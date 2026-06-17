De San Nicolás a Kansas: la cábala que protagonizaron siete amigos argentinos

El grupo de hinchas cumplió su sueño de llegar a un Mundial, pero camino al hotel del equipo de Lionel Scaloni se encontró con un obstáculo inesperado.

La pasión por la Selección argentina llevó a siete amigos de San Nicolás y Rosario a vivir una experiencia inolvidable en el Mundial. Durante una fuerte tormenta en Kansas City, se encontraron con un árbol caído que impedía su paso hacia el hotel donde se concentra el equipo nacional y decidieron enfrentar el obstáculo de una manera muy particular.

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Kansas City recibió a miles de hinchas argentinos bajo condiciones climáticas adversas. Una tormenta eléctrica con fuertes ráfagas de viento provocó la caída de numerosos árboles en distintos sectores de la ciudad.

En ese contexto, el grupo integrado por Sebastián “Pescado”, Juanchi, Checho, Cristian, Pite, Flaco y Juampi se dirigía hacia el hotel de la Selección cuando encontró un árbol atravesado sobre la calle. Ante la imposibilidad de avanzar, surgió una propuesta que rápidamente se transformó en un desafío colectivo.

Según relató Sebastián, quien conducía la camioneta, lanzó una frase que terminó motivando a todos: “Muchachos, si no corremos el árbol, no pasamos la primera ronda”. A partir de ese momento, los siete amigos unieron fuerzas y lograron despejar el camino.

La cábala que nació en el Mundial de Qatar

La historia tiene antecedentes. Durante el Mundial de Qatar 2022, el mismo grupo protagonizó una situación similar cargada de superstición futbolera.

Recordaron que, durante el entretiempo del partido entre Argentina y Países Bajos, dos integrantes realizaban una serie de toques con una pelota. Convencidos de que el resultado dependía de completar el desafío, insistieron hasta lograrlo pese al cansancio físico.

Con la posterior consagración argentina en aquel torneo, las cábalas quedaron instaladas entre los amigos, quienes ahora trasladaron esas costumbres a suelo estadounidense.

El sueño de llegar a un Mundial después de años de intentos

Más allá de la anécdota, el viaje representa el cumplimiento de un sueño largamente esperado. Durante varios mundiales intentaron conseguir entradas mediante los sorteos oficiales de FIFA, pero nunca tuvieron éxito.

Esta vez decidieron asegurar su presencia por diferentes vías y recién después organizaron el resto del viaje. Entre los integrantes hay empresarios, médicos, gerentes, un panadero y un ingeniero, todos unidos por décadas de amistad y por la pasión por la camiseta argentina.

La conquista de Qatar fue el impulso definitivo para comenzar a planificar la aventura. Aunque inicialmente habían pensado ahorrar durante cuatro años, el proyecto tomó otro ritmo cuando consiguieron las entradas.

Hoy disfrutan de la experiencia mundialista en Estados Unidos, combinando fútbol, amistad y anécdotas que difícilmente olvidarán. Entre ellas, la de haber movido un árbol en Kansas City convencidos de que también estaban ayudando al destino de la Selección argentina.