miércoles 29 de octubre de 2025
    • Detuvieron a un joven en zona sur de San Nicolás con herramientas robadas durante un operativo

    Un joven de 20 años fue aprehendido en San Nicolás por la Policía en Montiel y 7 de Septiembre. Llevaba máquinas de soldar y una amoladora robadas horas antes.

    29 de octubre de 2025 - 11:45
    Detenido un joven en zona sur de San Nicolás con elementos robados y autor de otros hechos.

    Detenido un joven en zona sur de San Nicolás con elementos robados y autor de otros hechos.

    LaOpinion

    Un joven de 20 años fue detenido en la tarde del martes en inmediaciones de Montiel y 7 de Septiembre, en la zona sur de San Nicolás, durante un operativo realizado por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda.

    Según informaron fuentes policiales, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los agentes, arrojando una caja de cartón que contenía varios objetos. En su interior, los efectivos hallaron dos máquinas de soldar marca Hyundai Indura –ambas de color verde– y una amoladora Bosch de 9 pulgadas, elementos que habían sido robados ese mismo día en un hecho caratulado como “Robo Calificado en Poblado y en Banda – Robos Reiterados”.

    Identifican al joven como autor de otros delitos

    Tras su detención, el joven fue trasladado a la sede policial, donde se analizaron cámaras privadas y municipales, además de recabarse testimonios de vecinos. Las pruebas reunidas permitieron establecer su presunta participación en otros delitos ocurridos recientemente en la misma zona.

    La causa quedó en manos de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás, que avaló las actuaciones policiales y ordenó las diligencias de rigor para continuar con la investigación.

