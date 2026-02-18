Con la imposición de las cenizas comienza la Cuaresma para la Iglesia Católica

Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas.

Como es habitual en cada año litúrgico, con la imposición de las cenizas la iglesia católica dará comienzo este miércoles a uno de los tiempos más preponderantes: la Cuaresma .

En un sondeo realizado por los templos pergaminenses, LA OPINION pudo saber en qué horarios se celebrará misa.

En la Parroquia Merced (Merced 995), el padre Carlos Miri presidirá la misa e imposición de cenizas a las 20:00.

La comunidad de la Capilla Nuestra señora de Luján (Bolivia 250) participará de la adoración al Santísimo Sacramento que se realizará el miércoles a partir de las 18:30 hasta las 20:00, momento en que el padre Mariano Díaz celebrará misa. También habrá confesiones.

El padre Eduardo Sanabria celebrará misa a las 19:30 en la Parroquia de Lourdes.

En la Parroquia San Vicente, de calle Francia 935, la misa con imposición de cenizas tendrá lugar a las 20:00.

En la Parroquia Nuestra Señora de Fátima la celebración de la Eucaristía será a las 19:00.

En la Parroquia San Roque, el padre Adrián celebrará misa a las 19:00.

En la Parroquia San Antonio, el sacerdote Sergio celebrará la Eucaristía e imposición de cenizas a las 20:00.

Primer día de la Cuaresma

Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el Misal Romano. En este se explica que en la misa se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el Domingo de Ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso.

Inicios de la tradición

La tradición de imponer la ceniza se remonta a la Iglesia primitiva. Por aquel entonces las personas se colocaban la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un “hábito penitencial” para recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo.

La Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi 400 años Después de Cristo y a partir del siglo XI, la Iglesia en Roma impone las cenizas al inicio de este tiempo.

Las cenizas se imponen luego de la homilía. Está permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son impuestas en la frente, haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas: «Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y cree en el Evangelio».

Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o invitación que la acaban de hacer.