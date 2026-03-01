Paro docente y fuerte impacto en Pergamino: "La heladera no se llena con paciencia" dijo Ricardo Fusco

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Pergamino no comenzará con normalidad. Este lunes 2 de marzo, los docentes de la provincia de Buenos Aires llevarán adelante un paro que promete ser contundente y que, según estimaciones gremiales, tendrá una adhesión “muy, pero muy importante” en el distrito.

El primer sector en anunciar la medida de fuerza fue el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que logró la unanimidad de los gremios que lo integran para no iniciar las clases. De esta manera, Suteba , FEB , Udocba, Amet y Sadop resolvieron rechazar la oferta salarial del Gobierno provincial y avanzar con la huelga.

A este escenario se suma la adhesión de ATE, que nuclea a auxiliares de la educación, lo que podría profundizar aún más el alcance de la medida.

En diálogo con LA OPINIÓN, Ricardo Fusco , secretario general de la FEB Pergamino, brindó detalles sobre la génesis del conflicto, la situación salarial y el clima que se vive entre los docentes de la ciudad.

Un congreso y el rechazo unánime

Fusco explicó que la decisión se tomó tras el último ofrecimiento salarial de la Provincia, que consistió en un aumento del 3% a cobrar el mes próximo.

“Nosotros habíamos tenido congreso después que la provincia hizo su oferta salarial, que fue un aumento del 3% para cobrar el mes que viene. En el congreso por unanimidad, se decidió llevar adelante una medida de fuerza y rechazar este ofrecimiento del gobierno provincial por considerarlo absolutamente insuficiente”, sostuvo.

El dirigente recordó que el Congreso es el órgano máximo de decisión de la Federación y que ya existía un mandato claro a los paritarios: no aceptar aumentos por debajo de la inflación. “El congreso había mandatado a nuestros paritarios, que son quienes van a la negociación, de que no se acepte un ofrecimiento salarial que sea por debajo de la inflación”, explicó.

Y fue más allá al contextualizar el deterioro acumulado: “Vos pensás que nosotros venimos de casi 3 meses sin tener aumento salarial, entonces este 3% iba a implicar un 1% cada mes. Cuando la inflación en los últimos 3 meses ha rondado un 7,5%, un 8% si tomamos los datos oficiales del INDEC”.

Unidad gremial y adhesión masiva

Si bien cada gremio tiene sus propios órganos de decisión, esta vez todos coincidieron en la medida.

“Si bien los gremios docentes de la Provincia estamos unidos en un frente de unidad docente bonaerense… no somos un gremio único. Cada gremio tiene sus órganos de decisión. En esta vez acordamos todos en rechazar la oferta salarial… y el paro el día lunes 2 de marzo”, señaló.

Consultado sobre el impacto en Pergamino, Fusco fue categórico: “El paro del día lunes va a tener una adhesión muy, pero muy importante, porque el grado de disconformidad de los docentes es muy importante”.

Incluso se animó a ponerle un número: “Yo sin temor a equivocarme te diría que más del 90% de adhesión al paro va a haber tranquilamente”.

El límite del bolsillo

Uno de los puntos más sensibles es el nivel salarial. Fusco detalló cuál es la realidad de quienes recién se inician en la docencia.

“Vos pensás que el salario básico de un maestro no llega a 350 mil pesos. Lo demás es antigüedad o algún otro tipo de bonificación”, indicó.

Y aclaró: “Un maestro que recién empieza… cobra en la mano, con un montón de cifras, bonificaciones y una garantía… 750 mil pesos. Porque si no tuviera esa garantía… estaría fácilmente, casi en la mitad, de ese salario”.

La situación obliga a muchos docentes a tomar doble cargo: “Vos pensás que una maestra tiene que trabajar dos cargos para no estar por debajo de la línea de la pobreza”.

Sin embargo, advirtió que cada vez es más difícil acceder a esa posibilidad debido al cierre de cursos y a la caída de matrícula en el nivel secundario.

En ese contexto, la frase que resume el malestar se volvió contundente: “Yo creo que los docentes… hemos sido muy pacientes con el gobierno provincial, pero la paciencia… el bolsillo tiene un límite. Uno la heladera no la llena con paciencia”.

La discusión con la Provincia

El conflicto también se inscribe en la discusión entre la Provincia y la Nación por el envío de fondos. Sobre los argumentos del gobernador Axel Kicillof respecto a la falta de recursos nacionales, Fusco fue claro: “Mirá Carolina, más allá de que sea cierto o no… es un problema de la Provincia de Buenos Aires. Si yo tengo una empresa y a mí no me pagan mis clientes, yo no le puedo decir a mis empleados: ‘Mirá, no te puedo pagar el sueldo porque mis clientes no me pagan’. Bueno, reclamalo, andá a la justicia, hace lo que tengas que hacer, pero para mí no es un elemento válido para que no me aumentes el salario”.

Y agregó: “Yo no puedo ir a la Cooperativa… y decirle: mirá, yo la patente no te la voy a pagar porque vos no me aumentaste el sueldo. Para mí no es un argumento”.

Además, confirmó que ni siquiera se liquidará el 3% rechazado: “Ahora sabemos que la provincia no nos va a aumentar ni siquiera el 3% que nos había ofrecido, sino que nos va a aumentar el 1,5%. Cuando nos enteramos fue como apagar un poco el fuego con nafta. Generó todavía más decepción, resentimiento, bronca”.

Reclamo a Nación: el Incentivo Docente

El paro también incluye reclamos al Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Fusco recordó que, al inicio de la gestión, se eliminó el Incentivo Docente.

“Cuando empezó el gobierno de Milei… los docentes sufrimos una baja de nuestro salario, así como se escucha, una baja de nuestros salarios porque el gobierno nacional dejó de pagarnos el incentivo docente, que eso representaba y representaría al día de hoy un 10%”.

En términos concretos, explicó: “Para cada docente que recién empieza, le representaría en dos cargos 150 mil pesos, 75 mil pesos más cada cargo. Uno puede decir, no es mucho… Es un 10% para el que recién empieza”.

También reclamó la convocatoria a la paritaria nacional docente, que fijaba un piso salarial para todas las provincias.

Sin alegría

Lejos de celebrar la medida, Fusco cerró con un mensaje que intenta explicar el ánimo del sector.

“Ningún docente está contento de hacer un paro pero estamos pidiendo ganar un salario digno, ser bien reconocidos”, concluyó Fusco.

Este lunes, el inicio del ciclo lectivo en Pergamino quedará atravesado por un conflicto que combina salarios deteriorados, reclamos históricos y un fuerte malestar acumulado. La magnitud de la adhesión marcará el pulso de una jornada que, lejos de ser una más, promete convertirse en un punto de inflexión en la relación entre los docentes y el Gobierno provincial.