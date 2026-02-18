miércoles 18 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Con la imposición de las cenizas comienza la Cuaresma para la Iglesia Católica

    Será el principio de la Cuaresma, uno de los tiempos litúrgicos más importantes para la Iglesia Católica que culminará con la celebración de la Pascua.

    18 de febrero de 2026 - 13:36
    Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas.

    Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas.

    EL SOL DE MEXICO

    Como es habitual en cada año litúrgico, con la imposición de las cenizas la iglesia católica dará comienzo este miércoles a uno de los tiempos más preponderantes: la Cuaresma.

    Lee además
    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses
    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.
    Pergamino

    "Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    En las diferentes comunidades parroquiales de Pergamino se realizarán celebraciones especiales.

    En un sondeo realizado por los templos pergaminenses, LA OPINION pudo saber en qué horarios se celebrará misa.

    En la Parroquia Merced (Merced 995), el padre Carlos Miri presidirá la misa e imposición de cenizas a las 20:00.

    La comunidad de la Capilla Nuestra señora de Luján (Bolivia 250) participará de la adoración al Santísimo Sacramento que se realizará el miércoles a partir de las 18:30 hasta las 20:00, momento en que el padre Mariano Díaz celebrará misa. También habrá confesiones.

    El padre Eduardo Sanabria celebrará misa a las 19:30 en la Parroquia de Lourdes.

    En la Parroquia San Vicente, de calle Francia 935, la misa con imposición de cenizas tendrá lugar a las 20:00.

    En la Parroquia Nuestra Señora de Fátima la celebración de la Eucaristía será a las 19:00.

    En la Parroquia San Roque, el padre Adrián celebrará misa a las 19:00.

    En la Parroquia San Antonio, el sacerdote Sergio celebrará la Eucaristía e imposición de cenizas a las 20:00.

    Primer día de la Cuaresma

    Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

    El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. En este se explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.

    Inicios de la tradición

    La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo.

    La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años Después de Cristo y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo.

    Las cenizas se imponen luego de la homilía. Está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio».

    Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación que la acaban de hacer.

    Temas
    Seguí leyendo

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses

    "Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses

    Barrio Mastrángelo: Más familias se suman al Presupuesto Participativo Pergamino

    La Cisura de Silvio anuncia un show en el Teatro Unión Ferroviaria y su Tour 2026 "Nueva Era"

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    Monotributistas: ventajas por pago anticipado de la Monotasa

    Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota

    Pergamino se conecta con la verdadera Italia: la experiencia de Scuola Nuova Arcadia

    Axel Milanés regresa a Pergamino con la canción como protagonista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Sports perdió 2 a 1 frente a CUSA de Salto en el estreno de su nuevo sistema lumínico.

    Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses

    Por Fernando Bongiovanni

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses
    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.
    Pergamino

    "Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Los partidos de este jueves se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
    País

    Alerta en el fútbol: por el paro general de la CGT se suspenden los partidos del jueves

    La implementación de la tasa de mantenimiento vial sobre el combustible por parte de la Municipalidad de Ramallo comenzó a generar ingresos, aunque lejos de despejar los interrogantes sobre su verdadero alcance, su destino concreto y su efectividad para mejorar el estado de calles y caminos del distrito.

    Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación

    Sports perdió 2 a 1 frente a CUSA de Salto en el estreno de su nuevo sistema lumínico.

    Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses