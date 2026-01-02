viernes 02 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Tenis de mesa: el club Banco Provincia fue sede de su primer torneo del circuito TMT

    Martín Soldati se consagró campeón en Sexta categoría y Marcelo Gutiérrez se impuso en Cuarta, en un cierre de año destacado para el tenis de mesa en Pergamino.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    2 de enero de 2026 - 12:43
    El podio de Cuarta: Adrián Venturi, Marcelo Gutiérrez, Carlos Seewald y Federico Fassio.

    El podio de Cuarta: Adrián Venturi, Marcelo Gutiérrez, Carlos Seewald y Federico Fassio.

    TENIS DE MESA - BANCO PROVINCIA
    El podio de Sexta: Martín de la Costa, Martín Soldati, Alvaro Tosar y Ariel Almazán.

    El podio de Sexta: Martín de la Costa, Martín Soldati, Alvaro Tosar y Ariel Almazán.

    TENIS DE MESA - BANCO PROVINCIA

    El Club Banco Provincia organizó su primer torneo oficial de tenis de mesa, correspondiente al circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos). Tuvo lugar el sábado 28 de diciembre, marcando un cierre de año con intensa actividad competitiva en esta disciplina.

    Lee además
    La moderna pista de Pergamino recibirá a más de 150 atletas juveniles del Copar.

    Pergamino será sede del Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026
    Brenda Bernard cruza la meta segunda para cerrar su 2025 con un nuevo podio.

    Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín

    El certamen contó con la participación de jugadores locales de los clubes Juventud, Banco Provincia y Unión, además de representantes de Junín, Santa Lucía y Rosario. La competencia se desarrolló en las categorías Sexta y Cuarta, con muy buen nivel de juego y una destacada convocatoria. Tras el acto inicial de bienvenida y las fotografías protocolares, la jornada dio paso a partidos vibrantes que mantuvieron el interés del público durante toda la tarde.

    Martín Soldati, campeón en Sexta

    La categoría Sexta ofreció encuentros muy parejos desde las primeras rondas, con cruces que reeditaron rivalidades ya conocidas dentro del circuito. Una de las semifinales tuvo como protagonistas a dos jugadores de Banco Provincia, Martín de la Costa y Martín Soldati, habituales compañeros en la modalidad dobles y subcampeones provinciales por equipos en el certamen de FeBATeM. En la otra semifinal se enfrentaron dos representantes de Unión: Ariel Almazán y Alvaro Tosar, un juvenil que continúa mostrando una evolución constante.

    Soldati accedió a la final tras imponerse con autoridad por 2 a 0, mientras que Tosar logró el pasaje por el mismo marcador. La final fue intensa y disputada, pero Soldati mostró mayor solidez y se quedó con el título tras un contundente 3 a 0, resultado que además le permitió conseguir el ascenso a Quinta categoría. El podio se completó con De la Costa y Almazán compartiendo el tercer lugar.

    Marcelo Gutiérrez se impuso en Cuarta

    En la categoría Cuarta, integrada por jugadores de mayor experiencia y técnica más depurada, el nivel de juego fue aún más elevado. A pesar de las altas temperaturas que se registraron, se vivieron partidos intensos, con rallies largos y puntos de gran calidad técnica.

    El título quedó en manos de Marcelo Gutiérrez, del Club Juventud, quien superó en la final a su compañero de institución, Adrián Venturi. El tercer puesto fue compartido por Carlos David Seewald, representante de Los Bagres, y Federico Fassio, de Unión.

    El torneo significó un cierre positivo para la actividad del tenis de mesa local y regional, incorporando al Club Banco Provincia como una nueva sede oficial del circuito TMT. Desde la institución anfitriona expresaron su agradecimiento a los participantes y desearon un 2026 de crecimiento deportivo y nuevos desafíos en torno a la mesa.

    Temas
    Seguí leyendo

    Pergamino será sede del Nacional Juvenil de Atletismo Copar 2026

    Brenda Bernard despidió el 2025 con un segundo puesto en Junín

    Gonzalo Baglivo no seguirá en Douglas y jugará la Primera Nacional con Colegiales

    Juliano Almeida se consagró campeón bonaerense y coronó un año inolvidable

    El ajedrez del Club Social Pergamino cerró el 2025 con récord de torneos y proyección regional

    Sirio Libanés gritó campeón: alcanzó su primer título de hockey masculino

    ATFA cerró el ciclo lectivo en Pergamino con la entrega de diplomas

    Tomás Casquero cerró el año con un cuarto puesto en las Finales del Argentino Amateur

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El puerto de San Pedro mantiene su actividad operativa con el arribo de un buque de ultramar para la exportación de granos y la presencia de maquinaria especializada para el mantenimiento de la vía navegable, informaron hoy fuentes portuarias.

    Puerto de San Pedro: Un buque liberiano exporta más de 31 mil toneladas de trigo
    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    El verano se juega en la arena, pero se gana con los beneficios de Banco Macro

    En San Nicolás cerca de 31 mil hogares alcanzados por bonificaciones especiales. El requisito principal a cumplir será ahora que el ingreso total familiar no supere los $3,9 millones.

    Cerca de 31 mil hogares de San Nicolás deberán recalcular sus subsidios energéticos

    Aldana López, Walter Juárez, Pablo Ivalo y la pareja de danza María Córdoba y Nicolás Giménez.
    Cultura y espectáculos

    Rumbo a Cosquín: representantes de Pergamino buscan destacarse a nivel nacional

    El corrimiento de las cabinas de peaje era una deuda pendiente del Ejecutivo municipal ya que dos de las principales rutas del país atraviesan nuestro Partido pero con cabinas de peaje que lo dividían.

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12