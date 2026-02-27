viernes 27 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo.

    27 de febrero de 2026 - 12:39
    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo.&nbsp;

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo. 

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de Recolección de residuos voluminosos que abarca también ramas y escombros, correspondiente al mes de marzo. Este servicio permite a los vecinos desprenderse de objetos en desuso que se acumulan en patios, techos o terrazas y contribuye al mantenimiento de una ciudad más limpia.

    Lee además
    El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?
    Jorge Sharry, en una de sus últimas presentaciones sobre el escenario que fue su casa durante casi seis décadas.
    Cultura y espectáculos

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

    Cronograma

    Zona 1

    Entre el lunes 2 y el viernes 6 de marzo: barrios Trocha, Villa Progreso, 27 de Noviembre, 25 de Mayo, San Martín, 24 de Septiembre, 9 de Julio, Kennedy, Virgen de Guadalupe y José Hernández.

    Zona 2

    Entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo: barrios Desiderio de la Fuente, Cruce, La Amalia, General San Martín (Viajantes), Villa Alicia, Newbery, Luar Kayad y el sector del barrio Acevedo desde Vélez Sarsfield hacia el este.

    Zona 3

    Entre el lunes 16 y el viernes 20 de marzo: barrios Acevedo, Ameghino, Villa San José, Nuestra Señora de Luján, Santa Inés, Trincavelli, Mercantil, Otero, 82 Viviendas, Champagnat, Martín Illia (desde avenida de Mayo hacia el norte) y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo y Alsina.

    Zona 4

    Entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo: barrios Malvinas, Santa Julia, Luis Sandrini, Lorenzo Parodi (San Pablo), Aero Club, Cueto, Centenario, Villa Fernández, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Cámara de Comercio, Güemes, Vicente López, 12 de Octubre, Las Lomitas y parte del Centro comprendida entre avenida de Mayo e Intendente Biscayart.

    La recolección de estos residuos se realiza de lunes a viernes, por la tarde.

    Recomendaciones para una correcta disposición

    Los restos verdes y ramas deben colocarse sobre la vereda embolsados o atados en fardos, sin superar un volumen de un metro cúbico (1 m³), equivalente a aproximadamente seis bolsas de consorcio.

    Los escombros deben disponerse en bolsas resistentes de hasta 10 kilos cada una.

    Los residuos voluminosos, como muebles y cacharros, deben colocarse tomando los recaudos necesarios para evitar accidentes del personal municipal (sin clavos, puntas ni bordes cortantes).

    Se recomienda sacar los residuos a la vereda durante el fin de semana previo o en los primeros días de la semana correspondiente y dar aviso al 147 para una mejor organización.

    Temas
    Seguí leyendo

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

    Música, cine, teatro y carnaval: la cartelera completa del fin de semana en Pergamino

    Pergamino dejó su sello en el Cruce Mayor de la Laguna de Junín

    Controles al Transporte Escolar para reforzar la seguridad vial

    Contenedores de residuos: nuevamente la Municipalidad alerta por su mala utilización

    La Corte Bonaerense confirmó la cesantía del delegado de ATE Gastón Rivarola en Pergamino

    Un camión circuló perdiendo mercadería por una avería y en cuestión de segundos se apoderaron de productos

    Crear también es resistir la urgencia: convocatoria abierta a artistas de Centro Cultural Registrarte

    Felicitas Capdevila Rojas se enfoca en otro año de crecimiento

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jorge Sharry, en una de sus últimas presentaciones sobre el escenario que fue su casa durante casi seis décadas.
    Cultura y espectáculos

    Falleció Jorge Sharry, el hombre que hizo del teatro una forma de abrazar la vida

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La seccional San Nicolás del Sindicato Luz y Fuerza culminará hoy viernes el proceso electoral que oficializará la Comisión Directiva 2026-2030, Comisión Revisora de Cuentas, Congresales a FATLyF y Delegados a CGT.

    San Nicolás: Nueva etapa del sindicato Luz y Fuerza con continuidad
    El escenario que se abre para el lunes es complejo. El gobernador Axel Kicillof enfrentará un paro simultáneo de docentes, judiciales y estatales.

    Paro docente, judicial y estatal este lunes: ¿Qué pasará en Pergamino?

    En el Salón Diputado Dr. Manuel Florencio Mantilla del Edificio Guardacostas, sede central de la Prefectura Naval Argentina, se realizó la jornada “Drogas sintéticas: tendencias, desafíos y respuestas en los planos provincial, nacional e internacional”.

    El intendente de Zárate participó de una jornada internacional sobre drogas sintéticas y crimen organizado

    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    La Municipalidad de Pergamino informa el cronograma del servicio gratuito de recolección de residuos voluminosos correspondiente al mes de marzo. 

    Recolección de residuos voluminosos en marzo 2026