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    • San Nicolás ofrece 31 vacantes para residencias médicas en el Hospital San Felipe

    Miles de aspirantes rendirán esta semana el examen ERES Bonaerense 2026. El Hospital San Felipe de San Nicolás dispone de 31 cupos en distintas especialidades.

    16 de junio de 2026 - 19:22
    Con el objetivo de fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en distintas disciplinas y especialidades, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lleva adelante el programa “Eres Bonaerense¨, que consta del examen para entrar al Sistema de Residencias, una vez al año, mediante concurso público y abierto.

    Con el objetivo de fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en distintas disciplinas y especialidades, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires lleva adelante el programa “Eres Bonaerense¨, que consta del examen para entrar al Sistema de Residencias, una vez al año, mediante concurso público y abierto.

    Google Ilustrativa

    La provincia de Buenos Aires se prepara para una nueva edición del examen de residencias médicas ERES Bonaerense 2026, que se desarrollará los días 18 y 19 de junio. En este contexto, el Hospital San Felipe de San Nicolás cuenta con 31 vacantes disponibles para profesionales de la salud que buscan continuar su formación en diversas especialidades.

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    Hospital San Felipe: las especialidades con vacantes disponibles

    El sistema de residencias constituye una de las principales herramientas de formación de posgrado para profesionales de la salud. A través de esta modalidad, médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros especialistas combinan la capacitación académica con la práctica diaria en hospitales y centros de atención.

    En San Nicolás, el Hospital San Felipe ofrece actualmente 31 cupos distribuidos en distintas áreas. Entre las especialidades disponibles se encuentran Anestesiología, Cirugía General, Clínica Médica, Pediatría, Medicina General, Terapia Intensiva, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, además de residencias vinculadas a Enfermería, Obstetricia, Nutrición, Kinesiología y gestión sanitaria.

    De esos 31 lugares, cinco ya están ocupados por preresidentes que confirmaron su continuidad dentro del sistema de formación.

    Examen ERES Bonaerense 2026: más de 7 mil aspirantes en toda la provincia

    El programa ERES Bonaerense fue impulsado por el Ministerio de Salud provincial con el objetivo de fortalecer el ingreso y la permanencia de profesionales en el sistema sanitario público.

    Este año, más de 7 mil postulantes competirán por más de 2.300 cupos disponibles en hospitales y centros de salud bonaerenses. Las evaluaciones se llevarán a cabo en distintas sedes ubicadas en La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino.

    Desde la cartera sanitaria explicaron que el programa surgió tras la decisión del Gobierno nacional de discontinuar el sistema unificado de residencias, permitiendo así garantizar la continuidad de la formación especializada en territorio bonaerense.

    Controles y medidas de seguridad para garantizar transparencia

    Las autoridades provinciales anunciaron un amplio operativo de control para asegurar la transparencia y equidad durante el examen.

    Entre las principales medidas figura la prohibición absoluta del uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes, tablets, notebooks, auriculares y cualquier otro dispositivo electrónico. Además, los aspirantes deberán acreditar identidad mediante DNI vigente y mantener visibles las muñecas y las orejas durante toda la evaluación.

    Las pertenencias personales serán guardadas en bolsas precintadas y no podrán manipularse durante el examen. Tampoco estará permitido ingresar con bebidas, alimentos ni equipos de mate.

    Asimismo, se implementará la distribución alternada de cuatro versiones distintas del examen para evitar irregularidades entre postulantes ubicados en puestos cercanos. Las salidas al baño estarán reguladas y algunas sedes contarán con monitoreo por cámaras.

    Desde el Ministerio de Salud remarcaron que cualquier intento de fraude o conducta vinculada a la deshonestidad académica implicará la descalificación inmediata del aspirante.

    La convocatoria representa una instancia clave para fortalecer el sistema público de salud bonaerense y garantizar la formación de nuevos especialistas que atenderán las necesidades sanitarias de la provincia en los próximos años.

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