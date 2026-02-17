martes 17 de febrero de 2026
    • Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    El extremo correntino, refuerzo del Rojinegro para el Federal A, habló en Fuera de Página sobre el peso histórico del club y su deseo de ser protagonista en un equipo que apunta a pelear por el ascenso.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    17 de febrero de 2026 - 14:03
    Carlos Arriola trabaja en la pretemporada para ser una de las cartas ofensivas de Douglas.

    LA OPINION

    Uno de los nombres que sumó Douglas Haig para el próximo Torneo Federal A es Carlos Arriola. El extremo correntino, de 33 años, habló este martes en el programa Fuera de Página, que se emite por La Opinión Play y FM 105.1, y dejó en claro sus sensaciones en las primeras semanas en Pergamino y sus expectativas para la temporada 2026.

    Arriola, que llega procedente de Sarmiento de Resistencia, trabaja bajo las órdenes de Sebastián “Terremoto” Cejas y se ilusiona con ser protagonista en un equipo que, como él mismo remarcó, “siempre llega a instancias finales”.

    “Douglas es un equipo grande”

    “Me siento muy bien en Pergamino, muy cómodo, me recibió muy bien el grupo, la ciudad me sorprendió para bien, es una ciudad muy linda. Decidí venir a Douglas porque es un club grande que siempre llega a instancias finales y en lo deportivo sirve mucho. También influyó la llamada del entrenador, así que estoy contento de estar en un equipo como Douglas”, expresó.

    El experimentado futbolista destacó especialmente el peso histórico del club en la categoría: “El nombre de Douglas pesa fuerte, es un equipo grande que se merece estar en otra categoría por eso nosotros vamos a seguir trabajando con humildad para tratar de llegar lo más lejos posible. Siempre se habla de Douglas, siempre se arma bien, llega a instancias finales y solo falta ese empujoncito a lo último para coronarse”.

    En cuanto al grupo, remarcó la importancia del aspecto humano: “En todo grupo lo primordial es el aspecto humano y creo que este equipo lo tiene y después está demás decir que hay muy buenos jugadores, con jerarquía, de experiencia y también jóvenes. Y después trataremos de acoplarnos al funcionamiento para darle lo que el entrenador quiere”.

    LA ENTREVISTA COMPLETA A CARLOS ARRIOLA

    Embed

    Perfil ofensivo y desequilibrante

    Arriola atraviesa sus primeras semanas de trabajo en el predio de avenida Champagnat y sabe que la base física será clave para el año. “Las semanas de trabajo de a poco van teniendo menos intensidad, pero venimos de una semana muy dura, de doble turno pero es algo que se tiene que hacer porque es la base de todo el año, hay que sufrir un poco pero a la larga vamos a darles las gracias al ‘profe’ porque seguramente vamos a estar bien en lo físico y con respecto a los amistosos (este miércoles a las 19;00 será el primero ante 12 de Octubre de Ferré) es la parte que más espera el jugador, pero tranquilos y vamos a ver cómo los enfrentamos”, señaló.

    En lo futbolístico, el correntino se definió como un jugador desequilibrante: “Soy un jugador rápido, me gusta jugar mano a mano, tratar de asistir a los compañeros y cuando me toca desbordar, también me gusta. En este torneo se da mucho y precisamente estamos enfocados en eso, en la forma de jugar que desea el cuerpo técnico, de tener esas chances de mano a mano y eso es lo que más me caracteriza”.

    Sobre el diálogo con el entrenador, explicó: “El primer día que llegué hablé con el entrenador, no tocamos mucho el tema futbolístico porque recién llegaba, pero de a poco me va inculcando lo que quiere de mí, me dijo que él sabe lo que le puedo dar al equipo, si bien lo puedo hacer por izquierda también puedo moverme por derecha. El año pasado jugué mucho por derecha, por ambas bandas me siento cómodo así que mientras sea para bien del equipo, juego en cualquier lado”.

    Carlos Arriola

    “Siempre voy por más”

    En relación a su último paso por Sarmiento de Resistencia, hizo un balance positivo en lo individual: “El año pasado estuve en Sarmiento de Resistencia, en lo personal me fue muy bien pero en lo grupal no pudimos llegar a instancias finales. Pero pude hacer un buen torneo, tuve mucha continuidad y faltó lo de llegar un poco más lejos en el certamen pero no se pudo, igual me tocó jugar mucho y estoy contento por eso”.

    De cara al nuevo desafío, dejó en claro cuál es su meta: “Mi objetivo personal es superarme, siempre tratando de hacer más. Si marco un gol, trato de hacer más, y si doy una asistencia, siempre voy por más. Pero quiero tratar de acoplarme bien al estilo de juego, al grupo, por ahora me acoplé bien porque se ve que es un grupo humano muy sano, muy unido, buenas personas, buenos jugadores, ojalá que todo eso pueda fluir dentro de la cancha pero esas cosas van a llegar solas. Obviamente que trataré de ir mejorando partido tras partido, hacer una autocrítica y superarme”.

    Con un perfil ofensivo claro, Carlos Arriola se suma como una pieza importante en el armado del nuevo Douglas, que buscará dar ese “empujoncito” final que le permita pelear por el ascenso en el próximo Federal A.

