Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026

La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo.

La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de Recolección de residuos voluminosos que abarca también ramas y escombros, correspondiente al mes de marzo. Este servicio permite a los vecinos desprenderse de objetos en desuso que se acumulan en patios, techos o terrazas y contribuye al mantenimiento de una ciudad más limpia.

Cultura y espectáculos Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

Entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo: barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo , San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe y José Hernández.

Entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo: barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo desde Vélez Sarsfield hacia el este.

Zona 3

Entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo: barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia (desde avenida de Mayo hacia el norte) y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

Zona 4

Entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo: barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aero Club, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

La recolección de estos residuos se realiza de lunes a viernes, por la tarde.

Recomendaciones para una correcta disposición

Los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico (1 m³), equivalente a aproximadamente seis bolsas de consorcio.

Los escombros deben disponerse en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una.

Los residuos voluminosos, como muebles y cacharros, deben colocarse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes del personal municipal (sin clavos, puntas ni bordes cortantes).

Se recomienda sacar los residuos a la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente y dar aviso al 147 para una mejor organización.