Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

La decisión de los distintos gremios configura un escenario inédito en los últimos años en la provincia de Buenos Aires : después de seis ciclos lectivos iniciados en tiempo y forma, este 2026 comenzará con un paro docente y con buena parte de la administración pública provincial paralizada.

Los primeros en decretar el paro fueron los integrantes de la Federación de Educadores Bonaerenses ( FEB ), quienes rechazaron de plano la oferta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el marco de las negociaciones paritarias.

Hasta ese momento, la FEB era el único gremio que había confirmado oficialmente la medida de fuerza. Sin embargo, en las últimas horas el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) difundió un comunicado firmado por todas las entidades que lo integran ratificando el paro del lunes 2 de marzo.

A la FEB y SUTEBA se suman los docentes privados de SADOP, los representantes de escuelas técnicas nucleados en AMET y UDOCBA, el gremio alineado con la CGT.

En declaraciones a LA OPINIÓN, Ricardo Fusco, secretario general de la FEB Pergamino, anticipó que en la ciudad se espera una adhesión superior al 90 por ciento. De confirmarse esa cifra, la gran mayoría de los establecimientos educativos del Partido no podrá iniciar el ciclo lectivo.

El paro, en los hechos, postergará por 24 horas el inicio de clases en toda la provincia, pero en distritos como Pergamino el impacto podría ser casi total.

ATE se suma y complica aún más el panorama escolar

A la medida docente se agregó en las últimas horas el anuncio de paro por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Buenos Aires.

El gremio que conduce Claudio Arévalo resolvió la medida en el marco del rechazo al último aumento otorgado por la gestión de Axel Kicillof. Desde ATE, no obstante, apuntaron también contra el presidente Javier Milei, a quien responsabilizaron por la depreciación del salario en el sector público bonaerense.

En Pergamino, la adhesión de ATE podría profundizar el impacto en las escuelas, ya que numerosos auxiliares de la educación están afiliados a ese sindicato. Esto significa que, aun en aquellos establecimientos donde pudiera haber docentes dispuestos a dictar clases, la falta de personal auxiliar podría impedir el normal funcionamiento.

De este modo, el conflicto salarial excede a los maestros y se transforma en un problema estructural para todo el sistema educativo local.

Asociación Judicial Bonaerense

El lunes tampoco habrá actividad en el Poder Judicial bonaerense. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) – Departamental Pergamino – confirmó un paro total de actividades, sin presencialidad ni teletrabajo.

La medida fue adoptada en rechazo a la propuesta salarial del 3%, considerada insuficiente frente a la inflación acumulada y la pérdida de poder adquisitivo arrastrada de la paritaria anterior.

Desde la seccional local remarcaron que “un 3% no sólo no recompone lo perdido, sino que consolida el deterioro salarial”. Además del reclamo estrictamente salarial, la protesta incluye cuestionamientos a la situación de la obra social IOMA, particularmente por problemas de cobertura y el cierre del policonsultorio, lo que –según señalaron– impacta directamente en el salario indirecto de los trabajadores.

Con esta medida, el funcionamiento de los tribunales en Pergamino quedará completamente interrumpido durante la jornada.

Un lunes crítico para la Provincia y para Pergamino

El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales, lo que implica que prácticamente todos los sectores de la administración pública provincial estarán atravesados por medidas de fuerza.

Después de seis años en los que las clases habían comenzado en tiempo y forma, este 2026 marcará un quiebre. La ciudad amanecerá el lunes con aulas vacías, oficinas judiciales cerradas y una fuerte señal de conflicto que trasciende lo salarial y expone un clima de tensión creciente entre los gremios y el Gobierno provincial.

El inicio del ciclo lectivo, que suele ser una jornada cargada de expectativas y movimiento en cada barrio, esta vez quedará opacado por un paro generalizado que pone a la provincia –y a Pergamino en particular– en el centro de un conflicto que, por ahora, no tiene resolución a la vista.