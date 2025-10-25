Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

En una noche cargada de emoción y dramatismo, Argentino se impuso el viernes por 74 a 72 sobre Comunicaciones en el estadio “Andrés ‘Pickle’ Gracia”, en el cierre de la fecha 11 de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol . El héroe de la jornada fue Juan Tomás Musacchio , quien a tres segundos del final clavó un triple decisivo que selló el triunfo visitante.

El Cartero, que tuvo la última posesión del juego, buscó revertir el desenlace con un intento de tres puntos de Eugenio Corroquer , pero el tiro no encontró destino y la alegría fue para Argentino.

El desarrollo del partido tuvo a Comu arriba durante gran parte del encuentro. Los dirigidos por Ricardo Palacio se pusieron al frente del marcador desde el inicio: cerraron el primer cuarto con una ventaja de 22-17 , y mantuvieron la diferencia en los siguientes parciales ( 43-38 al descanso largo y 62-57 al término del tercero). Sin embargo, al promediar el último cuarto el equipo de Francisco Colombo se puso adelante en el resultado por primera vez y firmó la victoria con el triple de Musacchio.

En el conjunto ganador se destacó Luciano González , goleador del partido con 18 puntos, seguido por Musacchio con 17, Lucas García Cano con 13 y Mateo Suleta con 9. En Comunicaciones, el goleo fue más repartido: Patricio Barral anotó 12, mientras que Genaro Carrera y Augusto Paget aportaron 11 cada uno. Valentín Picco y Manuel Canosa sumaron 7.

El equipo local tuvo dos bajas importantes: Martín Gandoy, recientemente incorporado a Pergamino Básquet, y Bautista Gobetti, quien se encuentra participando de un campus con la preselección argentina U17 en el Cenard. Por el lado de Argentino no contó con Matías Colliard.

Más allá del resultado, la diferencia final de dos puntos dejó a Comunicaciones con ventaja en caso de igualdad entre ambos al final de la Fase Regular, ya que en la primera rueda el Cartero había ganado por 89 a 85 en el estadio “Socios Fundadores”. Por eso, Argentino deberá finalizar con un triunfo más que su rival directo si pretende quedarse con el cuarto puesto, el último que otorga un boleto al repechaje por el ascenso al Torneo Federal. Con este marcador, y a tres fechas del cierre de la etapa regular, Argentino quedó cuarto con récord de 4-6 (y un partido más jugado), mientras que Comunicaciones se ubica en la quinta posición con 4-5.

Somisa amplió su invicto

La fecha 11 de la Zona Norte B se había puesto en marcha el jueves, cuando Juventud cayó como local 99 a 53 frente a Belgrano de San Nicolás en el estadio “Ricardo ‘Dorado’ Merlo”. En la visita se destacaron el pergaminense Noe Grunale (20 puntos) y Lucas Núñez (17), mientras que en el Celeste sobresalió Franco Villegas con 25.

En el otro encuentro que el viernes completó la fecha, Somisa de San Nicolás volvió a demostrar su poderío al superar como local 109 a 66 a Náutico de San Pedro. Faustino Brovarone, con 17 puntos, fue el máximo anotador de un equipo que tuvo seis jugadores en doble dígito. En la visita, Federico Aldama sumó 22. Con este triunfo, Somisa mantuvo su invicto y quedó a un paso de asegurar el ascenso directo al Federal (lo lograrán los dos primeros de la zona).

Lo que viene en la Zona Norte B

En la próxima jornada (fecha 12), Argentino quedará libre, mientras que Comunicaciones visitará a Náutico de San Pedro. Además, Belgrano recibirá a Somisa en el estadio “Fortunato Bonelli”, en un duelo clave por la punta de la zona, y Colón de Chivilcoy será local ante Juventud.

Torneo Clausura de la APB

La décima y última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura de la de la APB (Asociación Pergaminense de Básquetbol) comenzó en la noche del viernes con los dos partidos de la Zona B. Sirio Libanés derrotó de 95 a 90 de local a Gimnasia y Esgrima y, en Colón, Alianza superó a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes 74 a 64.

La fecha se completará este lunes a las 21:15 con los dos juegos de la Zona A. En Colón, Circulo recibirá a Sportivo Rojas y Sports será local de Juventud. En esta zona queda libre Argentino que ya se aseguró el primer puesto.