Soledad Aita sumó su segundo podio del año: finalizó tercera en Peyrano

La atleta pergaminense Soledad Aita sumó su segundo podio del año al finalizar tercera en la clasificación general femenina de la primera edición del Maratón Nocturno disputado el sábado en la localidad santafesina de Peyrano .

La competencia, que tuvo como epicentro la plaza principal y reunió a más de 200 corredores, incluyó una prueba principal de 8 kilómetros y una distancia complementaria de 4K. El evento fue organizado por la comuna de Peyrano, junto a Zona Atletismo , en una jornada que combinó deporte y un muy buen acompañamiento de público.

En su segunda carrera de 2026, Aita -integrante del equipo Control G Running que dirige el entrenador Mariano García - completó los 8K en 30m. 50s ., registro que le permitió subir al tercer escalón del podio. “Pasó la segunda del año, con muchos objetivos por delante” , publicó “Sole” Aita en sus redes sociales.

La victoria en la general femenina quedó en manos de la juninense Andrea Silva (28m. 38s.), mientras que el segundo puesto fue para Flavia Ledesma , de Santa Teresa, (30m. 20s.). Entre los caballeros, el ganador fue el rosarino Maximiliano Farías (25m. 47s.), seguido del colonense Orestes Cáceres (25m. 54s.) y el juninense Jonathan García (26m. 09s.).

Podio Soledad Aita Soledad Aita en el tercer escalón del podio durante la premiación de la general de damas. JORGE COFRE - @cofreja

Inicio de año con protagonismo

La actuación en Peyrano ratifica el sólido arranque de año de la pergaminense, que semanas atrás se había quedado con el triunfo en la general femenina de los 8K de la segunda edición de “Empalme Night Run”, en Empalme Villa Constitución, mostrando regularidad y competitividad.

El respaldo de su gran 2025

El presente de Soledad Aita se apoya en un 2025 consagratorio. En el Maratón de Buenos Aires se graduó de maratonista y estableció la mejor marca histórica de una pergaminense en los 42,195 kilómetros con un tiempo neto de 3h. 08m. 20s., bajo condiciones climáticas adversas, consolidándose como una referente del atletismo de fondo local. Ese rendimiento le valió la Estrella Dorada en la Fiesta 2025 de la Asociación Atlética Pergamino, premio que reconoció una temporada marcada por resultados sobresalientes y crecimiento deportivo.

Con el respaldo de su familia y la planificación de Mariano García, continúa afianzándose entre las principales exponentes de la región, y el podio en Peyrano confirma que su 2026 comenzó con la misma ambición que la llevó a escribir una página histórica para el atletismo pergaminense.