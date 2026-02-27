El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

el intendente de la ciudad de Zárate estuvo presente.

La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. El eje central estuvo puesto en consolidar estrategias conjuntas para combatir la narcocriminalidad, especialmente el crecimiento sostenido del mercado de drogas sintéticas.

El encuentro se desarrolló en el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla y contó con la participación del intendente Marcelo Matzkin, junto a autoridades nacionales y representantes internacionales vinculados a la seguridad y la investigación criminal.

Participaron de la jornada la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez; el prefecto general Alejandro Paulo Annichini y el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto.

El acto de apertura fue encabezado por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, acompañado por el director general de Seguridad Marítima y Portuaria y de Inteligencia Criminal e Investigaciones, prefecto general Ricardo Ariel Oviedo; el subsecretario Ignacio Ernesto Cichello; el coordinador de Proyectos sobre Drogas Sintéticas de la UNODC, Luis Ignacio García Sigman; y el especialista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jeremie Swinnen.

Durante la jornada se abordaron distintos enfoques para enfrentar el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva regional y multidisciplinaria.

Estrategias locales y capacitación para detectar laboratorios clandestinos

El programa incluyó el panel “Situación regional del crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas en la región”, coordinado por García Sigman, donde se analizaron las principales tendencias delictivas y los desafíos que enfrentan los países sudamericanos.

Además, intendentes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Misiones y otras jurisdicciones participaron del espacio “Estrategias de restricción de la criminalidad organizada”, orientado al intercambio de experiencias locales.

Como parte práctica de la jornada, se exhibieron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas utilizados en talleres de capacitación sobre identificación eficaz y desmantelamiento seguro, una herramienta clave para fortalecer la respuesta operativa frente a este tipo de delitos.