Todo lo que pasa este fin de semana en la cultura de Pergamino

Este viernes se estrena en Cinema Pergamino la película Avatar: Fuego y Cenizas . Continúan en cartel Five Nights at Freddy’s 2 y Zootopía 2.

Cultura y espectáculos Pergamino se llena de arte: todo lo que podés hacer este fin de semana

En Centro Cultural Registrarte inauguró la muestra de cerámica del Taller Boga, coordinado por la ceramista Manu Cangas. La muestra cuenta con diferentes piezas de cerámicas elaboradas por más de cuarenta expositoras.

Douglas Haig

Música y baile

Este viernes y sábado habrá música y baile en el Buffet88 de la sede del Club Douglas Haig. Este viernes se presenta Banda Dinamita. El sábado llegará la agrupación Imperio Tropical. Además, en ambas noches, se contará con la participación del DJ Gustavo.

San Nicolás 44. Viernes y sábado a las 21:30. Anticipadas $4000; a partir del mediodía de ambos días $5000. Más datos y reservas al 2477 454321.

Junta Centro Cultural

Canción de autor latinoamericana

Este sábado en Junta Centro Cultural, Greta Jacobo y Félix Robledo proponen el espectáculo Canción de autor latinoamericana en formato de dúo: voz y guitarra. Abordará obras de Santiago Feliú, Augusto Blanca, Silvio Rodríguez, Jorge Drexer, Manuel García, Chabuca Granda, entre otros.

9 de Julio 682, a las 21:00. Bufet a cargo del espacio. Más información al 2477 318098. Instagram: @juntacentrocultural

El Yerta Club Cultural

Homenaje a Guille Aguilar y Fin de fiesta

Este viernes en El Yerta Club Cultural se realizará un homenaje al trompetista Guillermo Aguilar. Participarán: Mauro Christian, Ema Contreras, Napo Napolitano, Marcos Blasi, Nelson López e invitados. El sábado, el espacio propone Fin de fiesta 2025 con música, danza, teatro y zapada. Participaran: Irene Carenzo, Gilda Manson, Akanegracota, Bren Manca, Ensamble Sudaca e invitados.

Estrada 1953, a las 21:00. Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio. Info al 2477 550011 o MD a @elyertacc

Ritmo Club Resto Bar

Despedida de año

Este viernes en Ritmo Club Resto Bar se presenta la banda Crazy Magnet Blues. El sábado la despedida del año será con la banda de cumbia 100% Santa Fe. El lunes 22 comparten escenario Mónica Rodríguez y Eduardo Gassa, con un repertorio de tango y música popular argentina.

Avenida Alsina 950, a las 21:30. Más información y reservas al 2477318000.

Don Pedro Con Espinas

La Cisura de Silvio

Este sábado en Don Pedro con Espinas la banda local La Cisura de Silvio despide el año con el espectáculo Nueva era. Participan como banda invitada: Vahivuru.

Alvear y el arroyo, a las 22:00 (puntual). Anticipadas en passline

Teatro Unión Ferroviaria

“Intimo Show”

Este sábado en el Teatro Unión Ferroviaria, Estudio de Canto Silvia Pérez presenta su gala de fin de año en dos partes, y contará con la participación de todo el alumnado y el acompañamiento de una banda en vivo y performances de danza.

Avenida Alsina 530, a las 20:00. Anticipadas al 341-2120868 o 2477-661637.

Instagram: @estudiodecanto_silviaperez

Habemus Theatrum

La valija

Este sábado y domingo el Grupo La Barraca volverá a escena con la obra La valija, una renovada puesta del clásico de Julio Mauricio, a cargo de Majo Sharry y con puesta en escena y dirección de Jorge Sharry. Los protagonistas son: Beba Bienzobas, Néstor “Coca” Bienzobas y Fabián Vitelli.

Jujuy 227, el sábado a las 21:30 y el domingo a las 20:00. Anticipadas y reservas al 2477 451467.

Ey! Qué junta!

Este domingo Junta Centro Cultural cerrará el año con la Feria de artesanos y emprendedores Ey!. Habrá, además, música, poesía y karaoke

9 de Julio 682, a las 19:00. Bufet a cargo del espacio. Más información al 2477 318098. Instagram: @juntacentrocultural

Adagio

Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria, Adagio, espacio para la danza, que dirige Ianina Carlini, hará su cierre de año celebrando sus 20 años de trayectoria con una propuesta que presenta El Cascanueces, en una adaptación del famoso ballet navideño.

Avenida Alsina 530, a las 20:00. Anticipadas numeradas a $7000 al 2477 31755.

Fortín Pergamino

Peña rumbo a Cosquín

Este domingo en la sede central de Fortín Pergamino, se realizará la Peña rumbo a Cosquín, con el objetivo de recaudar fondos para que nuestros representantes Pablo Ivalo, Walter Juárez, Aldana López y la pareja María de danza Córdoba y Nicolás Giménez, puedan concursar en la próxima instancia del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín en Córdoba. Participarán artistas invitados.

Italia 548, a las 20:00. Habrá servicio de cantina. Se sorteará un televisor.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene nuevos horarios de apertura y visitas guiadas, los mismos son: sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Acompañados por un guía, los visitantes podrán conocer por medio de muebles, libros, utensilios domésticos, documentación, fotografías y demás objetos que atesoran parte de la historia local y nacional, la vida y el legado de Don Arturo Illia.

Av. Jáuregui y Becerra. Entrada libre y gratuita.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, en su recorrido pueden observarse tres unidades temáticas: las batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. El horario es de 16:00 a 19:00, para los días feriados, sábados y domingos. Además, se puede visitar la sala de exposiciones temporarias “Roberto A. Magnasco” donde se exhibe la colección donada por la familia Magnasco y que fuera parte del Museo “Los Carozos”, que funcionaba en su estancia, en la localidad de Canals. La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 17:30 a 21:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]