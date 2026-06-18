San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto

La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa.

Juampi Castet volvió a escribir una página destacada para el deporte de San Nicolás y de la Argentina. El jugador del Club de Regatas San Nicolás se subió al podio en el Mundial de Bulgaria al conquistar la medalla de bronce, resultado que lo ubica entre los mejores exponentes internacionales del tenis de mesa adaptado.

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Integrante de la delegación argentina, Castet afrontó una exigente competencia desde la fase clasificatoria, superando distintos desafíos para avanzar ronda tras ronda hasta asegurar un lugar entre los tres mejores del certamen.

El nicoleño demostró una vez más su jerarquía deportiva y capacidad competitiva frente a rivales de primer nivel internacional. La medalla de bronce representa uno de los logros más importantes de su carrera y ratifica el crecimiento que viene mostrando en los últimos años dentro de la disciplina.

La presencia de Castet en el Mundial fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios para concretar el viaje a Europa.

Durante los meses previos a la competencia se realizaron distintas acciones para respaldar económicamente al deportista, permitiéndole cumplir el objetivo de representar al país en uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

Tras la obtención de la medalla, el atleta destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible su participación y reconoció especialmente el acompañamiento recibido durante toda la preparación.

El mensaje de Castet tras conquistar la medalla de bronce

Luego de la histórica actuación, Castet compartió su emoción a través de las redes sociales. “Finalicé tercero obteniendo la medalla de bronce para Argentina. Muy feliz de haber participado”, expresó.

Además, agradeció a todas las personas que colaboraron con su entrenamiento y apoyo económico, con una mención especial para sus padres, a quienes reconoció por el enorme esfuerzo realizado para acompañarlo en el camino hacia el Mundial.

El resultado conseguido en Bulgaria se suma a una destacada trayectoria deportiva y consolida a Juampi Castet como uno de los máximos referentes argentinos del tenis de mesa adaptado, llevando el nombre de San Nicolás a los principales escenarios internacionales.