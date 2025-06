¿Te sacan la pensión? La ausencia a las auditorías de Pensiones no contributivas pone en riesgo el cobro del beneficio

Hasta mediados de julio, Andis recogerá en Pergamino datos de los beneficiarios de Pensiones no contributivas que fueron citados.

Desde hace poco menos de un mes, en el Centro de Día “Esperanza” de Pergamino (Pasaje Aníbal Troilo al 200), se desarrolla un operativo de revisión encabezado por la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad). Se trata de una auditoría médica documental obligatoria dirigida a personas que reciben la Pensión no contributiva por Invalidez y que fueron citadas por carta documento o telegrama.

Relevamiento de Pensiones no contributivas en Pergamino: el llamado es a presentarse sin miedo

La revisión no implica una baja automática del beneficio, pero la ausencia reiterada a las citaciones sin aviso sí puede derivar en la suspensión del pago por parte de Anses en los próximos meses. En este contexto, el mensaje de los profesionales a cargo es contundente: "Si fuiste citado y no pudiste asistir en la fecha indicada, igual presentate".

Desde el equipo de trabajo destacan que el operativo se desarrolla en un clima de respeto, sin demoras y con orientación para quienes no llegan con todos los papeles.

Un trámite sencillo y sin riesgos

La auditoría consiste simplemente en la presentación de la documentación original con la que se tramitó la pensión. No se exige nueva certificación médica, ni estudios actualizados.

En menos de cinco minutos, la persona recibe una constancia y, en caso de faltar algún papel, tiene 30 días para completarlo.

“No somos nosotros quienes decidimos si la pensión continúa o no. Esa evaluación la hace ANDIS en Buenos Aires, con la documentación que nosotros elevamos”, aclararon desde el equipo local.

En el Centro de Día Esperanza

El operativo cuenta con apoyo del Consejo de Personas con Discapacidad, que está contactando a quienes no se presentaron en su turno. También están colaborando municipios como Colón, Rojas y Arrecifes, brindando transporte o asistencia para quienes tienen dificultades de movilidad o acceso.

Los horarios de atención en el Centro de Día Esperanza son:

*Lunes: 13:00 a 15:00

*Martes y jueves: 13:00 a 17:00

*Viernes: 8:30 a 11:00 y 14:00 a 17:00

Para dudas, también se puede consultar al Consejo (Tucumán al 200) o a la Asociación Civil Juani Muzzioli, que está ofreciendo orientación a beneficiarios.

El riesgo de no ir

No presentarse a esta instancia puede tener consecuencias serias. En muchos casos, es la única fuente de ingreso para personas con discapacidad. Por eso, desde el equipo insisten: Si te llegó una citación, cumplí con el trámite. Si no pudiste asistir en fecha, igual andá. Si no estás seguro si te citaron, consultá cuanto antes.