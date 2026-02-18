miércoles 18 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses

    La fecha inicial del certamen regional dejó 63 goles y un cierre marcado por las derrotas de Sports -en el estreno de su nueva iluminación- y José Hernández.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    18 de febrero de 2026 - 13:45
    Sports perdió 2 a 1 frente a CUSA de Salto en el estreno de su nuevo sistema lumínico.

    Sports perdió 2 a 1 frente a CUSA de Salto en el estreno de su nuevo sistema lumínico.

    clubsportspergaminooficial

    Con la participación de 44 equipos de las ligas de Pergamino, Salto, Colón, Rojas, Arrecifes y Carmen de Areco, el Torneo 6 Ligas de fútbol puso en marcha su segunda edición con una primera fecha que se disputó entre el jueves pasado y este martes. El certamen, dividido en ocho zonas, volvió a ratificar su crecimiento en convocatoria y nivel competitivo, con fuerte presencia de clubes pergaminenses.

    Lee además
    Argentino debutó el jueves con un triunfo ante Juventud en el estadio Fernando Bello.

    El Torneo 6 Ligas puso primera con 44 equipos y fuerte presencia pergaminense
    Carlos Arriola trabaja en la pretemporada para ser una de las cartas ofensivas de Douglas. video

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    En esta temporada, además de los elencos de Primera A, se sumaron los equipos de la Primera B de la Liga de Pergamino (a excepción de El Socorro), lo que amplió el mapa competitivo y le da mayor rodaje a 19 instituciones de nuestra ciudad y la región.

    Para los representantes pergaminenses, el balance del capítulo inicial dejó cinco victorias. Los que arrancaron con el pie derecho fueron Argentino, San José, Douglas Haig, Viajantes y Gimnasia.

    Este martes se bajó el telón para la Liga de Pergamino con las derrotas de Sports y José Hernández. En el primer partido disputado con el nuevo sistema lumínico en su cancha, Sports cayó 2 a 1 frente a CUSA de Salto, mientras que José Hernández fue superado 4 a 0 en su visita a Racing de Colón.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION | Con la participación de 44 equipos de las ligas de Pergamino, Salto, Colón, Rojas, Arrecifes y Carmen de Areco, el Torneo 6 Ligas de fútbol... | Instagram
    View this post on Instagram

    Todos los resultados

    Zona A

    Argentino de Alfonzo 2 – Argentino de Rojas 2

    Jorge Newbery de Rojas 2 – San José 3

    Zona B

    Douglas Haig 2 – Juventud de Rojas 0

    Racing de Colón 4 – José Hernández 0

    Boca Juniors de Rojas 2 – Viajantes 3

    Zona C

    El Huracán de Rojas 1 – Porteño de Colón 0

    Nueve de Julio 2 – Provincial 2

    Carabelas 2 – Juventud Obrera (Manuel Ocampo) 0

    Zona D

    Argentino (Pergamino) 2 – Juventud (Pergamino) 1

    Sirio Libanés 0 – Deportivo Unión de Carabelas 2

    Zona E

    Deportivo Acevedo 1 – Leones 2

    Compañía de Salto 2 – Tráfico’s 1

    Zona F

    Círculo de Arroyo Dulce 1 – Defensores de Salto 1

    Recreativo de Carmen de Areco 0 – Obras Sanitarias de Arrecifes 1

    Sports de Salto 1 – Leandro N. Alem 1

    Zona G

    Sports de Pergamino 1 – CUSA de Salto 2

    Villa Sanguinetti de Arrecifes 1 – Sportsman de Carmen de Areco 2

    Valacco de Salto 0 – Progresista Guerrico 0

    Zona H

    Racing de Pergamino 0 – Villa Italia 0

    Gimnasia 1 – Argentino de Rancagua 0

    Interzonales

    Sportivo Barracas de Colón 2 – El Fortín de Colón 0

    Los Vascos 4 – Deportivo Millonario 1

    Temas
    Seguí leyendo

    El Torneo 6 Ligas puso primera con 44 equipos y fuerte presencia pergaminense

    Carlos Arriola: "Douglas pesa fuerte y se merece estar en otra categoría"

    Pergamino Básquet cerró la seguidilla de local con otra derrota

    Soledad Aita sumó su segundo podio del año: finalizó tercera en Peyrano

    Pergamino Básquet recibe a La Unión de Colón con el desafío de frenar la caída

    Francisco Reverter, el "Bestia" del karting pergaminense, listo para su salto a Rotax

    Pergamino Básquet volvió a perder en casa y la racha de derrotas llegó a 10

    Patricio D'Ottavio y Eduardo Calandri al podio en Villa Gesell

    Sigue la mala racha: Pergamino Básquet perdió ante Viedma en el "Dorado Merlo"

    Triunfo de Brenda Bernard y podio de Juan Martín Digilio en Capitán Sarmiento

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Banco Macro en Arrecifes. La nueva sucursal está ubicada en la Avenida Carlos Merlassino 558.

    Banco Macro anunció la mudanza y renovación de la sucursal Arrecifes
    En el Nivel Primario, 149.317 chicos alumnos —el 9,1% de la matrícula— asisten al Período Extendido de Enseñanza.

    Más de un millón de alumnos retomaron actividades en las escuelas bonaerenses

    El intendente Javier Martínez aseguró que el asfalto estará finalizado en un plazo de 30 días.
    Pergamino

    "Lo prometido es deuda": Comenzó la pavimentación de Pasaje Río Juramento

    Los partidos de este jueves se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
    País

    Alerta en el fútbol: por el paro general de la CGT se suspenden los partidos del jueves

    La implementación de la tasa de mantenimiento vial sobre el combustible por parte de la Municipalidad de Ramallo comenzó a generar ingresos, aunque lejos de despejar los interrogantes sobre su verdadero alcance, su destino concreto y su efectividad para mejorar el estado de calles y caminos del distrito.

    Ramallo: Tasa al combustible, ingresos en marcha y falta de planificación