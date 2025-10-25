Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

Victoria de Somisa en San Pedro y sigue invicto como líder del Torneo Pre Federal en el Grupo B. LaOpinion

Por la undécima fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense, Somisa sigue imparable, luego de vencer con contundencia a Náutico de San Pedro por 109 a 66, recuperando la punta exclusiva del Grupo B y extendiendo su invicto en la temporada.

El conjunto dirigido por Diego Alba mostró un rendimiento colectivo de alto nivel, con seis jugadores en doble dígito de puntos. El goleador fue Brovarone con 17 unidades, seguido por Calcaterra (16), Cognigni (14), González (12) y Aquadro y Vitángeli con 10 cada uno. En la visita, Aldama se destacó con 22 puntos y 14 rebotes.

Tras un inicio parejo, Somisa tomó el control del juego promediando el primer cuarto, apoyado en los triples de Méndez y la presión defensiva que le permitió capitalizar las pérdidas rivales. Al cierre del primer parcial, los locales se imponían 29-19.

Somisa levantó vuelo y sueña llegar a la Liga Federal En el segundo cuarto, aun con la rotación del plantel, Somisa mantuvo su intensidad y se fue al descanso largo con ventaja de 55-37. En la reanudación, el dominio fue absoluto: con los aportes de Cognigni, Calcaterra y González, el equipo del barrio estiró diferencias hasta cerrar el tercer período 82-51 y sellar el triunfo más amplio de la jornada.

Con esta victoria, los somiseros quedaron muy cerca de asegurar su lugar en la Liga Federal 2026, al igual que Belgrano, que venció 99-53 a Juventud de Pergamino. El próximo sábado, Somisa y Belgrano se enfrentarán en el “Fortunato Bonelli” desde las 21:00, en un duelo clave que definirá el liderazgo del grupo y la clasificación al Final Four.

Compartí esta nota en redes sociales:





