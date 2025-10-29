La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

Pergamino volverá a ser sede de un partido definitorio del fútbol del interior. Este domingo, desde las 16:00, el Estadio Miguel Morales, de Douglas Haig, albergará la final de la Copa País, el torneo de selecciones de ligas organizado por el Consejo Federal de la AFA, que reunió a combinados de todo el país.
