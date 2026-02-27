viernes 27 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    Funcionarios, especialistas y el intendente de Zárate analizaron tendencias del narcotráfico y estrategias de cooperación para enfrentar las drogas sintéticas.

    27 de febrero de 2026 - 12:56
    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    argentina.gob.ar

    El Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, fue escenario de la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas”, un encuentro que reunió a autoridades nacionales, expertos internacionales e intendentes con el objetivo de fortalecer la cooperación frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado, el intendente de la ciudad de Zárate estuvo presente.

    Lee además
    Impulsan acciones preventivas y sostiene la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue en hospitales municipales, sin turno previo.

    El Municipio de Zárate refuerza la prevención sanitaria y mantiene activa la vacunación contra el dengue
    Defensores Unidos cayó 1-0 ante Argentino de Merlo. Pese a las intervenciones de Fabricio Henricot, el Celeste sigue sin encontrar juego ni el gol: ya suma siete partidos sin convertir.

    Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

    Cooperación internacional frente al avance de las drogas sintéticas

    La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad Nacional junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur. El eje central estuvo puesto en consolidar estrategias conjuntas para combatir la narcocriminalidad, especialmente el crecimiento sostenido del mercado de drogas sintéticas.

    El encuentro se desarrolló en el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla y contó con la participación del intendente Marcelo Matzkin, junto a autoridades nacionales y representantes internacionales vinculados a la seguridad y la investigación criminal.

    Autoridades nacionales y especialistas analizaron el crimen organizado

    Participaron de la jornada la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el Prefecto Nacional Naval, prefecto general Guillermo José Giménez Pérez; el prefecto general Alejandro Paulo Annichini y el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto.

    El acto de apertura fue encabezado por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Martín Verrier, acompañado por el director general de Seguridad Marítima y Portuaria y de Inteligencia Criminal e Investigaciones, prefecto general Ricardo Ariel Oviedo; el subsecretario Ignacio Ernesto Cichello; el coordinador de Proyectos sobre Drogas Sintéticas de la UNODC, Luis Ignacio García Sigman; y el especialista del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Jeremie Swinnen.

    Durante la jornada se abordaron distintos enfoques para enfrentar el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva regional y multidisciplinaria.

    Estrategias locales y capacitación para detectar laboratorios clandestinos

    El programa incluyó el panel “Situación regional del crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas en la región”, coordinado por García Sigman, donde se analizaron las principales tendencias delictivas y los desafíos que enfrentan los países sudamericanos.

    Además, intendentes de municipios de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Misiones y otras jurisdicciones participaron del espacio “Estrategias de restricción de la criminalidad organizada”, orientado al intercambio de experiencias locales.

    Como parte práctica de la jornada, se exhibieron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas utilizados en talleres de capacitación sobre identificación eficaz y desmantelamiento seguro, una herramienta clave para fortalecer la respuesta operativa frente a este tipo de delitos.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Municipio de Zárate refuerza la prevención sanitaria y mantiene activa la vacunación contra el dengue

    Zárate: CADU volvió a sufrir una derrota en Merlo y profundiza una preocupante racha sin goles

    Fiesta del Chamamé y Expo Colectividades en Zárate: multitudinaria celebración familiar en el Parque Urbano

    El Municipio de Zárate aclaró que nunca se suspendieron sepelios pese a demoras administrativas

    Hernán Piquín llega al Teatro Coliseo de Zárate con un homenaje a Soda Stereo

    Zárate: CGT evalúa paro general y posibles protestas en la Rotonda o el Centro

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad
    El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo. 

    Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026