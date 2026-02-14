sábado 14 de febrero de 2026
    • Parejas inesperadas: romances que sorprendieron a la farándula argentina

    Historias breves, cruces impensados y vínculos que sorprendieron al público y marcaron momentos curiosos del espectáculo local.

    Por Lucía Armanino
    14 de febrero de 2026 - 14:50
    Algunas de estas parejas generaron sorpresa tanto en los medios como en el público.

    Algunas de estas parejas generaron sorpresa tanto en los medios como en el público.

    La farándula argentina ha sido escenario de romances tan diversos como inesperados. A lo largo de los años, distintas figuras del deporte, la música y la televisión protagonizaron vínculos que, por sus diferencias de perfil o por el momento en que surgieron, llamaron especialmente la atención.

    Carlos Tevez y Brenda Asnicar

    Carlos Tevez y Brenda Asnicar tuvieron un intenso romance en 2010, cuando ella tenía 18 años y él 26, poco después del éxito de Patito Feo. La relación duró un año y medio, caracterizada por la distancia, viajes y un perfil bajo, siendo recordada como un "crossover" mediático.

    El futbolista y la actriz fueron vinculados en un contexto en el que ambos atravesaban etapas muy distintas de sus carreras. La noticia generó amplia repercusión mediática, en parte por la diferencia de mundos que representaban: el deporte de élite y la ficción juvenil.

    WhatsApp Image 2026-02-14 at 14.41.35

    Andrea Rincón y Ale Sergi

    La relación entre Andrea Rincón y Ale Sergi (líder de Miranda!) fue uno de los romances más mediáticos y explosivos de la farándula argentina hacia 2013, caracterizada por idas, vueltas y una alta exposición pública.

    La actriz y el cantante fueron una de las parejas más comentadas de su momento. Con personalidades fuertes y presencia constante en los medios, su relación tuvo gran exposición y fue seguida de cerca por la prensa del espectáculo.

    WhatsApp Image 2026-02-14 at 14.41.35 (1)

    Silvina Escudero y Nico Riera

    Silvina Escudero y Nico "Tacho" Riera fueron pareja entre 2010 y principios de 2012, manteniendo una relación mediática que incluyó la convivencia.

    El vínculo entre la bailarina y el actor, conocido por sus trabajos en ficciones juveniles, también generó sorpresa. La diferencia de trayectorias y ámbitos profesionales fue uno de los aspectos más señalados en su momento.

    nico silvina3

    Marley y Rocío Marengo

    Marley y Rocío Marengo tuvieron un fugaz pero recordado romance alrededor del año 2000. Ella, a sus 20 años, daba sus primeros pasos en los medios, mientras él ya era un conductor consolidado. Aunque su noviazgo duró pocos meses, mantuvieron una gran amistad a través de los años.

    WhatsApp Image 2026-02-14 at 14.41.35 (2)

    En la farándula, el amor no siempre sigue el guion esperado. A veces nace entre mundos opuestos, otras surge en el momento menos pensado. Y aunque algunos romances fueron fugaces, todos dejaron su marca en la memoria del espectáculo argentino.

    ¿Recordás alguna otra pareja “random” que haya dado que hablar?

