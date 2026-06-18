Conducir sin la VTV o con alcoholemia positiva puede costar más de $2 millones

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires, como circular sin VTV o maneja con alcohol en sangre, volvieron a registrar un fuerte incremento y, durante este mes, las sanciones más graves pueden superar los 2,2 millones de pesos. Esta actualización del valor de la Unidad Fija (UF), que pasó a costar $2.215, elevó de manera significativa el monto de las infracciones y encendió una señal de alerta entre los conductores bonaerenses.

El nuevo cuadro tarifario comenzó a regir en mayo y se mantendrá vigente hasta el 30 de junio. La suba fue del 16,8% respecto del bimestre anterior, cuando la Unidad Fija tenía un valor de $1.896. Como consecuencia, infracciones consideradas de alto riesgo, como conducir bajo los efectos del alcohol o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día, alcanzan montos que superan ampliamente el millón de pesos.

En la provincia de Buenos Aires, el sistema de multas se calcula en función de la Unidad Fija, una referencia económica establecida por la Ley de Tránsito provincial. El valor de cada UF equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje comercializado en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de la ciudad de La Plata, por lo que las sanciones se actualizan cada dos meses de acuerdo con la evolución de los combustibles.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense sostienen que este mecanismo busca mantener el carácter disuasorio de las multas y desalentar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial. En ese sentido, las infracciones más severamente sancionadas son aquellas que representan un mayor peligro para la vida de conductores, pasajeros y peatones.

Las faltas más graves

Una de las faltas con mayor impacto económico es circular sin la VTV vigente. La sanción oscila entre las 300 y las 1.000 UF, lo que equivale a montos que van desde los $664.500 hasta los $2.215.000. El objetivo de esta medida es reducir la circulación de vehículos que no cumplen con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes también se encuentra entre las infracciones más graves. En estos casos, las multas van desde las 200 hasta las 1.000 UF, con valores que parten de los $443.000 y pueden alcanzar los $2.215.000. Sin embargo, la sanción más alta corresponde a quienes se niegan a realizar el test de alcoholemia: la legislación prevé multas de entre 500 y 1.200 UF, lo que representa montos de entre $1.107.500 y $2.658.000.

El exceso de velocidad también figura entre las conductas más castigadas. Dependiendo del grado de la infracción, las sanciones oscilan entre las 150 y las 1.000 UF, es decir, entre $332.250 y $2.215.000. Los especialistas en seguridad vial advierten que la velocidad excesiva continúa siendo uno de los principales factores asociados a la gravedad de los siniestros viales.

A tener en cuenta

Otras conductas peligrosas, como circular en contramano o transitar por la banquina, contemplan multas que van desde las 200 hasta las 1.000 UF, con sanciones económicas de entre $443.000 y $2.215.000. Además del impacto económico, estas infracciones pueden derivar en la retención del vehículo o en la suspensión de la licencia de conducir.

El cuadro de infracciones incluye también otras faltas frecuentes, aunque con montos menores. Utilizar el teléfono celular mientras se conduce implica multas de entre $221.500 y $443.000, mientras que cruzar un semáforo en rojo, no utilizar el cinturón de seguridad o negarse a exhibir la documentación obligatoria puede derivar en sanciones de hasta $1.107.500. Circular sin seguro, sin patente visible o estacionar en lugares prohibidos contempla multas que oscilan entre los $110.750 y los $221.500.

Puntaje y licencias

A las sanciones económicas se suma el Sistema Unificado de Puntaje para las Licencias de Conducir, conocido como scoring, que asigna 20 puntos iniciales a cada conductor. Dependiendo de la gravedad de la infracción cometida, se descuentan puntos del registro y, en caso de llegar a cero, la licencia puede ser inhabilitada temporalmente.

Las autoridades recuerdan que los conductores pueden consultar si poseen infracciones pendientes a través del portal oficial de la provincia de Buenos Aires, utilizando el número de DNI o la patente del vehículo. Mantener la documentación al día, respetar las velocidades máximas permitidas y cumplir con las normas de tránsito no solo evita multas millonarias, sino que constituye una herramienta fundamental para prevenir siniestros viales y proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública.