lunes 27 de octubre de 2025
    • En San Nicolás, Milei logró una amplia victoria: La Libertad Avanza se impuso con casi el 46%

    Con el 98% de las mesas escrutadas en San Nicolás, La Libertad Avanza aliada al PRO, obtuvo el 45,96% de los votos, superando por 13 puntos a Fuerza Patria.

    27 de octubre de 2025 - 08:30
    La Libertad Avanza ganó por 13 puntos a Fuerza Patria en las mesas de San Nicolás

    La Libertad Avanza ganó por 13 puntos a Fuerza Patria en las mesas de San Nicolás

    LaOpinion

    El oficialismo nacional de Javier Milei consiguió una victoria contundente en San Nicolás este domingo, en el marco de las elecciones legislativas nacionales 2025, donde la preferencia mayoritaria de los nicoleños estuvo en la propuesta de La Libertad Avanza (LLA), que en esta oportunidad articuló con el PRO de Mauricio Macri.

    Con el 98,40% de las mesas escrutadas, la lista encabezada por Diego Santilli sumó 39.686 votos, equivalentes al 45,96% de los sufragios afirmativos. En segundo lugar se ubicó Fuerza Patria (FP) —espacio que reúne a kirchneristas, massistas y kicillofistas— con 28.428 votos, lo que representa un 32,92%, quedando 13 puntos por debajo de la alianza libertaria.

    El resto de los candidatos, no llegaron al 5 por ciento

    Por fuera de los dos principales bloques, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (4,62%) y Propuesta Federal para el Cambio (4,54%) disputan voto a voto el tercer lugar, mientras que la alianza Provincias Unidas, encabezada por Florencio Randazzo, alcanzó el 3,33%.

    En total, el padrón de San Nicolás estuvo compuesto por 129.231 electores habilitados, con una participación del 71,20%. El voto en blanco representó apenas el 1,63% de los sufragios emitidos en las 375 mesas del distrito.

