Torneo 6 Ligas: se cerró la primera fecha con cinco triunfos pergaminenses

Sports perdió 2 a 1 frente a CUSA de Salto en el estreno de su nuevo sistema lumínico.
Con la participación de 44 equipos de las ligas de Pergamino, Salto, Colón, Rojas, Arrecifes y Carmen de Areco, el Torneo 6 Ligas de fútbol puso en marcha su segunda edición con una primera fecha que se disputó entre el jueves pasado y este martes. El certamen, dividido en ocho zonas, volvió a ratificar su crecimiento en convocatoria y nivel competitivo, con fuerte presencia de clubes pergaminenses.
En esta temporada, además de los elencos de Primera A, se sumaron los equipos de la Primera B de la Liga de Pergamino (a excepción de El Socorro), lo que amplió el mapa competitivo y le da mayor rodaje a 19 instituciones de nuestra ciudad y la región.
Para los representantes pergaminenses, el balance del capítulo inicial dejó cinco victorias. Los que arrancaron con el pie derecho fueron Argentino, San José, Douglas Haig, Viajantes y Gimnasia.
Este martes se bajó el telón para la Liga de Pergamino con las derrotas de Sports y José Hernández. En el primer partido disputado con el nuevo sistema lumínico en su cancha, Sports cayó 2 a 1 frente a CUSA de Salto, mientras que José Hernández fue superado 4 a 0 en su visita a Racing de Colón.
Todos los resultados
Zona A
Argentino de Alfonzo 2 – Argentino de Rojas 2
Jorge Newbery de Rojas 2 – San José 3
Zona B
Douglas Haig 2 – Juventud de Rojas 0
Racing de Colón 4 – José Hernández 0
Boca Juniors de Rojas 2 – Viajantes 3
Zona C
El Huracán de Rojas 1 – Porteño de Colón 0
Nueve de Julio 2 – Provincial 2
Carabelas 2 – Juventud Obrera (Manuel Ocampo) 0
Zona D
Argentino (Pergamino) 2 – Juventud (Pergamino) 1
Sirio Libanés 0 – Deportivo Unión de Carabelas 2
Zona E
Deportivo Acevedo 1 – Leones 2
Compañía de Salto 2 – Tráfico’s 1
Zona F
Círculo de Arroyo Dulce 1 – Defensores de Salto 1
Recreativo de Carmen de Areco 0 – Obras Sanitarias de Arrecifes 1
Sports de Salto 1 – Leandro N. Alem 1
Zona G
Sports de Pergamino 1 – CUSA de Salto 2
Villa Sanguinetti de Arrecifes 1 – Sportsman de Carmen de Areco 2
Valacco de Salto 0 – Progresista Guerrico 0
Zona H
Racing de Pergamino 0 – Villa Italia 0
Gimnasia 1 – Argentino de Rancagua 0
Interzonales
Sportivo Barracas de Colón 2 – El Fortín de Colón 0