sábado 25 de octubre de 2025
    • Cultura

    Té Literario en la Biblioteca Popular Melchor Echagüe de El Socorro

    Una tarde dedicada a la literatura y la comunidad en la Biblioteca Popular Melchor Echagüe, con lecturas, homenajes y la presentación de una nueva novela.

    25 de octubre de 2025 - 13:44
    IMAGEN ALEGORICA
    Diez años de armonías y compromiso coral del Coro Femenino Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    El Coro Femenino Pergamino celebra este sábado sus 10 años con un gran concierto
    Sobre el escenario de la Casa de la Cultura se presentarán más de ochenta bailarines de distintas edades y niveles de formación.
    Cultura

    Espacio de Arte Cascanueces hace su muestra anual en Casa de la Cultura

    En el marco de un Té Literario, los asistentes podrán disfrutar de rondas de lectura, un espacio cálido para escuchar y compartir textos en voz alta, celebrar la palabra y descubrir nuevas voces. Uno de los momentos centrales del encuentro será el homenaje a la escritora socorrense Sonia Pericich, reconociendo su legado y su aporte a la cultura local.

    Además, se realizará la presentación de la novela Vecinos, del autor Piero de Vicari, quien compartirá con el público detalles de su obra y el proceso creativo detrás de la misma.

    La actividad es organizada por la Biblioteca Popular Melchor Echagüe junto al Taller Literario Florilegio, coordinado por la escritora Marta Siciliano, y promete ser una cita imperdible para amantes de la lectura y la escritura.

    La entrada es libre y gratuita, y se invita a toda la comunidad a participar de esta jornada donde la literatura se encuentra con la hospitalidad de una taza de té.

