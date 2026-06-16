San Nicolás: Mientras Nación simplifica el pase por discapacidad, Vercelli suma nuevas exigencias

Las personas con discapacidad podrán viajar sin costo en colectivos de jurisdicción nacional y trenes solo asociando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a su tarjeta SUBE.

A partir del 19 de junio, las personas con discapacidad podrán acceder al beneficio de transporte gratuito en colectivos de jurisdicción nacional y trenes mediante la asociación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE. Sin embargo, en San Nicolás , la empresa Vercelli Hnos. implementará un requisito adicional que genera cuestionamientos por parte de usuarios y familiares.

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El Gobierno nacional anunció una modificación destinada a simplificar el acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad. La medida permitirá utilizar el beneficio únicamente con la tarjeta SUBE registrada y vinculada al número de CUD, evitando la necesidad de exhibir documentación durante cada viaje.

Según se informó oficialmente, el objetivo es resguardar la información personal de los usuarios, reducir situaciones de fraude y agilizar el proceso de acceso al transporte público. La implementación comenzará el 19 de junio y se extenderá progresivamente desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia distintas ciudades del país.

Además, en los casos en que el beneficio contemple acompañante, la gratuidad quedará asociada a la misma tarjeta SUBE utilizada por la persona con discapacidad.

La decisión de Vercelli genera críticas en San Nicolás

Mientras el sistema nacional avanza hacia una mayor simplificación, la empresa Vercelli Hnos., concesionaria del transporte público urbano en San Nicolás, anunció una medida que va en sentido contrario.

A través de sus redes sociales, la compañía informó que desde el 20 de junio los pasajeros con beneficio por discapacidad deberán presentar la tarjeta SUBE habilitada junto con el Certificado Único de Discapacidad y el Documento Nacional de Identidad.

La decisión despertó cuestionamientos debido a que implica la obligación de exhibir documentación adicional para acceder al beneficio. Diversos usuarios consideran que la medida agrega dificultades a personas que, en muchos casos, enfrentan limitaciones de movilidad o requieren asistencia para desplazarse.

Reclamos por el pase libre para acompañantes

Las críticas hacia la empresa no son nuevas. En reiteradas oportunidades, usuarios y familiares denunciaron públicamente que no se estaría garantizando plenamente el pase libre para acompañantes cuando el Certificado Único de Discapacidad así lo establece.

La controversia se vincula con una ordenanza municipal vigente desde 2019 que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a viajar gratuitamente en el transporte urbano local y extiende ese beneficio al acompañante cuando dicha condición figure expresamente en el CUD.

La situación incluso llegó al ámbito legislativo local. Durante abril de este año, el tema fue abordado en el Honorable Concejo Deliberante de San Nicolás a partir de una iniciativa presentada por el bloque Alianza La Libertad Avanza, que fue girada para su análisis a la Comisión de Obras y Servicios Públicos.

Cómo activar el beneficio en la tarjeta SUBE:

Las personas con discapacidad deberán registrar su tarjeta SUBE y asociarla a su número de CUD a través del sitio oficial del sistema. Quienes ya tengan una tarjeta registrada podrán ingresar a su cuenta y cargar el número correspondiente en la sección “Beneficios”.

Posteriormente, la activación podrá realizarse mediante una Terminal Automática SUBE, a través de la aplicación oficial utilizando tecnología NFC en dispositivos Android compatibles o directamente en las validadoras instaladas en los colectivos.

Con esta modalidad, el Gobierno busca que el acceso al beneficio sea más simple y rápido. No obstante, en San Nicolás, la nueva exigencia anunciada por Vercelli abre un nuevo capítulo de debate sobre la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad en el transporte público.