Territorios Sensibles: una exploración contemporánea de la fotografía en Centro Cultural Registrarte

La muestra de fotografía contemporánea Territorios Sensibles , que reúne obras de Laura Riera, Vanesa Mescher, Analía Cusumano, Keila Venturi, Daniela Conte y Jorgelina Ledesma, integrantes del Taller de Producción Contemporánea, coordinado por Natalia Tealdi, podrá visitarse este lunes de 17:00 a 21:00, en el Centro Cultural Registrarte –Sarratea 221-.

En la oportunidad se realizará una activación de la muestra con la presencia de las artistas que guiarán al espectador por la exposición y compartirán su proceso creativo.

Territorios Sensibles estará abierto a la comunidad para quienes quieran acercarse a charlar y a recorrer la muestra. También se podrán ver los Fotolibros que participaron de la convocatoria que se realizó también en el Centro Cultural Registrarte.

Las artistas exploran la fotografía no solo como un medio, sino como un proceso de investigación y experimentación. En sus obras, la representación se desdibuja para dar lugar a nuevas visualidades -fragmentarias, efímeras, recurrentes- donde la imagen deja de ser huella de lo real para transformarse en un territorio sensible, en el que luz, tiempo y cuerpo se entrelazan. La muestra cuenta con la curaduría de Natalia Tealdi y se compone de instalaciones, fotolibros, intervenciones y fotografías digitales, configurando una espacialidad en el que cada propuesta conserva su singularidad mientras que también se integran a un diálogo compartido.

Además, se exhibirán los fotolibros recibidos en la convocatoria abierta, que reunió más de 28 propuestas entre fanzines, libros-objeto y libros de artistas. Estas obras indagan en la imagen como texto y construyen diversas narraciones visuales.

Sobre los Fotolibros

Exponen: Rosa Gravino (Cañada de Gómez), Claudio Gentile (Casilda), Viviana Andrada (Rosario), Bernarda Ortega (Pergamino), Sergio Bonzón (Pergamino), Paulo Scarlato (Pergamino), Miguel Vecino (Pergamino), Micaela Bello (Pergamino), Mónica Perfetti (Chacabuco), Viviana Cacciabue (Chacabuco), Diego Arellano (Paraná), Graciela Cipolleto (Cañada de Gómez), Nahuel Fernández (Pergamino), Carolina Bonillo (Pergamino), Lucía Coradello (Pergamino), Yésica Suárez (Pergamino), Rita Agüero (Pergamino) Catalina Ríos (Pergamino), Brisa Sánchez (Pergamino), Lucía Lencinas (Pergamino), Camila Rivero (Pergamino), Ana Promata (Pergamino), Florencia Troncoso (Pergamino), Jorgelina Ledesma y Laura Darder (Pergamino), Vanesa Mescher (Pergamino), Daniela Conte (Pergamino), Fernando Antuña (Pergamino), Melina Mova (Pergamino) y Fiorella Batelli (Pergamino).