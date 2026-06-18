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    • En San Nicolás, dos de cada tres trabajadores de la construcción perdieron su empleo

    En San Nicolás la construcción es uno de los sectores más golpeados por la caída de la actividad económica y la paralización de obras.

    18 de junio de 2026 - 09:29
    En San Nicolás la ecuación es alarmante: la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) contaba con unos 3000 afiliados hacia fines de 2023. Hoy cuenta con unos 1000 trabajadores prestando servicios en diferentes empresas, mayormente en Sidersa y Ternium.

    En San Nicolás la ecuación es alarmante: la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) contaba con unos 3000 afiliados hacia fines de 2023. Hoy cuenta con unos 1000 trabajadores prestando servicios en diferentes empresas, mayormente en Sidersa y Ternium.

    InfoNegocios

    La crisis que atraviesa la construcción golpea con fuerza a San Nicolás. En los últimos dos años y medio, la cantidad de trabajadores afiliados a la UOCRA local se redujo en un 66%, reflejando el impacto de la paralización de la obra pública y el fuerte encarecimiento de los costos de construcción en la ciudad.

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    La construcción perdió miles de puestos de trabajo en San Nicolás

    La situación del sector de la construcción en San Nicolás refleja una problemática que se replica en distintas regiones del país. Según datos aportados por la seccional local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), hacia finales de 2023 el gremio contaba con alrededor de 3.000 afiliados activos. Actualmente, apenas unos 1.000 trabajadores se encuentran prestando servicios en distintas empresas, principalmente vinculadas a Sidersa y Ternium.

    La reducción representa una caída cercana al 66% de la mano de obra empleada en el sector, una cifra que evidencia la profundidad de la crisis que atraviesa la actividad. La disminución del empleo afecta tanto a trabajadores especializados como a quienes dependen de tareas temporarias asociadas a obras de infraestructura y proyectos privados.

    El freno de la obra pública y el aumento de costos explican la crisis

    Entre los factores que explican la fuerte retracción del sector aparecen dos elementos centrales. Por un lado, la paralización de numerosas obras financiadas por el Estado nacional provocó una caída significativa de la demanda de trabajadores en distintas provincias y municipios.

    Por otro lado, el incremento de los costos de construcción impactó de lleno en el desarrollo de proyectos privados. Según referentes del sector, el valor del metro cuadrado pasó de aproximadamente 600 dólares a ubicarse entre 1.600 y 1.700 dólares en la actualidad.

    La combinación de inflación acumulada, estabilidad cambiaria y aumento de materiales generó que muchos desarrollos inmobiliarios dejaran de ser rentables. En ese contexto, numerosos emprendimientos fueron suspendidos o postergados, afectando directamente la generación de empleo.

    La construcción y la industria lideran la pérdida de empleo en Argentina

    La problemática local se enmarca dentro de un escenario nacional complejo. Datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que más de 200.000 empleos asalariados privados registrados se perdieron desde fines de 2023.

    Los sectores más afectados fueron precisamente la construcción y la industria manufacturera, que concentran gran parte de la destrucción de puestos de trabajo. Dentro de la actividad industrial, los mayores retrocesos se registraron en ramas como la textil, la metalmecánica, la automotriz y la producción química.

    A nivel nacional, la UOCRA también advirtió sobre la pérdida de decenas de miles de empleos vinculados a la actividad constructiva durante los últimos años. Mientras tanto, empresarios y referentes del sector coinciden en que la recuperación dependerá de la reactivación de inversiones, el acceso al crédito y la puesta en marcha de nuevos proyectos públicos y privados.

    La realidad de San Nicolás muestra con claridad el impacto que tiene la caída de la actividad sobre una industria intensiva en mano de obra, donde miles de familias dependen directamente del movimiento de obras para sostener sus ingresos.

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