Té Literario en la Biblioteca Popular Melchor Echagüe de El Socorro

Un encuentro literario en El Socorro que celebra a los escritores locales y promueve el amor por la lectura. IMAGEN ALEGORICA

Este sábado a partir de las 16:30, la Biblioteca Popular Melchor Echagüe de El Socorro abrirá sus puertas para compartir una tarde especial dedicada a las letras.

En el marco de un Té Literario, los asistentes podrán disfrutar de rondas de lectura, un espacio cálido para escuchar y compartir textos en voz alta, celebrar la palabra y descubrir nuevas voces. Uno de los momentos centrales del encuentro será el homenaje a la escritora socorrense Sonia Pericich, reconociendo su legado y su aporte a la cultura local.

Además, se realizará la presentación de la novela Vecinos, del autor Piero de Vicari, quien compartirá con el público detalles de su obra y el proceso creativo detrás de la misma.

La actividad es organizada por la Biblioteca Popular Melchor Echagüe junto al Taller Literario Florilegio, coordinado por la escritora Marta Siciliano, y promete ser una cita imperdible para amantes de la lectura y la escritura.

La entrada es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada donde la literatura se encuentra con la hospitalidad de una taza de té.

Compartí esta nota en redes sociales:





