparticipables que recibirá cada municipio.

    En la nota enviada al cuerpo deliberativo, Passaglia y el secretario de Gobierno, Matías Grams, señalaron: “No nos encontramos en condiciones técnicas de elaborar el Presupuesto sin contar con la principal fuente de ingresos coparticipables ni los importes afectados a obras específicas”.

    El Concejo también aprobó por unanimidad la extensión de plazos para los presupuestos de la SAPEM “Descubrí San Nicolás” y del Ente de Aguas, ambos dependientes de la administración municipal.

