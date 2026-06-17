San Nicolás: Liga Federal de básquetbol, Somisa, Belgrano y Regatas arrancan los play-offs interzonales

En los primeros partidos de los cruces correspondientes a la Conferencia Sudeste (lo que vendría a ser 32vos de final del torneo), Somisa jugará de local desde las 21.00 con All Boys de Santa Rosa, mientras que Belgrano y Regatas se presentarán como visitantes.

Los equipos de la ciudad de San Nicolás vuelven a escena en la Liga Federal de Básquet. Somisa, Belgrano y Regatas iniciarán este miércoles su participación en los play-offs interzonales de la Conferencia Sudeste, una instancia decisiva que reúne a los mejores equipos de la región en busca de un lugar en la siguiente fase del torneo.

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El conjunto dirigido por Diego Alba recibirá desde las 21.00 a All Boys de Santa Rosa en el estadio nicoleño. Somisa llega en uno de sus mejores momentos de la temporada luego de cerrar con buenas actuaciones la fase regular y superar a Atlético Pilar en los play-offs zonales.

La consolidación de una formación titular integrada por Cognigni, Pedemonte, Calcaterra, Uranga y Romero le permitió encontrar mayor regularidad y confianza. Además, los juveniles han respondido cada vez que fueron requeridos desde el banco de suplentes.

Del otro lado estará un rival de jerarquía que finalizó segundo en su zona. All Boys cuenta con jugadores de experiencia y poder ofensivo como Thiago Dasso, Federico Torres, Juan Bellozas y Agustín Sánchez, convirtiéndose en un desafío de máxima exigencia para el equipo nicoleño.

Belgrano visita a Racing con la misión de recuperar su mejor versión

Belgrano afrontará una prueba complicada en Olavarría, donde enfrentará desde las 21.30 a Racing. El equipo nicoleño viene de una clasificación sufrida frente a Ciudad de Campana y buscará reencontrarse con el nivel que lo llevó a ser el mejor equipo de la fase regular de toda la Región Sur.

Para lograrlo necesitará fortalecer su rendimiento defensivo, uno de los pilares que lo llevaron a liderar la conferencia. En ofensiva mantiene intacto su potencial con jugadores como Grunale, Núñez, Giaccio y Pérez como principales referencias.

Racing llega fortalecido tras eliminar a Independiente de Tandil y cuenta con figuras destacadas como Martín Delgado, exjugador de Somisa, Matías Sesto y Marcos Risso. Además, el conjunto olavarriense se hace fuerte en su estadio, donde sufrió muy pocas derrotas durante la temporada.

Regatas enfrenta a Independiente de General Pico en una serie histórica

En La Pampa, Regatas visitará desde las 21.00 a Independiente de General Pico en una serie que revive viejos enfrentamientos de la década de los noventa en la Liga Nacional.

El equipo conducido por Pablo Dastugue tuvo una sólida campaña y ratificó su condición de candidato al eliminar con autoridad a San Fernando en la instancia anterior. La experiencia de Ferreyra, Cantón y Levato aparece como uno de los principales argumentos del conjunto nicoleño para aspirar a grandes objetivos.

Independiente también fue armado con la intención de pelear por el ascenso y viene de dejar en el camino a Estudiantes de Olavarría. Entre sus principales figuras sobresalen Facundo Sanz, Agustín Más Delfino, Gian Luca Rossi, Ezequiel Dupuy y el experimentado base Joaquín Baeza.

Lo que está en juego en la próxima ronda:

Las series interzonales se disputan al mejor de tres encuentros. Los equipos que logren avanzar accederán a los 16avos de final, donde enfrentarán a rivales provenientes de la Conferencia Sur.

En esa instancia ya esperan Perfora de Plaza Huincul, Independiente de Neuquén, Centro Español de Plottier y Pacífico de Neuquén, que consiguieron su clasificación tras superar sus respectivos cruces zonales.

La fase interconferencias está programada para disputarse entre el 28 de junio y el 5 de julio, aunque las fechas podrían sufrir modificaciones según el calendario de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.