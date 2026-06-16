San Nicolás: La sobrepoblación en la UP3 sigue muy por encima del promedio de las cárceles bonaerenses

La Unidad Penitenciaria Nº 3 de la ciudad de San Nicolás, aunque con una leve baja en su cantidad de internos, continúa superando en varios dígitos a la media provincial.

La situación de sobrepoblación en las cárceles bonaerenses continúa siendo una de las principales preocupaciones del sistema penitenciario. Aunque la Unidad Penitenciaria Nº 3 de la ciudad de San Nicolás registró una leve disminución en la cantidad de internos durante mayo, el establecimiento sigue funcionando con una ocupación muy superior a su capacidad, ubicándose ampliamente por encima de la media provincial.

Según el último informe elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria, con datos aportados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, en mayo de 2026 la población penitenciaria alcanzó las 64.632 personas privadas de libertad.

El relevamiento indica que desde enero la cantidad de internos creció un 4,7%, mientras que la sobrepoblación promedio en las cárceles de la provincia se ubicó en el 115,7%. Si se incluyen las alcaidías, el porcentaje asciende al 122,7%.

Actualmente, el Servicio Penitenciario Bonaerense administra alrededor de 74 establecimientos distribuidos en 12 complejos penitenciarios, entre cárceles, alcaidías y unidades de tránsito.

La UP3 de San Nicolás mantiene una ocupación del 171,5%

En el caso de la Unidad Penitenciaria Nº 3 de San Nicolás, el informe señala que durante mayo se alojaban 980 personas privadas de libertad en un establecimiento con capacidad para 358 internos.

Si bien la población carcelaria local mostró una reducción cercana al 4,5% respecto de meses anteriores, la sobrepoblación continúa siendo una de las más elevadas de la provincia, alcanzando el 171,5%.

La composición de la población alojada es mayoritariamente masculina. Del total de internos, el 98% son varones, mientras que 21 mujeres permanecen detenidas en la unidad. El cupo femenino disponible es de 18 plazas, por lo que también se encuentra ligeramente excedido.

De acuerdo con los datos difundidos, ninguna de las mujeres alojadas en la unidad nicoleña se encuentra embarazada ni convive con hijos menores dentro del establecimiento.

Prisión preventiva y situación procesal de los detenidos

El informe también revela que una parte significativa de las personas privadas de libertad aún no cuenta con una condena firme. Actualmente, el 45,2% de la población penitenciaria bonaerense permanece detenida bajo prisión preventiva o en situación procesal pendiente de resolución.

En números absolutos, existen 28.384 personas procesadas, mientras que 33.080 ya cuentan con condena firme. A ello se suman 1.232 detenidos sin prisión preventiva.

Otro de los aspectos destacados es que solo una pequeña porción de quienes poseen condena firme accede a los beneficios contemplados dentro del régimen de progresividad de la pena. Según el relevamiento, poco más de 3.000 internos participan actualmente de este sistema, lo que representa apenas el 11% del total de condenados.

Mientras tanto, la situación en las comisarías bonaerenses mostró una evolución diferente. Los registros oficiales reflejan una disminución progresiva de detenidos durante los primeros meses de 2026, aunque los niveles de ocupación siguen superando la capacidad disponible.

Los datos difundidos por la Comisión Provincial por la Memoria vuelven a poner en evidencia los desafíos estructurales que enfrenta el sistema penitenciario bonaerense, donde el crecimiento sostenido de la población detenida continúa presionando sobre establecimientos que, en muchos casos, operan muy por encima de su capacidad original.