miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Argentina busca otra estrella: el salame más largo del mundo

    Se usan cientos de kilos de carne fresca y participan más de 50 personas en cada etapa, desde su embutido hasta el estacionamiento, traslado y degustación.

    29 de octubre de 2025 - 12:57
    El primer salame de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros.

    El primer salame de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros.

    CADENA 3.
    Cada año, esta cifra se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío.

    Cada año, esta cifra se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío.

    CADENA 3.

    Tandil se encuentra en plena cuenta regresiva para una nueva edición del Festival del Salame y el Cerdo, uno de los eventos gastronómicos más importantes del país, que este año tiene un objetivo claro: volver a recuperar el récord del salame más largo del mundo.

    Lee además
    El desafío es demostrar que se puede snackear mejor, con practicidad y sin resignar sabor.

    El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente
    La pizza Margarita nació en Nápoles en 1889 como un gesto de la reina Margarita de Saboya hacia el pueblo.

    La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

    El desafío se presentará el sábado 8 de noviembre, cuando se dé a conocer la medida oficial ante el público y autoridades, con la expectativa de superar los 469,18 metros logrados recientemente por San Andrés de Giles.

    En 2023, Tandil había alcanzado los 401,73 metros, pero la competencia entre regiones chacinera volvió a encenderse. Pablo Cagnoli, miembro fundador del Consejo de la Denominación de Origen, destacó que “el Chacinar es mucho más que superar un récord; es la fiesta donde mostramos a toda la Argentina y el mundo el valor cultural del Salame de Tandil, la cadena productiva, la calidad de nuestros productos identitarios y una tradición de más de 100 años".

    Desde 2011, el Salame de Tandil cuenta con la primera Denominación de Origen del país para un alimento agroindustrial, lo que garantiza su calidad, origen y proceso productivo. Este sello distingue a un producto emblemático que lleva más de un siglo de historia y que hoy es símbolo de identidad local.

    Una mega producción para un récord mundial

    Para elaborar el salame más largo del planeta se emplean cientos de kilos de carne fresca y más de 50 personas participan activamente en cada etapa: embutido, estacionamiento, traslado y presentación. El primero de estos chacinados gigantes fue elaborado en 2014 y medía apenas 16 metros, cifra que fue creciendo año tras año.

    Durante el sábado y domingo se espera que más de 10.000 porciones del salame récord sean degustadas por el público en el predio del Parque Independencia, así como también en restaurantes y hoteles de la ciudad.

    Gastronomía, tradición y espectáculos

    El festival ofrecerá una amplia variedad de comidas típicas en fogones y foodtrucks: bondiolas, matambres, pechito de cerdo, bifes al disco, empanadas, papas fritas en grasa de cerdo y especialidades locales. Además, habrá un patio cervecero, coctelería y propuestas dulces.

    La programación incluye shows musicales de bandas tandileras, grupos de danza y espectáculos para toda la familia. También se destacará el clásico concurso de atado y embutido, que revaloriza las habilidades de los elaboradores porcinos.

    Un evento que trasciende el récord

    Más allá de la competencia, el Festival del Salame y el Cerdo es una oportunidad para celebrar la identidad productiva de Tandil, su cultura gastronómica y su rol como referente nacional. Con una tradición centenaria y un fuerte arraigo en el sentimiento popular, el salame tandilero vuelve a convocar a miles de visitantes en una fiesta que combina historia, trabajo y sabor.

    Fuente: Agrofy.

    Temas
    Seguí leyendo

    El cambio en la forma de snackear: de lo rápido a lo consciente

    La verdadera historia de la pizza Margarita: cómo un gesto de una reina cambió la gastronomía italiana para siempre

    Las cinco tendencias que deja el 2025 en materia gastronómica

    Cultura foodie: la tendencia gastronómica que transformó la forma de salir a comer y brindar

    Fans de la pizza: Google reveló en qué provincias argentinas hay más interés por esta comida

    Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un nuevo ranking internacional

    Continuidad de las empresas familiares en el sector hotelero y gastronómico

    El Torneo Federal de Chefs: una celebración del talento y la identidad gastronómica argentina

    Día Internacional del Chef: por qué se celebra cada 20 de octubre

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV

    Hospital San José integra la red de nosocomios para tratar a tiempo los ACV
    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Provincia de Buenos Aires: oficializan el cronograma de pago para los estatales

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Elecciones: recuento de votos y la Justicia pidió debatir Paso y BUP rumbo a 2027

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Pergamino se ilumina de rojo en el marco de la Lucha contra la Poliomielitis

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año

    Municipalidad de Pergamino: el presupuesto 2026 será un 33% superior al de este año