TC2000 y Top Race regresan a San Nicolás con un fin de semana de máxima velocidad

El 47º Campeonato de TC2000 YPF ENERGÍA ARGENTINA tendrá continuidad el 27 y 28 de junio en el Autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”, donde los SUV más potentes del país correrán por primera vez en un evento que compartirá junto al 32º Campeonato de Top Race YPF ENERGÍA ARGENTINA, el Campeonato Argentino de Fórmula Nacional y la Fiat Competizione.

El Autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso” volverá a convertirse en el centro del automovilismo nacional los próximos 27 y 28 de junio, cuando reciba una nueva fecha del TC2000 junto al Top Race, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. El evento marcará el regreso de la categoría a la ciudad tras dos años de ausencia y reunirá a algunos de los mejores pilotos del país.

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La séptima visita del TC2000 al circuito nicoleño llega en un momento especial para la categoría, que atraviesa una etapa de renovación con los SUV más potentes del automovilismo argentino. La primera presentación en San Nicolás se produjo el 7 de octubre de 2018, cuando Mariano Werner logró una actuación memorable al imponerse tanto en la carrera clasificatoria como en la final a bordo de un Peugeot 408.

La última vez que el TC2000 compitió en el trazado fue el 19 de mayo de 2024. En aquella ocasión, Tiago Pernía dominó el fin de semana con el Renault Fluence N°85, adjudicándose las dos finales disputadas.

Tras cuatro fechas del campeonato 2026, Matías Rossi se ubica al frente de las posiciones con 83 puntos representando al Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. En la Copa Rookie, el líder es Tomás Fernández, del equipo Corsi Sport, con 21 unidades.

Top Race y Fórmula Nacional completan un espectáculo de primer nivel

El Top Race también tendrá una cita importante en San Nicolás, donde disputará su quinta presentación histórica. La primera competencia de la categoría en este escenario se realizó en agosto de 2019 y tuvo como vencedor a Matías Rossi con un Toyota Camry.

La visita más reciente fue en abril de 2025, cuando Kevin Felippo consiguió la victoria al mando del Lexus N°3 del equipo JLS Motorsport-Corsi Sport. Actualmente, el campeonato tiene como líder a Marcelo Ciarrocchi, quien suma 100 puntos con el Ford Mondeo N°40 del Halcón Motorsport.

Por su parte, la Fórmula Nacional volverá a acelerar en el circuito “Juan María Traverso” luego de su presentación en abril de 2025. En aquella fecha, Manuel Álvarez Castaño ganó la primera carrera y Santiago Chiarello se quedó con la segunda. El campeonato 2026 tiene como puntero a Tomás Campra, representante del Giavedoni Motorsport, con 107 unidades.

Entradas para el TC2000 en San Nicolás: precios y cómo comprar

Los aficionados que deseen asistir al evento ya pueden adquirir sus entradas de manera anticipada. Los organizadores informaron que el ingreso general tendrá un valor de 10.000 pesos, mientras que el acceso a boxes costará 30.000 pesos.

Las entradas serán válidas para las dos jornadas de actividad y los menores de 12 años podrán ingresar sin cargo. Desde la organización aclararon además que el estacionamiento no está incluido en el valor del ticket.

Con la presencia de las principales categorías del automovilismo argentino, San Nicolás se prepara para vivir un fin de semana cargado de adrenalina, velocidad y competencia de alto nivel, en uno de los escenarios más modernos y convocantes del país.