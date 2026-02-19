La Escuela Municipal de Bádminton en continuo crecimiento

El lunes pasado, nuestra ciudad fue sede de un Encuentro Regional de Badminton que contó con la participación de las Escuelas de Bádminton de Pergamino, Rojas, Rafael Obligado, General Viamonte y Los Toldos. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

El lunes pasado, nuestra ciudad fue sede de un Encuentro Regional de Badminton que contó con la participación de las Escuelas de Pergamino, Rojas, Rafael Obligado, General Viamonte y Los Toldos. El objetivo fue “apuntalar la actividad y darles más competencia, interacción y roce a los participantes", comentó Mauro Churín, entrenador nivel 1 y responsable de la Escuela de Pergamino.

La importancia de los encuentros para la Escuela Municipal de Bádminton Mauro Churín, también hizo referencia a la importancia que tienen este tipo de encuentros para fortalecer la competencia de lkos jugadores de nuestra ciudad: "Estos encuentros potencian el vínculo entre las Escuelas y fortalece el desarrollo de la disciplina en la zona, ya sea en la faz formativa como en la competitiva y federada".

Campus nacional El joven pergaminense Victorio Goicoechea, participará la semana próxima en un Campus Nacional de cara a los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR Panamá 2026.

El Campus se desarrollará el próximo lunes 23 de febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en la ciudad de Buenos Aires. La actividad reunirá a los principales exponentes juveniles del país en jornadas de entrenamiento intensivo y evaluación técnica.

Además, se llevará a cabo el torneo selectivo que definirá a los representantes argentinos para los Juegos Suramericanos de la Juventud ODESUR Panamá 2026, previstos del 12 al 25 de abril en la ciudad de Panamá y en Playa Venado.

