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    • San Pedro: Gonzalo Sosa intensifica su preparación con la Selección para el Mundial y el Panamericano

    El palista del Club Náutico San Pedro se entrena en Tigre junto al seleccionado argentino antes de competir en Canadá y en el Campeonato Panamericano.

    18 de junio de 2026 - 19:00
    El palista del Club Náutico San Pedro, Gonzalo Sosa, se encuentra concentrado con la Selección Argentina de Canotaje en la ciudad bonaerense de Tigre, donde lleva adelante la preparación final previa a sus próximos compromisos internacionales.

    El palista del Club Náutico San Pedro, Gonzalo Sosa, se encuentra concentrado con la Selección Argentina de Canotaje en la ciudad bonaerense de Tigre, donde lleva adelante la preparación final previa a sus próximos compromisos internacionales.

    notisanpedro.info

    El palista de la ciudad de San Pedro Gonzalo Sosa atraviesa una etapa clave de su carrera deportiva al formar parte de la concentración de la Selección Argentina de Canotaje en Tigre. Allí realiza los últimos entrenamientos antes de afrontar dos de los desafíos más importantes de la temporada: el Campeonato Mundial Junior y Sub-23 y el Campeonato Panamericano.

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    Gonzalo Sosa se prepara junto a la Selección Argentina

    El representante del Club Náutico San Pedro integra el plantel nacional que trabaja en la ciudad de Tigre bajo la supervisión de los entrenadores de la selección. La concentración forma parte de la puesta a punto para las competencias internacionales que reunirán a los mejores exponentes del canotaje de velocidad.

    Durante las jornadas de entrenamiento, los deportistas ajustan aspectos técnicos, físicos y estratégicos con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los compromisos que se desarrollarán durante las próximas semanas.

    La clasificación al Mundial de Canotaje en Canadá

    Sosa obtuvo su lugar en el seleccionado nacional luego de destacarse en los selectivos organizados por la federación argentina de la especialidad. Sus resultados le permitieron asegurarse una plaza para representar al país en el Campeonato Mundial Junior y Sub-23 de Velocidad de la Federación Internacional de Canotaje.

    La competencia se llevará a cabo entre el 1 y el 5 de julio en Dartmouth, provincia de Nueva Escocia, Canadá, donde participarán atletas de distintos continentes en una de las citas más importantes del calendario internacional de la disciplina.

    Un exigente calendario con el Panamericano como próximo objetivo

    Tras su participación en el Mundial, Gonzalo Sosa continuará con la actividad internacional al integrar el equipo argentino que disputará el Campeonato Panamericano de Canotaje.

    La confirmación dentro de la delegación nacional representa un nuevo reconocimiento al crecimiento deportivo del palista sampedrino, que viene consolidándose entre los jóvenes talentos argentinos de la especialidad. Con estos desafíos por delante, buscará seguir sumando experiencia y resultados frente a competidores de primer nivel en el ámbito continental y mundial.

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