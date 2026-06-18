jueves 18 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto

    El deportista de San Nicolás obtuvo la medalla de bronce en el Mundial de tenis de mesa adaptado y sumó un nuevo logro para el deporte argentino.

    18 de junio de 2026 - 15:00
    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa.&nbsp;

    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa. 

    Deportes Hoy

    Juampi Castet volvió a escribir una página destacada para el deporte de San Nicolás y de la Argentina. El jugador del Club de Regatas San Nicolás se subió al podio en el Mundial de Bulgaria al conquistar la medalla de bronce, resultado que lo ubica entre los mejores exponentes internacionales del tenis de mesa adaptado.

    Lee además
    En San Nicolás la ecuación es alarmante: la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) contaba con unos 3000 afiliados hacia fines de 2023. Hoy cuenta con unos 1000 trabajadores prestando servicios en diferentes empresas, mayormente en Sidersa y Ternium.

    En San Nicolás, dos de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su empleo
    El grupo de hinchas cumplió su sueño de llegar a un Mundial, pero camino al hotel del equipo de Lionel Scaloni se encontró con un obstáculo inesperado.

    De San Nicolás a Kansas: la cábala que protagonizaron siete amigos argentinos

    Juampi Castet alcanzó el podio en el Mundial de Bulgaria

    Integrante de la delegación argentina, Castet afrontó una exigente competencia desde la fase clasificatoria, superando distintos desafíos para avanzar ronda tras ronda hasta asegurar un lugar entre los tres mejores del certamen.

    El nicoleño demostró una vez más su jerarquía deportiva y capacidad competitiva frente a rivales de primer nivel internacional. La medalla de bronce representa uno de los logros más importantes de su carrera y ratifica el crecimiento que viene mostrando en los últimos años dentro de la disciplina.

    El apoyo de la comunidad fue clave para competir en Europa

    La presencia de Castet en el Mundial fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios para concretar el viaje a Europa.

    Durante los meses previos a la competencia se realizaron distintas acciones para respaldar económicamente al deportista, permitiéndole cumplir el objetivo de representar al país en uno de los eventos más importantes del calendario internacional.

    Tras la obtención de la medalla, el atleta destacó el esfuerzo colectivo que hizo posible su participación y reconoció especialmente el acompañamiento recibido durante toda la preparación.

    El mensaje de Castet tras conquistar la medalla de bronce

    Luego de la histórica actuación, Castet compartió su emoción a través de las redes sociales. “Finalicé tercero obteniendo la medalla de bronce para Argentina. Muy feliz de haber participado”, expresó.

    Además, agradeció a todas las personas que colaboraron con su entrenamiento y apoyo económico, con una mención especial para sus padres, a quienes reconoció por el enorme esfuerzo realizado para acompañarlo en el camino hacia el Mundial.

    El resultado conseguido en Bulgaria se suma a una destacada trayectoria deportiva y consolida a Juampi Castet como uno de los máximos referentes argentinos del tenis de mesa adaptado, llevando el nombre de San Nicolás a los principales escenarios internacionales.

    Temas
    Seguí leyendo

    En San Nicolás, dos de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su empleo

    De San Nicolás a Kansas: la cábala que protagonizaron siete amigos argentinos

    San Nicolás: Liga Federal de básquetbol, Somisa, Belgrano y Regatas arrancan los play-offs interzonales

    San Nicolás: Las colecciones virales se vuelven clave para sostener los puestos de diarios

    San Nicolás ofrece 31 vacantes para residencias médicas en el Hospital San Felipe

    San Nicolás: La sobrepoblación en la UP3 sigue muy por encima del promedio de las cárceles bonaerenses

    San Nicolás: Mientras Nación simplifica el pase por discapacidad, Vercelli suma nuevas exigencias

    La UTN San Nicolás será sede del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026

    San Nicolás: Aumentan los casos de gripe y crece la demanda de vacunas

    San Nicolás: Transporte, obras y pedidos de informes, los temas que ingresan al Concejo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    En San Nicolás la ecuación es alarmante: la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) contaba con unos 3000 afiliados hacia fines de 2023. Hoy cuenta con unos 1000 trabajadores prestando servicios en diferentes empresas, mayormente en Sidersa y Ternium.

    En San Nicolás, dos de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su empleo

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la formación técnica de estudiantes ramallenses.

    La Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes
    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa. 

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto