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    • San Nicolás: Aumentan los casos de gripe y crece la demanda de vacunas

    Ante la mayor circulación de influenza A (H3N2), más vecinos se acercan a los vacunatorios. Ya se aplicaron unas 19.000 dosis en la ciudad de San Nicolás.

    11 de junio de 2026 - 15:00
    Frente al incremento en la circulación de gripe A (H3N2), el Ministerio de Salud de la Nación completó el envío de dosis de vacunas antigripales que faltaban a todas las jurisdicciones. Las autoridades instan a la población a vacunarse, teniendo en cuenta la cercanía de los meses más fríos del año.

    Frente al incremento en la circulación de gripe A (H3N2), el Ministerio de Salud de la Nación completó el envío de dosis de vacunas antigripales que faltaban a todas las jurisdicciones. Las autoridades instan a la población a vacunarse, teniendo en cuenta la cercanía de los meses más fríos del año.

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    El incremento de los cuadros respiratorios registrado en las últimas semanas también se refleja en una mayor demanda de vacunas antigripales en los centros de salud de la ciudad de San Nicolás. Desde el área de Salud municipal confirmaron que alrededor de 19.000 vecinos ya recibieron la inmunización y recordaron que la campaña permanece activa durante todo el año.

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    Crecen los casos de gripe en la provincia y en San Nicolás

    Según el seguimiento epidemiológico realizado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, desde marzo se observa un aumento sostenido de los casos de influenza A (H3N2) en todo el país. Durante las últimas semanas también se registró un incremento significativo en la positividad de las muestras analizadas, mientras que la circulación de otros virus respiratorios continúa en niveles bajos.

    En San Nicolás, la secretaria de Salud municipal, Mirna Bottazzi, confirmó que actualmente se registra una alta cantidad de consultas por afecciones respiratorias. Si bien aclaró que la confirmación de gripe A requiere estudios específicos de laboratorio, señaló que el incremento de síntomas compatibles con la enfermedad es evidente en distintos sectores de la población.

    Más vecinos acuden a los vacunatorios para prevenir complicaciones

    Frente al aumento de los contagios, se incrementó la concurrencia a los vacunatorios de la ciudad. De acuerdo con Bottazzi, muchas personas que aún no habían recibido la vacuna decidieron inmunizarse, especialmente adultos mayores, uno de los grupos considerados de mayor riesgo.

    La funcionaria destacó que cerca de 19.000 nicoleños ya recibieron la vacuna antigripal y recordó que la aplicación continúa disponible durante todo el año. “Nunca tenemos un cierre definitivo de la campaña antigripal, las personas pueden vacunarse hasta diciembre”, explicó.

    Las dosis se encuentran disponibles en hospitales, centros de atención primaria y delegaciones municipales, además del Hospital San Felipe.

    Quiénes deben vacunarse y cómo prevenir la gripe

    La campaña nacional de vacunación antigripal está dirigida a embarazadas, puérperas, personas mayores de 65 años, niños de entre 6 meses y 2 años, pacientes con enfermedades de base, personal estratégico y personas que trabajan en contacto con aves de corral.

    Las autoridades sanitarias remarcan que la vacuna constituye la herramienta más eficaz para evitar cuadros graves, internaciones y complicaciones derivadas de la influenza. Además, recomiendan mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo, evitar el contacto cercano con personas enfermas y consultar al médico ante síntomas compatibles con gripe.

    La mayoría de los pacientes logra recuperarse sin complicaciones, aunque los grupos de riesgo requieren especial atención debido al mayor impacto que puede generar la enfermedad.

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