viernes 12 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • La UTN San Nicolás será sede del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026

    La jornada se realizará en San Nicolás el 19 de junio con entrada libre y gratuita.

    11 de junio de 2026 - 19:10
    La sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) San Nicolás albergará el próximo 19 de junio una nueva edición del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026, una propuesta orientada a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la optimización de procesos y la innovación en organizaciones.

    La sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) San Nicolás albergará el próximo 19 de junio una nueva edición del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026, una propuesta orientada a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la optimización de procesos y la innovación en organizaciones.

    Opinando San Nicolás

    La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de la ciudad de San Nicolás será anfitriona de una nueva edición del Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026, un espacio destinado a promover el intercambio de experiencias y conocimientos sobre optimización de procesos, innovación y gestión eficiente en organizaciones públicas y privadas.

    Lee además
    Frente al incremento en la circulación de gripe A (H3N2), el Ministerio de Salud de la Nación completó el envío de dosis de vacunas antigripales que faltaban a todas las jurisdicciones. Las autoridades instan a la población a vacunarse, teniendo en cuenta la cercanía de los meses más fríos del año.

    San Nicolás: Aumentan los casos de gripe y crece la demanda de vacunas
    En la mañana del jueves se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. La empresa de transporte de pasajeros Vercelli solicitará la “recomposición de las tarifas” del servicio según la polinómica correspondiente. Actualmente el valor del boleto de colectivo en San Nicolás es de $1.795.

    San Nicolás: Transporte, obras y pedidos de informes, los temas que ingresan al Concejo

    Un encuentro para compartir experiencias de mejora continua

    La actividad se desarrollará el próximo 19 de junio, entre las 8:30 y las 13:00, en el Salón Azul de la UTN San Nicolás. La participación será libre y gratuita, permitiendo la asistencia de estudiantes, profesionales, empresarios y representantes de distintas instituciones interesados en las temáticas vinculadas a la mejora continua.

    El evento alcanzará este año su decimocuarta edición y se ha consolidado como un espacio de referencia para la difusión de herramientas y metodologías orientadas al fortalecimiento de la calidad y la eficiencia en diversos ámbitos de trabajo.

    La mejora continua como motor de transformación organizacional

    Bajo el lema “La mejora continua en acción: experiencias que transforman”, el encuentro pondrá el foco en la presentación de casos prácticos y experiencias concretas que evidencian el impacto positivo de los procesos de mejora en las organizaciones.

    Durante la jornada se expondrán proyectos, estrategias de gestión y resultados alcanzados a partir de la implementación de metodologías innovadoras. La propuesta busca mostrar cómo la mejora continua puede convertirse en una herramienta clave para incrementar la productividad, optimizar recursos y fortalecer el desarrollo institucional.

    Participación de universidades y entidades especializadas

    La iniciativa es organizada de manera conjunta por la UTN San Nicolás, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario (FCEIA-UNR) y la Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo (SAMECO).

    Además de las exposiciones, se generarán espacios de intercambio profesional y construcción de redes de cooperación entre los participantes. Desde la organización destacaron que el objetivo es fomentar el aprendizaje colaborativo, compartir buenas prácticas y visibilizar experiencias exitosas que contribuyan al crecimiento de empresas e instituciones.

    Los interesados en participar pueden completar la inscripción a través del formulario habilitado por los organizadores para asegurar su lugar en esta nueva edición del encuentro regional.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Aumentan los casos de gripe y crece la demanda de vacunas

    San Nicolás: Transporte, obras y pedidos de informes, los temas que ingresan al Concejo

    San Nicolás: Regatas y Somisa van por la clasificación en la Liga Federal ante su gente

    San Nicolás: Ventas minoristas pyme acumulan una caída del 3,1% y preocupa el consumo en los comercios

    Los nacimientos en San Nicolás cayeron más de un 30% en seis años y profundizan la tendencia

    Cruz Roja San Nicolás celebrará un nuevo aniversario con una jornada gratuita de salud y prevención

    San Nicolás: Junio con actividades para promover los derechos y la participación de las personas mayores

    Capitán Sarmiento: Hallan cocaína valuada en más de $5 millones durante un operativo

    La cárcel de San Nicolás lidera la sobrepoblación penitenciaria en Buenos Aires

    Venta de motos en San Nicolás: el crecimiento del delivery impulsa el mercado de rodados de baja cilindrada

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El campeón 2024 de la Clase 3 del TN pasó por LA OPINION Play para repasar su actualidad. video

    Alfonso Domenech: "Nos ilusionamos con volver a pelear el campeonato"

    Por Fernando Bongiovanni

    Viernes 12 de junio - Versión PDF

    Este domingo en el Teatro Unión Ferroviaria se presenta el espectáculo Experiencia Sabina.
    Cultura y espectáculo

    Música, teatro, libros, baile y cine: una agenda en Pergamino para no quedarse en casa

    Podcast del 12 de junio de 2026

    Podcast del 12 de junio de 2026

    La sede local de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) San Nicolás albergará el próximo 19 de junio una nueva edición del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026, una propuesta orientada a fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas con la optimización de procesos y la innovación en organizaciones.

    La UTN San Nicolás será sede del 14° Encuentro Regional de Mejora Continua SAMECO 2026