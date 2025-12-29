Todas las separaciones de las parejas que sacudieron el año que termina

Yuyito González habló sobre los rumores de ruptura con Javier Milei.

Los reflectores se apagaron para muchas de las parejas más admiradas del jet set nacional. El ambiente artístico y mediático ha sido testigo de un verdadero quiebre colectivo, donde matrimonios con décadas de historia, romances internacionales y vínculos nacidos bajo la mirada de las cámaras han llegado a su punto final.

El último período se ha caracterizado por un fenómeno que va desde el silencioso desgaste hasta los finales más escandalosos, motivados por la distancia, las diferencias en los proyectos de vida y, en varios casos resonantes, la infidelidad.

- Wanda Nara y L-Gante : La empresaria y el cantante ponían fin a su romance tras una relación breve pero intensa. Ambos lo confirmaban en redes. Wanda explicaba que su situación judicial y la prioridad puesta en sus hijos la llevaban a tomar distancia.

-Nicki Nicole y Lamine Yamal: La relación se quebraba cuando se viralizaba un video del futbolista español en una supuesta infidelidad. Nicki confirmaba la ruptura con un mensaje contundente: “El respeto es parte necesaria del amor”.

-Gimena Accardi y Nicolás Vázquez: Después de casi 20 años juntos, la actriz revelaba que la separación se debía a una infidelidad de su parte, generando una enorme repercusión mediática.

-Evangelina Anderson y Martín Demichelis: Los rumores de infidelidades por parte del exfutbolista alimentaban las versiones de crisis. Aunque había desmentidas, el desgaste y las tensiones mantenían a la pareja en el centro de la polémica.

-Guillermo Francella y Marynés Breña: Tras 36 años juntos, sorprendían con una separación atribuida a un desgaste profundo. Aun así, mantienen la unión familiar por sus hijos.

-Luli Fernández y Cristian Cúneo Libarona: Después de 14 años de relación, la modelo explicaba que el desgaste cotidiano terminaba por debilitarlos, aunque la separación se daba en términos respetuosos.

-Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: También tras 14 años juntos, el vínculo llegaba a su fin por un desgaste emocional. No había terceros involucrados y era él quien daba el primer paso para separarse.

-Juana Repetto y Sebastián Graviotto: Aseguraban que la inestabilidad laboral y las prolongadas ausencias de él, por su trabajo como instructor de esquí, influían en el desgaste de la pareja.

-Laurita Fernández y “Peluca” Brusca: La ruptura se habría dado por diferencias en los objetivos personales, incluido el deseo de él de ser padre, algo que no coincidía con los tiempos de la conductora.

-Delfina Chaves y Martijn Lakemeier: La distancia internacional y las agendas incompatibles hacían imposible sostener la relación. Delfina admitía que “la distancia mató el amor”.

-Eva de Dominici y Eduardo Cruz: Tras ocho años y un hijo en común, la actriz confirmaba la separación y pedía privacidad, sin dar detalles sobre los motivos.

-Coti Romero y Nacho Castañares: Los exparticipantes de Gran Hermano ponían fin a su relación y aseguraban que era una decisión consensuada para priorizar su bienestar individual.

-Yuyito González y Javier Milei: La conductora confirmaba el final del romance con el Presidente, destacando que la decisión fue madura, respetuosa y en buenos términos.

