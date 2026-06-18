Pergamino ratificó su liderazgo en transparencia y rendición de cuentas

Pergamino volvió a posicionarse entre los distritos con mayor nivel de transparencia fiscal de la provincia de Buenos Aires. Según el último informe elaborado por la Filial bonaerense de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, el Municipio obtuvo la máxima calificación posible en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal (I.T.), alcanzando de esta manera los 100 puntos y consolidándose, por segunda vez consecutiva, dentro de las comunas de cumplimiento estricto.

El reconocimiento corresponde al Informe N.º 28, que evalúa la información publicada por los 135 municipios bonaerenses durante el primer trimestre del ejercicio 2026. La distinción ubica nuevamente a Pergamino entre los distritos con mejores estándares de acceso a la información pública y rendición de cuentas, una condición que refleja el trabajo sostenido de las distintas áreas municipales para garantizar la disponibilidad de los datos fiscales y presupuestarios.

Este Índice de Transparencia Fiscal Municipal elaborado es uno de los principales instrumentos de medición de la calidad y accesibilidad de la información financiera en los gobiernos locales. Su objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de los municipios en la publicación de datos vinculados con la ejecución presupuestaria, el estado de las cuentas públicas y la gestión de los recursos.

En ese marco, Pergamino logró cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por el organismo, obteniendo la puntuación máxima y ratificando su compromiso con una gestión abierta, moderna y orientada al fortalecimiento institucional. “Este logro ratifica el compromiso de la gestión local con la transparencia, la rendición de cuentas y el libre acceso a la información pública, pilares fundamentales de la democracia y de la participación ciudadana activa”, afirmó el secretario de Hacienda, Andrés Dall’Occhio.

Información clave

La información vinculada a la transparencia fiscal del municipio se encuentra disponible para toda la comunidad a través del portal oficial, donde los vecinos pueden acceder a documentación actualizada sobre presupuesto, ejecución de gastos, recursos y deuda pública.

El monitoreo que realiza la entidad analiza la visibilidad, accesibilidad y actualización de la información fiscal y presupuestaria disponible en los sitios web oficiales de cada municipio. Para alcanzar los 100 puntos, Pergamino cumplió en tiempo y forma con la publicación del presupuesto vigente para el ejercicio en curso, la presentación trimestral de la Situación Económico-Financiera, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, el detalle de las erogaciones clasificadas por finalidad y función, el stock de deuda pública municipal y sus perfiles de vencimiento, además de garantizar un acceso sencillo y directo a estos contenidos desde la portada principal de la página web oficial.

De acuerdo con el informe, solo 64 de los 135 municipios bonaerenses alcanzaron el nivel de cumplimiento estricto durante el período evaluado, lo que pone de manifiesto la importancia del desempeño obtenido por Pergamino y el esfuerzo técnico y administrativo necesario para sostener estos estándares.

Desde el área de Gobierno Abierto destacaron que este resultado no responde a una acción aislada, sino que es consecuencia de una política pública sostenida en el tiempo, orientada a la modernización del Estado y a la digitalización de los procesos administrativos.

Las cuentas claras

Facilitar el acceso a cuentas públicas permite que vecinos, periodistas, investigadores, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil conozcan con precisión cómo se administran los recursos municipales, fortaleciendo la confianza ciudadana y promoviendo una participación más activa en los asuntos públicos.

“Internamente este proceso se realiza en el marco de un decreto que designa a responsables de datos abiertos en cada área, quienes se han sumado a esta innovación pública. Esto permite desarrollar transparencia interna, ya que los datos públicos en formatos abiertos se solicitan y envían mediante el sistema de Gestión Documental Electrónica. El municipio lleva nueve años trabajando en la optimización de sus portales de datos abiertos, buscando no solo mantener este estándar de excelencia, sino también promover nuevas herramientas de participación y control ciudadano”, explicó ayer la responsable del área de Gobierno Abierto, Silvana Pirchi.

La funcionaria destacó además el acompañamiento permanente de la Subsecretaría de Modernización e Innovación Tecnológica, encabezada por Mauricio Terzaghi, en la implementación de estrategias orientadas a consolidar un ecosistema digital que facilite el acceso a la información y fortalezca la relación entre el Estado y la comunidad.

Un trabajo destacado

La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública es una organización civil sin fines de lucro creada en 1975 con el objetivo de promover el estudio, la investigación y el perfeccionamiento de los sistemas de presupuesto y administración financiera en el sector público.

A través de sus informes periódicos, la entidad analiza la ejecución presupuestaria, el gasto público, la recaudación y la administración financiera de los distintos niveles de gobierno, generando herramientas de evaluación que permiten medir el grado de transparencia y acceso a la información de las administraciones locales.

La nueva distinción obtenida por Pergamino no solo ratifica el compromiso del municipio con la rendición de cuentas y el gobierno abierto, sino que también lo posiciona como un referente provincial en materia de transparencia fiscal, consolidando una política pública orientada a garantizar que cada vecino pueda conocer, controlar y participar activamente en el seguimiento de la gestión de los recursos públicos.