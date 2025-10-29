miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

    El domingo próximo, desde las 16:00, Pergamino será sede de la gran final del torneo nacional de selecciones de ligas, entre la Tandilense y la Cañadense.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    29 de octubre de 2025 - 15:18
    El estadio de Douglas será sede del partido que coronará al campeón de la Copa País.

    El estadio de Douglas será sede del partido que coronará al campeón de la Copa País.

    douglashaig.com

    Pergamino volverá a ser sede de un partido definitorio del fútbol del interior. Este domingo, desde las 16:00, el Estadio Miguel Morales, de Douglas Haig, albergará la final de la Copa País, el torneo de selecciones de ligas organizado por el Consejo Federal de la AFA, que reunió a combinados de todo el país.

    Lee además
    La premiación de la categoría Sub 10 en la cuarta etapa realizada en la Agrotécnica.

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa
    Partido clave entre Belgrano y Somisa por el Torneo Pre Federal en San Nicolás con ambas hinchadas.

    Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026

    El título se definirá a partido único entre los seleccionados de la Liga Tandilense y la Liga Cañadense, que llegan como los mejores del torneo luego de una extensa competencia que incluyó a 66 ligas, entre ellas la Liga de Fútbol de Pergamino, que participó en la Zona 2 de la Región Pampeana Norte (junto a San Pedro, Chacabuco y Junín), aunque no logró avanzar a la siguiente fase.

    La Liga Cañadense, representante de Santa Fe, se coronó campeona provincial al superar a la Rafaelina, y luego ganó la Región Litoral Sur tras vencer por penales a la Paranaense. En su camino a la final dejó en el camino a Eldorado (Misiones) y a Río Cuarto (Córdoba), en “semis”. Por su parte, la Liga Tandilense, que representa a la provincia de Buenos Aires, tuvo un recorrido igualmente destacado y tras eliminar en semifinales a General Alvear, llega con la ilusión de quedarse con el trofeo nacional.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Este domingo desde las 16:00, el estadio Miguel Morales de Douglas Haig recibirá la gran final de la Copa País, el torneo nacional de selecciones de ligas organizado por el Consejo Federal de la AFA. El título se definirá a partido único entre la Liga Tandilense (Buenos Aires) y la Liga Cañadense (Santa Fe), los dos mejores combinados del país, que llegan tras superar una extensa competencia con 66 ligas participantes. La definición se jugará en terreno neutral, y si hay empate en los 90 minutos, el campeón se decidirá por penales. Pergamino volverá a vivir una jornada histórica del fútbol del interior, con una final que promete emociones y tribunas colmadas. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar #FútbolDelInterior #CopaPaís #Pergamino #DouglasHaig #AFA #ConsejoFederal #FinalNacional"

    Final en estadio neutral

    La decisión de disputar la final en Pergamino se tomó días atrás en la sede del Consejo Federal, en una reunión encabezada por Javier Treuque (secretario del Consejo y vicepresidente tercero de AFA) y Marcelo Moure (gerente del organismo), junto a los dirigentes de las ligas finalistas.

    Los representantes de Tandil habían propuesto definir el título en duelos de ida y vuelta, pero finalmente se resolvió realizar un solo partido en terreno neutral. Y en caso de empate durante los 90 minutos, el campeón se definirá por penales. La expectativa es alta y se espera una definición apasionante en el estadio de Douglas Haig, donde la Copa País conocerá a su dueño.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa

    Torneo Pre Federal: Belgrano y Somisa se enfrentarán por la punta y el pase a la Liga Federal 2026

    Racing goleó y se subió a la punta en el Regional Amateur

    El CGP en el Nacional: Guadalupe Aranibe fue subcampeona y Azul Álvarez quinta

    Club Náutico San Pedro será sede del 13° Encuentro Nacional de Minibásquet

    Pergamino Básquet jugó su tercer amistoso: derrota con Santa Paula

    La Carrera Rosa vuelve a Pergamino con un mensaje de salud y solidaridad

    Agustín Pereyra acelera el legado familiar y se prepara para saltar al automovilismo

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La premiación de la categoría Sub 10 en la cuarta etapa realizada en la Agrotécnica.

    El Circuito Juvenil de Ajedrez de Pergamino disputó la cuarta etapa

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV
    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año