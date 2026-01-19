lunes 19 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rige el tiempo ordinario en la Iglesia Católica hasta el 18 de febrero

    La Iglesia Católica atraviesa lo que comúnmente se denomina el primer período Ordinario que se extenderá hasta el inicio de la Cuaresma.

    19 de enero de 2026 - 14:37
    Este año, el tiempo de Cuaresma comenzará con el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el 18 de febrero.

    Este año, el tiempo de Cuaresma comenzará con el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el 18 de febrero.

    GN NOTICIAS

    Después de haber transcurrido uno de los momentos más importantes para la Iglesia Católica: el tiempo de Navidad y la Epifanía, los fieles atraviesan lo que comúnmente se denomina el primer período Ordinario que se extenderá hasta el inicio de Cuaresma el 18 de febrero con la imposición de las cenizas.

    Lee además
    la cooperativa electrica de pergamino llevo a cabo obras en la red general de la ciudad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad
    Zoilo Bartolo se consagró en Talentos en Escena y reafirmó su identidad folklórica.
    Cultura y espectáculos

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    En el Primer y Segundo tiempo ordinario del Año litúrgico, no se celebra ningún aspecto concreto del misterio de Jesús. En ambos tiempos se profundizan los distintos momentos históricos de la vida de Cristo a fin de que los fieles se adentren en la historia de la Salvación. En este período, este domingo se recuerda el bautismo de Jesús.

    Suele ser definido como “el tiempo en que Cristo se hace presente y guía a su Iglesia por los caminos del mundo”.

    En el año litúrgico, se llama tiempo ordinario al tiempo que no coincide ni con la Pascua y su Cuaresma, ni con la Navidad y su Adviento.

    Son 33 o 34 semanas en el transcurso del año, en las que no se celebra ningún aspecto particular del misterio de Cristo. Es el tiempo más largo, cuando la comunidad de bautizados es llamada a profundizar en el Misterio pascual y a vivirlo en el desarrollo de la vida de todos los días. Por eso las lecturas bíblicas de las misas son de gran importancia para la formación cristiana de la comunidad. Esas lecturas no se hacen para cumplir con un ceremonial, sino para conocer y meditar el mensaje de salvación apropiado a todas las circunstancias de la vida.

    Miércoles de Cenizas

    Este año, el tiempo de Cuaresma comenzará con el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el 18 de febrero. Este es, para los católicos, un día de ayuno y abstinencia, se realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa.

    La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que este año será el 29 de marzo y termina con el Domingo de Resurrección a celebrarse el 5 de abril (domingo de la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte y de la primera luna llena de otoño en el hemisferio sur). En el Triduo Pascual, que se celebrará el 2de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo), 4 de abril (Sábado de Gloria), se recuerda y se vive junto con Cristo su Pasión, Muerte y Resurrección.

    El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que se celebra la Resurrección de Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y primicia de nuestra resurrección. Ese día comienza la Octava de Pascuas.

    Fechas litúrgicas

    Luego de celebrar las Pascuas, tendrá lugar la Fiesta de la Divina Misericordia el domingo 12 de abril. El Domingo de la Ascensión será el 17 de mayo.

    Segundo Tiempo Ordinario

    Con Pentecostés, que este año se celebrará el 24 de mayo se iniciará el Segundo Tiempo Ordinario en que se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad (31 de mayo); y el día del “Corpus Christi” en que los católicos celebran una fiesta destinada a celebrar la Eucaristía. Este año la fiesta será el 7 de junio.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

    "Se ha vuelto una necesidad": Zoilo Bartolo y su vínculo con la música

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Pileta y pista para los Centro de Desarrollo Comunitario

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

    Inclusión laboral: un joven con Asperger se desempeña como ayudante de guardavidas en Sports

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    Mauro García: "Tenemos los pilotos, los autos y la gente para ser protagonistas"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El adulto agredió a los menores y fue a buscar un cuchillo para intimidarlos. video

    Un adulto agredió a adolescentes y los amenazó con un cuchillo frente a un kiosco céntrico de Pergamino

    Por Alfonso Godoy
    La venta de motos y ciclomotores registró un repunte en todo el país durante el año que pasó, con un crecimiento de más del 30% respecto de lo que había sucedido en 2024. San Nicolás fue parte del boom sobre dos ruedas.

    San Nicolás patentó 2241 motos en 2025 y el mercado creció más de un 30%

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Seguros: robos de vehículos en vacaciones y métodos silenciosos

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    Venta de propiedades en Provincia: en 2025 tuvo el mejor año en dos décadas, con los créditos como clave

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo obras en la red general de la ciudad