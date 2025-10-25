sábado 25 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo Pre Federal: el invicto Somisa Club arrasó con Náutico y volvió a la punta del Grupo B

    Con un sólido 109-66, Somisa volvió a liderar el Grupo B del Torneo Pre Federal Bonaerense tras superar a Náutico de San Pedro, manteniendo su invicto.

    25 de octubre de 2025 - 11:15
    Victoria de Somisa en San Pedro y sigue invicto como líder del Torneo Pre Federal en el Grupo B.

    Victoria de Somisa en San Pedro y sigue invicto como líder del Torneo Pre Federal en el Grupo B.

    LaOpinion

    Por la undécima fecha del Torneo Pre Federal Bonaerense, Somisa sigue imparable, luego de vencer con contundencia a Náutico de San Pedro por 109 a 66, recuperando la punta exclusiva del Grupo B y extendiendo su invicto en la temporada.

    Lee además
    Juan Tomás Musacchio le dio el triunfo a Argentino en el estadio “Pickle Gracia”.

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre
    Victoria de Belgrano ante Juventud en Pergamino y es líder parcial en el Torneo Pre Federal.

    Belgrano sigue firme en el Torneo Pre Federal Bonaerense y aplastó a Juventud en Pergamino

    El conjunto dirigido por Diego Alba mostró un rendimiento colectivo de alto nivel, con seis jugadores en doble dígito de puntos. El goleador fue Brovarone con 17 unidades, seguido por Calcaterra (16), Cognigni (14), González (12) y Aquadro y Vitángeli con 10 cada uno. En la visita, Aldama se destacó con 22 puntos y 14 rebotes.

    Tras un inicio parejo, Somisa tomó el control del juego promediando el primer cuarto, apoyado en los triples de Méndez y la presión defensiva que le permitió capitalizar las pérdidas rivales. Al cierre del primer parcial, los locales se imponían 29-19.

    Somisa levantó vuelo y sueña llegar a la Liga Federal

    En el segundo cuarto, aun con la rotación del plantel, Somisa mantuvo su intensidad y se fue al descanso largo con ventaja de 55-37. En la reanudación, el dominio fue absoluto: con los aportes de Cognigni, Calcaterra y González, el equipo del barrio estiró diferencias hasta cerrar el tercer período 82-51 y sellar el triunfo más amplio de la jornada.

    Con esta victoria, los somiseros quedaron muy cerca de asegurar su lugar en la Liga Federal 2026, al igual que Belgrano, que venció 99-53 a Juventud de Pergamino. El próximo sábado, Somisa y Belgrano se enfrentarán en el “Fortunato Bonelli” desde las 21:00, en un duelo clave que definirá el liderazgo del grupo y la clasificación al Final Four.

    Temas
    Seguí leyendo

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Belgrano sigue firme en el Torneo Pre Federal Bonaerense y aplastó a Juventud en Pergamino

    Comu y Argentino se enfrentan en un partido decisivo en el Pre Federal

    Torneo Pre Federal: Regatas aseguró el 1, Belgrano y Somisa ganaron y siguen firmes hacia la Liga Federal

    Torneo Pre Federal: los nicoleños Regatas, Belgrano, La Emilia y Somisa afrontan una fecha clave

    Argentino recibe al puntero Somisa por el Pre Federal de básquetbol

    San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

    Allanan dos viviendas por venta de drogas en San Nicolás: detienen a una mujer y secuestran cocaína

    Allanamiento en zona oeste de San Nicolás: secuestran un arma y drogas tras el robo de una bicicleta

    El Concejo Deliberante de San Nicolás celebra su última sesión antes de las elecciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Aprueban la ordenanza para trabajos de ensanche, rotandas y colectoras para la Av. Damaso Valdes en San Nicolás.

    San Nicolás avanza y aprobó el ensanche y nuevas rotondas del Acceso norte por Av. Dámaso Valdés

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Juan Tomás Musacchio le dio el triunfo a Argentino en el estadio “Pickle Gracia”.

    Triunfo de Argentino sobre Comu con un triple de Musacchio en el cierre

    Por Fernando Bongiovanni
    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    Zárate avanza en la seguridad habitacional: ordenanza garantiza estabilidad a familias de San Sebastián

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    La Secretaría de Lima entrega cubiertas para las autobombas de los Bomberos Voluntarios de Zárate

    El nuevo edificio de la Escuela Santa Clara, que cuenta con 1700 metros cuadrados cubiertos, se emplaza en avenida Almafuerte.

    La escuela Santa Clara construye su edificio propio y proyecta un futuro inclusivo para personas con autismo

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero

    Detuvieron en San Pedro a un hombre con pedido de captura activo desde febrero