martes 17 de febrero de 2026
    • Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota

    El equipo de la ciudad perdió 95-90 ante La Unión de Colón en el “Dorado Merlo”, sumó su undécima caída consecutiva y continúa penúltimo en la Conferencia Sur.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    17 de febrero de 2026 - 12:37
    Pergamino Básquet no logra despegar: peleó ante La Unión pero no pudo cantar victoria.

    JAVIER MENGONI
    El equipo dirigido por Daniel Maffei no logró torcer el rumbo en el cierre de una seguidilla de tres presentaciones consecutivas como local que, en la previa, aparecía como una oportunidad ideal para recuperar confianza. Sin embargo, el balance fue adverso y la preocupación crece: Pergamino continúa penúltimo en la tabla (16°) con récord de 5 triunfos y 20 derrotas, apenas un triunfo por encima de Deportivo Norte de Armstrong (4-20), en la pelea por evitar el último lugar de la Conferencia y el descenso.

    Un comienzo prometedor

    El arranque fue intenso, dinámico y con alto goleo. Pergamino encontró fluidez ofensiva atacando la pintura y tuvo en Nicolás Rodríguez a su principal referencia. El escolta fue determinante en el primer cuarto, liderando un parcial favorable de 31 a 29 para el local. La Unión, por su parte, mostró desde el inicio su jerarquía colectiva. Matías Caire se erigió como la carta ofensiva más confiable y sostuvo a la visita en un trámite parejo.

    El segundo parcial mantuvo la tónica equilibrada, aunque con mayor rigor defensivo y menor efectividad. Allí comenzó a inclinarse levemente el desarrollo: los entrerrianos ajustaron su puntería desde el perímetro con los aportes de Guido Cabrera, Nicolás Henriques y el propio Caire, y se fueron al descanso largo arriba por 48 a 47.

    Hasta ese momento, el partido respondía a la lógica de un duelo cerrado. Pergamino competía, mostraba actitud y parecía decidido a cortar la racha negativa. Pero el complemento cambió por completo el panorama.

    El tercer cuarto marcó el rumbo

    En el inicio del tercer segmento, La Unión golpeó con una ráfaga letal. Triples consecutivos de Alvaro Merlo, Cabrera y Rodrigo Acuña encendieron la ofensiva visitante y desacomodaron la estructura defensiva del local. El equipo dirigido por Martín Guastavino elevó la intensidad, corrió la cancha y capitalizó las pérdidas y los apresuramientos de Pergamino.

    La diferencia se amplió progresivamente hasta alcanzar una máxima de 22 puntos al cierre del período. Fue el tramo decisivo de la noche: Pergamino se vio obligado a forzar ofensivas, perdió claridad en la toma de decisiones y quedó condicionado anímicamente.

    En el último cuarto, el conjunto pergaminense reaccionó con orgullo. Ajustó en defensa, encontró mejores selecciones de tiro y redujo la brecha hasta ponerse nuevamente en juego. El empuje del público acompañó el intento de remontada, pero La Unión administró la ventaja con mayor serenidad en los minutos finales y cerró el partido con inteligencia para quedarse con el triunfo por 95 a 90.

    Los números de la noche

    Nicolás Rodríguez fue el máximo anotador de Pergamino Básquet con 25 puntos, sosteniendo ofensivamente al equipo en distintos pasajes. Martín Gandoy aportó 13 unidades y Bautista Marconato sumó 12 en un esfuerzo colectivo que no alcanzó para revertir la historia.

    El goleador del encuentro fue Matías Caire con 28 puntos para la visita, secundado muy de cerca por Rodrigo Acuña con 27, ambos determinantes en el tercer cuarto y en el cierre.

    Con esta victoria, La Unión elevó su récord a 15-7 y se mantiene en el tercer puesto de la Conferencia Sur junto a Gimnasia y Esgrima de La Plata, consolidándose en zona de playoffs y ratificando su buen momento deportivo.

    El jueves a Venado Tuerto

    Para Pergamino Básquet, el escenario es complejo. La undécima derrota consecutiva profundiza un momento delicado en la temporada. El equipo no logra ganar desde el 8 de enero (venció a Rocamora de visitante) y el margen de error se reduce con el correr de las fechas.

    La lucha por la permanencia se vuelve el eje central del tramo final de la Fase Regular. Con siete partidos por delante, cada presentación adquiere carácter decisivo, no solo por la necesidad de sumar sino también por la urgencia de recuperar confianza.

    El próximo compromiso será este jueves a las 21:00, cuando visite a Centenario de Venado Tuerto (6° con 12-8), otro desafío exigente fuera de casa. Luego regresará al “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” para afrontar dos encuentros consecutivos como local: el lunes 23 ante Pico FC (5° con 14-9) y el sábado 28 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata (4° con 15-7).

