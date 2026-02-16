Pergamino Básquet recibe a La Unión de Colón con el desafío de frenar la caída

Pergamino Básquet intentará una vez más volver al triunfo tras haber estado muy cerca de conseguirlo ante Unión de Mar del Plata.

El calendario no da respiro y la tabla tampoco. Este lunes a las 21:00, en el Estadio Ricardo Dorado Merlo , Pergamino Básquet afrontará otro compromiso frente a La Unión de Colón por la Conferencia Sur de la Liga Argentina . Será el tercer y último partido de una seguidilla de tres presentaciones consecutivas como local que, en la previa, se perfilaba como una ocasión propicia para torcer el rumbo, pero que hasta aquí solo profundizó la preocupación.

El equipo pergaminense atraviesa su momento más delicado de la temporada: acumula 10 derrotas consecutivas y no gana desde el 8 de enero , cuando superó como visitante a Rocamora de Concepción del Uruguay. Desde aquella noche, el funcionamiento fue irregular, los cierres resultaron esquivos y los resultados negativos se encadenaron hasta configurar un récord de 5 victorias y 19 derrotas que lo ubica 16° (penúltimo) en la tabla, en una zona comprometida.

La seguidilla en casa comenzó el martes con una derrota ante Deportivo Viedma (78 a 65) y continuó el jueves con una caída ajustada frente a Unión de Mar del Plata por 88 a 86, en un duelo directo en la parte baja de la clasificación. En ese encuentro, Pergamino mostró carácter, pasajes de buen básquet y contó con la actuación sobresaliente del canadiense Emanual Shepherd (28 puntos y 15 rebotes), pero volvió a evidenciar dificultades en el tramo decisivo. La historia se repitió: competitividad durante gran parte del juego y detalles adversos en el cierre.

La planificación marcaba que estos tres compromisos en el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” podían representar un punto de inflexión. Jugar ante su público, con la idea más consolidada de lo que pretende el técnico Daniel Maffei y con rivales de distinta jerarquía, aparecía como una plataforma ideal para recuperar confianza. Sin embargo, la presión por la necesidad de ganar y la falta de contundencia en momentos clave conspiraron contra esa expectativa.

En ambos encuentros, Pergamino mostró momentos alentadores. Frente a Deportivo Viedma, compitió en varios pasajes antes de ceder en el último tramo. Ante Unión de Mar del Plata, estuvo al frente durante buena parte del partido, encontró respuestas en el perímetro y sostuvo intensidad defensiva, pero no logró administrar la ventaja cuando el reloj apremiaba. El desafío ahora es transformar la frustración en impulso competitivo. El margen se reduce y cada partido adquiere dimensión de final.

La Unión, un rival de peso

Enfrente estará La Unión de Colón, uno de los animadores de la Conferencia Sur. El conjunto entrerriano llega con un sólido registro de 14 triunfos y 7 derrotas que lo posiciona tercero en la tabla y lo mantiene firme en zona de playoffs. En su última presentación, el pasado lunes, superó con claridad a Pico FC por 97 a 75 en condición de local, ratificando su buen presente.

La Unión acumula cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con la única interrupción de la caída ante Lanús como visitante. Se trata de un equipo equilibrado, con rotación amplia, capacidad anotadora y consistencia defensiva, que sabe administrar ritmos y castigar errores ajenos. Para Pergamino, será una exigencia máxima tanto desde lo táctico como desde lo mental.

El contraste en la actualidad de ambos equipos es evidente, pero el contexto competitivo de la Liga Argentina demuestra que ningún partido está resuelto de antemano. En un torneo de paridad marcada, la intensidad, la concentración y la eficacia en momentos puntuales suelen inclinar la balanza.

Ocho finales para la permanencia

Más allá del rival de turno, el foco de Pergamino Básquet está puesto en el objetivo mayor: asegurar la permanencia en la categoría. Con ocho partidos por delante en la Fase Regular -el primero ante La Unión- el equipo sabe que deberá sumar victorias para no llegar a las últimas fechas pendiente de la tabla y de los resultados que obtenga Deportivo Norte de Armstrong. El reglamento es claro: desciende el último de cada una de las dos conferencias.

En ese escenario, la regularidad y la fortaleza anímica resultan determinantes. El plantel ha mostrado compromiso y entrega, con el canadiense Shepherd como referencia ofensiva indiscutida y aportes importantes desde el perímetro de Nicolás Rodríguez y Juan Martín Bello. También se sumó recientemente el estadounidense Simon Chadbourne (debutó ante Unión ocupando la ficha del lesionado Tomás Quinteros), quien busca adaptarse y aportar profundidad a la rotación. Sin embargo, la clave estará en sostener el rendimiento durante los 40 minutos y minimizar los errores en los cierres apretados.

Mañana, ante su gente, Pergamino Básquet tendrá una nueva oportunidad para cambiar la narrativa. Cortar la serie de derrotas no solo significaría sumar dos puntos vitales, sino también recuperar confianza en un tramo decisivo del campeonato.

En el “Ricardo ‘Dorado’ Merlo” se jugará más que un partido: estará en juego la reacción de un equipo que aún tiene margen para revertir su destino y que necesita convertir la urgencia en determinación para sostener su lugar en la Liga Argentina.