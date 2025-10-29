La Copa País definirá su campeón en el estadio Miguel Morales

El estadio de Douglas será sede del partido que coronará al campeón de la Copa País. douglashaig.com

Pergamino volverá a ser sede de un partido definitorio del fútbol del interior. Este domingo, desde las 16:00, el Estadio Miguel Morales, de Douglas Haig, albergará la final de la Copa País, el torneo de selecciones de ligas organizado por el Consejo Federal de la AFA, que reunió a combinados de todo el país.

El título se definirá a partido único entre los seleccionados de la Liga Tandilense y la Liga Cañadense, que llegan como los mejores del torneo luego de una extensa competencia que incluyó a 66 ligas, entre ellas la Liga de Fútbol de Pergamino, que participó en la Zona 2 de la Región Pampeana Norte (junto a San Pedro, Chacabuco y Junín), aunque no logró avanzar a la siguiente fase.

La Liga Cañadense, representante de Santa Fe, se coronó campeona provincial al superar a la Rafaelina, y luego ganó la Región Litoral Sur tras vencer por penales a la Paranaense. En su camino a la final dejó en el camino a Eldorado (Misiones) y a Río Cuarto (Córdoba), en “semis”. Por su parte, la Liga Tandilense, que representa a la provincia de Buenos Aires, tuvo un recorrido igualmente destacado y tras eliminar en semifinales a General Alvear, llega con la ilusión de quedarse con el trofeo nacional.

Final en estadio neutral La decisión de disputar la final en Pergamino se tomó días atrás en la sede del Consejo Federal, en una reunión encabezada por Javier Treuque (secretario del Consejo y vicepresidente tercero de AFA) y Marcelo Moure (gerente del organismo), junto a los dirigentes de las ligas finalistas.

Los representantes de Tandil habían propuesto definir el título en duelos de ida y vuelta, pero finalmente se resolvió realizar un solo partido en terreno neutral. Y en caso de empate durante los 90 minutos, el campeón se definirá por penales. La expectativa es alta y se espera una definición apasionante en el estadio de Douglas Haig, donde la Copa País conocerá a su dueño.

