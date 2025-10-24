Comu y Argentino se enfrentan en un partido decisivo en el Pre Federal

Comunicaciones y Argentino se enfrentan nuevamente con mucho en juego. CLUB ATLETICO ARGENTINO

La undécima fecha de la Zona Norte B del Torneo Pre Federal de básquetbol tendrá dos partidos este viernes a partir de las 21:00. El encuentro más relevante de esta jornada se jugará en el estadio “Pickle Gracia”, entre el local Comunicaciones y Argentino.

El Cartero viene de quedar libre, pero sufrió una baja muy sensible, porque Martín Gandoy se convirtió en refuerzo de Pergamino Básquet para la Liga Argentina. Por su lado, el Blanco cayó en su última presentación ante el puntero, Somisa de San Nicolás, por 72 a 64 en el “Socios Fundadores”.

Como se mencionó, el partido es muy importante para ambos equipos, porque Comunicaciones marcha cuarto y Argentino ocupa la quinta posición. Y están peleando por ocupar el cuarto puesto que otorga el pasaje a la reclasificación para luchar por un ascenso al Torneo Federal.

En caso de que el equipo de Ricardo Palacio gane el partido, tendría casi asegurado el cuarto puesto. En cambio al conjunto que dirige Francisco Colombo solo le sirve la victoria por cinco puntos o más. Recordemos que en la primera rueda, el “Cartero” se impuso 89 a 85 sobre el Blanco. Si ambos equipos terminan la Fase Regular con el mismo récord la posición se definirá por la diferencia de puntos en los partidos entre sí.

Torneo Clausura de la APB Este viernes a partir de las 21:15 comenzará la décima y última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura de la APB (Asociación Pergaminense de Básquetbol). Los dos partidos que se jugarán corresponden a la Zona B. En Colón, Alianza recibirá a Ricardo Gutiérrez de Arrecifes y en Pergamino, Sirio Libanés será local ante Gimnasia y Esgrima. Por la misma zona, Comunicaciones queda libre y quedará como líder de la Zona B. Y por la Zona A, los partidos se jugarán el lunes a las 21:15. En Colón, Circulo Italiano recibe a Sportivo Rojas y Sports será local frente a Juventud. En esta zona queda libre Argentino que ya se aseguró el primer puesto.

