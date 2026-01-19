Rige el tiempo ordinario en la Iglesia Católica hasta el 18 de febrero

Este año, el tiempo de Cuaresma comenzará con el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el 18 de febrero.

Después de haber transcurrido uno de los momentos más importantes para la Iglesia Católica : el tiempo de Navidad y la Epifanía , los fieles atraviesan lo que comúnmente se denomina el primer período Ordinario que se extenderá hasta el inicio de Cuaresma el 18 de febrero con la imposición de las cenizas.

En el Primer y Segundo tiempo ordinario del Año litúrgico, no se celebra ningún aspecto concreto del misterio de Jesús . En ambos tiempos se profundizan los distintos momentos históricos de la vida de Cristo a fin de que los fieles se adentren en la historia de la Salvación. En este período, este domingo se recuerda el bautismo de Jesús.

Suele ser definido como “el tiempo en que Cristo se hace presente y guía a su Iglesia por los caminos del mundo”.

En el año litúrgico, se llama tiempo ordinario al tiempo que no coincide ni con la Pascua y su Cuaresma, ni con la Navidad y su Adviento.

Son 33 o 34 semanas en el transcurso del año, en las que no se celebra ningún aspecto particular del misterio de Cristo. Es el tiempo más largo, cuando la comunidad de bautizados es llamada a profundizar en el Misterio pascual y a vivirlo en el desarrollo de la vida de todos los días. Por eso las lecturas bíblicas de las misas son de gran importancia para la formación cristiana de la comunidad. Esas lecturas no se hacen para cumplir con un ceremonial, sino para conocer y meditar el mensaje de salvación apropiado a todas las circunstancias de la vida.

Este año, el tiempo de Cuaresma comenzará con el Miércoles de Ceniza, que se celebrará el 18 de febrero. Este es, para los católicos, un día de ayuno y abstinencia, se realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa.

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que este año será el 29 de marzo y termina con el Domingo de Resurrección a celebrarse el 5 de abril (domingo de la primera luna llena de la primavera en el hemisferio norte y de la primera luna llena de otoño en el hemisferio sur). En el Triduo Pascual, que se celebrará el 2de abril (Jueves Santo), 3 de abril (Viernes Santo), 4 de abril (Sábado de Gloria), se recuerda y se vive junto con Cristo su Pasión, Muerte y Resurrección.

El Domingo de Pascua es la mayor fiesta de la Iglesia, en la que se celebra la Resurrección de Jesús. Es el triunfo definitivo del Señor sobre la muerte y primicia de nuestra resurrección. Ese día comienza la Octava de Pascuas.

Fechas litúrgicas

Luego de celebrar las Pascuas, tendrá lugar la Fiesta de la Divina Misericordia el domingo 12 de abril. El Domingo de la Ascensión será el 17 de mayo.

Segundo Tiempo Ordinario

Con Pentecostés, que este año se celebrará el 24 de mayo se iniciará el Segundo Tiempo Ordinario en que se celebra la fiesta de la Santísima Trinidad (31 de mayo); y el día del “Corpus Christi” en que los católicos celebran una fiesta destinada a celebrar la Eucaristía. Este año la fiesta será el 7 de junio.