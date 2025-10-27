lunes 27 de octubre de 2025
    • Detuvieron en San Nicolás a un hombre con pedido de captura por abuso sexual desde febrero

    La DDI San Nicolás y el GTO de la Comisaría Segunda aprehendieron a un hombre de 37 años buscado por abuso sexual desde el mes de febrero.

    27 de octubre de 2025 - 11:00
    Sujeto detenido por Abuso Sexual y con pedido de captura en San Nicolás.

    Diario El Norte

    Un hombre de 37 años con pedido de captura activo por una causa caratulada como “Abuso sexual” fue detenido este domingo en San Nicolás, durante un operativo realizado por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) junto al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda.

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%
    San Nicolás: Un niño resultó herido tras chocar una moto con un perro en el barrio Somisa

    Constataron que el detenido presentaba pedido de captura desde febrero

    El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre Avenida Central al 800, donde los agentes lograron la aprehensión del sospechoso, que era intensamente buscado desde febrero de este año.

    De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el pedido de captura fue emitido el 23 de febrero de 2024 por la UFI N° 12, autoridad judicial interviniente en la investigación.

    Tras concretarse la detención, se llevaron adelante las actuaciones de rigor, incluida la notificación del Artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando el individuo a disposición de la Justicia para continuar con el proceso correspondiente.

    En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

