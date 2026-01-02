Tenis de mesa: el club Banco Provincia fue sede de su primer torneo del circuito TMT

El Club Banco Provincia organizó su primer torneo oficial de tenis de mesa , correspondiente al circuito TMT (Tenis de Mesa para Todos). Tuvo lugar el sábado 28 de diciembre, marcando un cierre de año con intensa actividad competitiva en esta disciplina.

El certamen contó con la participación de jugadores locales de los clubes Juventud, Banco Provincia y Unión , además de representantes de Junín, Santa Lucía y Rosario . La competencia se desarrolló en las categorías Sexta y Cuarta , con muy buen nivel de juego y una destacada convocatoria. Tras el acto inicial de bienvenida y las fotografías protocolares, la jornada dio paso a partidos vibrantes que mantuvieron el interés del público durante toda la tarde.

La categoría Sexta ofreció encuentros muy parejos desde las primeras rondas, con cruces que reeditaron rivalidades ya conocidas dentro del circuito. Una de las semifinales tuvo como protagonistas a dos jugadores de Banco Provincia, Martín de la Costa y Martín Soldati , habituales compañeros en la modalidad dobles y subcampeones provinciales por equipos en el certamen de FeBATeM . En la otra semifinal se enfrentaron dos representantes de Unión: Ariel Almazán y Alvaro Tosar , un juvenil que continúa mostrando una evolución constante.

Soldati accedió a la final tras imponerse con autoridad por 2 a 0, mientras que Tosar logró el pasaje por el mismo marcador. La final fue intensa y disputada, pero Soldati mostró mayor solidez y se quedó con el título tras un contundente 3 a 0 , resultado que además le permitió conseguir el ascenso a Quinta categoría . El podio se completó con De la Costa y Almazán compartiendo el tercer lugar.

Marcelo Gutiérrez se impuso en Cuarta

En la categoría Cuarta, integrada por jugadores de mayor experiencia y técnica más depurada, el nivel de juego fue aún más elevado. A pesar de las altas temperaturas que se registraron, se vivieron partidos intensos, con rallies largos y puntos de gran calidad técnica.

El título quedó en manos de Marcelo Gutiérrez, del Club Juventud, quien superó en la final a su compañero de institución, Adrián Venturi. El tercer puesto fue compartido por Carlos David Seewald, representante de Los Bagres, y Federico Fassio, de Unión.

El torneo significó un cierre positivo para la actividad del tenis de mesa local y regional, incorporando al Club Banco Provincia como una nueva sede oficial del circuito TMT. Desde la institución anfitriona expresaron su agradecimiento a los participantes y desearon un 2026 de crecimiento deportivo y nuevos desafíos en torno a la mesa.