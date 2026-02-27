viernes 27 de febrero de 2026
    • San Pedro: Tragedia en el río Paraná, hallaron la lancha y continúa la búsqueda del tripulante desaparecido

    Rescatistas encontraron la embarcación siniestrada, pero sigue el operativo para localizar al hombre que cayó al agua frente a la zona de islas de San Pedro.

    27 de febrero de 2026 - 12:45
    Personal de Prefectura San Pedro y otras jurisdicciones trabajan en la búsqueda de una persona que desapareció en el río Paraná.

    notisanpedro.info

    El operativo de búsqueda en el río Paraná continúa con intensidad luego de que los rescatistas hallaran la lancha involucrada en el naufragio ocurrido el miércoles por la tarde. A pesar del importante despliegue de recursos y personal especializado, aún no se logró localizar al tripulante desaparecido en la ciudad de San Pedro.

    Hallaron la embarcación pero sigue el operativo de rastrillaje

    Una embarcación de Defensa Civil regresó a puerto tras aproximadamente ocho horas de colaboración continua en las tareas de búsqueda junto a la Prefectura Naval Argentina. En la unidad participó el director del área, Fabio Giovanettoni, acompañado por personal especializado y la hija del hombre desaparecido, quien siguió de cerca el operativo.

    Fuentes oficiales confirmaron que la lancha en la que viajaban las víctimas fue localizada y retirada del agua, aunque hasta el momento no se obtuvo información sobre el paradero del tripulante buscado. Las tareas se concentran en el sector delimitado donde se produjo el hundimiento.

    Cómo ocurrió el naufragio frente a la zona de islas

    El hecho tuvo lugar durante la tarde del miércoles, cuando la embarcación en la que navegaban Sergio Gilli, de 50 años, y Gustavo Fussi, de 60, transportaba un cargamento de miel. Según las primeras reconstrucciones, la unidad habría sufrido el ingreso repentino de agua tras la formación de una fuerte marejada generada por el paso de un buque remolcador que operaba en las cercanías.

    En medio del incidente, Fussi logró mantenerse a flote aferrado a un objeto hasta ser rescatado por la tripulación de otra barcaza que navegaba por el lugar. Tras el auxilio, fue trasladado al puerto local y asistido por personal médico, mientras se activaba el protocolo de emergencia náutica.

    Investigación judicial y peritajes para determinar responsabilidades

    El operativo actual incluye guardacostas, embarcaciones menores y personal especializado en salvamento que trabaja bajo monitoreo constante de las condiciones de navegación. Las autoridades mantienen el rastrillaje en proximidades del kilómetro 245, considerado el punto crítico del siniestro.

    En paralelo, la Justicia Federal tomó intervención para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Los peritajes buscarán establecer si el paso del buque remolcador fue determinante en la desestabilización de la canoa y en la posterior desaparición del tripulante bonaerense, mientras continúan las tareas para dar con su paradero.

