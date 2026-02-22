Puentes de papel, un taller para docentes de nivel inicial, bibliotecarios y libreros

El encuentro estará coordinado por la Dra. Daniela Szpilbarg. PUENTES DE PAPEL

Con las ganas de seguir encontrándonos para pensar la lectura en las infancias, la editorial Milena Pergamino, la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez y la Fundación Osde abren el año de trabajo con la jornada Puentes de papel: explorar el universo literario en el Nivel Inicial. Esta propuesta, nacida de la necesidad de tender redes entre quienes median libros y los más chicos, se llevará a cabo el próximo viernes 27 de febrero a las 10:30 hs en la Biblioteca Menéndez (avenida Colón y Mitre), con la participación de docentes, bibliotecarios y toda la comunidad interesada.

Esta capacitación propone habitar el catálogo de Editorial Pupek para redescubrir el valor del libro como una herramienta viva en el desarrollo cognitivo, motor y emocional de niños y niñas. A través de un recorrido por la poesía y la narrativa, buscaremos herramientas para transformar la hora del cuento en un territorio de juego y vínculo afectivo, cuidando que cada libro sea una semilla de curiosidad en los niños de 2 a 5 años.

El encuentro estará coordinado por la Dra. Daniela Szpilbarg, cuya presencia en nuestra ciudad representa una oportunidad excepcional para la comunidad educativa local. Szpilbarg no solo aporta la solidez de su formación como Doctora en Ciencias Sociales y Especialista en Gestión Cultural, sino también su mirada estratégica como Directora Editorial de Pupek. “Que una profesional de su trayectoria visite Pergamino para ofrecer una instancia de formación gratuita es un hecho que celebramos, permitiéndonos acceder de primera mano a su experiencia en el cruce entre las políticas culturales y el mundo del libro infantil”, asegura María José Di Pascuale, organizadora de la propuesta.

“Esta iniciativa, que profundiza el trabajo sostenido que venimos realizando junto a la Biblioteca Menéndez y que hoy celebra la valiosa incorporación de Fundación Osde, busca jerarquizar el rol del mediador. Desde Milena Pergamino, sostenemos la convicción de que la formación docente es el pilar sobre el cual se construyen las comunidades lectoras del mañana”, agrega.

“Invitamos a toda la comunidad educativa y a los apasionados por la literatura infantil a sumarse a este encuentro. La actividad es de acceso gratuito, requiriendo inscripción previa para la organización del espacio”, concluyó María José Di Pascuale.

