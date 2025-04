Torneo 5 Ligas: Juventud va por el triunfo ante Argentino de Rojas para saltar a la punta

Dos partidos abrieron el viernes la fecha 11 del Torneo 5 Ligas-6 Ciudades. El choque entre el líder y el escolta de la Zona 1 disputado en el “Roberto ‘Tito’ Pérez” entre Sportivo Barracas de Colón y Jorge Newbery de Rojas terminó 0 a 0. Y en Carabelas por la Zona 3, el local Deportivo Unión derrotó a El Huracán de Rojas 2 a 1. Los goles del “León” fueron convertidos por Maximiliano Luján y Leonardo Durán, mientras que para el “Globo” descontó Nahuel Quiroga.

La cuarta fecha del Torneo de Primera B de la Liga de Fútbol de Pergamino comenzó en la tarde del viernes con la victoria como local de Progresista Guerrico frente a Juventud Obrera de Manuel Ocampo por 2 a 1, mientras que el partido Viajantes-Sports fue suspendido por la lluvia y se reprogramó para el martes a las 21:00.

“Fue un partido duro y parejo, donde se jugó poco como en todos los del ascenso”, declaró Daniel García, técnico de Progresista de Guerrico en diálogo con LA OPINION. “Pero con cuatro bajas importantes logramos una gran victoria como local, para recuperarnos de la derrota del domingo pasado (2 a 0) frente a Sports, donde tuvimos un mal partido. Este triunfo nos sirve mucho desde lo anímico y para trabajar con mayor tranquilidad en la semana”, destacó.

