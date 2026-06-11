La UTN San Nicolás será sede del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026

La sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) San Nicolás albergará el próximo 19 de junio una nueva edición del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026 , una propuesta orientada a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la optimización de procesos y la innovación en organizaciones.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la ciudad de San Nicolás será anfitriona de una nueva edición del Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026, un espacio destinado a promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre optimización de procesos, innovación y gestión eficiente en organizaciones públicas y privadas.

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La actividad se desarrollará el próximo 19 de junio, entre las 8:30 y las 13:00, en el Salón Azul de la UTN San Nicolás. La participación será libre y gratuita, permitiendo la asistencia de estudiantes, profesionales, empresarios y representantes de distintas instituciones interesados en las temáticas vinculadas a la mejora continua.

El evento alcanzará este año su decimocuarta edición y se ha consolidado como un espacio de referencia para la difusión de herramientas y metodologías orientadas al fortalecimiento de la calidad y la eficiencia en diversos ámbitos de trabajo.

Bajo el lema “La mejora continua en acción: experiencias que transforman”, el encuentro pondrá el foco en la presentación de casos prácticos y experiencias concretas que evidencian el impacto positivo de los procesos de mejora en las organizaciones.

Durante la jornada se expondrán proyectos, estrategias de gestión y resultados alcanzados a partir de la implementación de metodologías innovadoras. La propuesta busca mostrar cómo la mejora continua puede convertirse en una herramienta clave para incrementar la productividad, optimizar recursos y fortalecer el desarrollo institucional.

Participación de universidades y entidades especializadas

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la UTN San Nicolás, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR) y la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO).

Además de las exposiciones, se generarán espacios de intercambio profesional y construcción de redes de cooperación entre los participantes. Desde la organización destacaron que el objetivo es fomentar el aprendizaje colaborativo, compartir buenas prácticas y visibilizar experiencias exitosas que contribuyan al crecimiento de empresas e instituciones.

Los interesados en participar pueden completar la inscripción a través del formulario habilitado por los organizadores para asegurar su lugar en esta nueva edición del encuentro regional.