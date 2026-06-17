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    • San Nicolás: Las colecciones virales se vuelven clave para sostener los puestos de diarios

    Libros, figuras, autos, muñecas y objetos coleccionables ganan terreno en los kioscos y ayudan a compensar la caída en la venta de diarios en San Nicolás.

    17 de junio de 2026 - 08:59
    Los puestos de diarios y revistas tienen cada vez menor presencia en San Nicolás, pero todavía conservan una oferta amplia que va mucho más allá de lo que ya conocemos.

    Los puestos de diarios y revistas tienen cada vez menor presencia en San Nicolás, pero todavía conservan una oferta amplia que va mucho más allá de lo que ya conocemos.

    El Norte

    Las colecciones de libros, figuras, vehículos y objetos armables se transformaron en una herramienta fundamental para los puestos de diarios de San Nicolás. Impulsadas por las redes sociales y el interés de distintos públicos, estas propuestas generan nuevas ventas y permiten fidelizar clientes en un contexto de fuerte retroceso del consumo de publicaciones tradicionales.

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    Colecciones virales que atraen nuevos compradores

    Los exhibidores de los puestos de diarios ya no están ocupados únicamente por diarios y revistas. En los últimos años, las colecciones temáticas se multiplicaron y lograron captar la atención de lectores, coleccionistas y familias.

    Entre las propuestas más destacadas aparecen colecciones literarias como "Maestros del Fantástico", que reúne obras de autores emblemáticos como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft y Mary Shelley. También ganaron notoriedad las "Novelas inolvidables de Disney", que trasladan al formato libro algunas de las películas más populares de la compañía.

    A estas opciones se suman colecciones sobre videojuegos, historia, mitología, moda, música, fútbol y literatura clásica, además de propuestas vinculadas a figuras, vehículos de colección y construcciones armables inspiradas en universos de gran popularidad.

    El modelo de ventas que impulsa las colecciones

    Una de las claves del éxito de estas entregas es su estrategia comercial. Generalmente comienzan con una primera edición a precio promocional, lo que facilita la compra impulsiva y permite que los consumidores conozcan el producto.

    Las colecciones suelen iniciar con frecuencia quincenal y, luego de varias entregas, pasan a publicarse semanalmente. De esta manera, los puestos logran mantener un contacto constante con quienes deciden completar una serie.

    Según explicaron desde uno de los comercios relevados, muchos compradores adquieren las primeras entregas por su bajo costo, aunque existe un grupo más reducido que sigue toda la colección y solicita que se le reserve cada número. Esta dinámica garantiza visitas periódicas y genera ingresos sostenidos para los puntos de venta.

    Los puestos buscan reinventarse ante la caída del papel

    La transformación de los hábitos de consumo impactó de lleno en la actividad de los kioscos de diarios. La venta de periódicos impresos y revistas disminuyó considerablemente durante los últimos años, obligando a los comerciantes a diversificar su oferta.

    En este escenario, las colecciones se convirtieron en una alternativa estratégica. Los compradores más habituales tienen entre 30 y 50 años, mientras que muchos adultos mayores adquieren estas publicaciones como regalos para hijos o nietos.

    Los comerciantes coinciden en que estas propuestas representan una parte importante de sus ingresos actuales y permiten sostener la actividad diaria. En una época marcada por el avance de los contenidos digitales, los coleccionables mantienen vigente el vínculo entre los puestos de diarios y sus clientes, ofreciendo experiencias que combinan entretenimiento, cultura y nostalgia.

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