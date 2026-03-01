domingo 01 de marzo de 2026
    • Restaurantes de San Nicolás: el efectivo vuelve a competir con las tarjetas por los descuentos

    El efectivo recupera protagonismo en locales gastronómicos de San Nicolás impulsado por promociones y beneficios, aunque los pagos digitales siguen creciendo.

    1 de marzo de 2026 - 11:56
    Hace pocos meses atrás, los nicoleños que salían a almorzar o cenar en restaurantes locales optaban por abonar el ticket final en tarjeta de crédito. Era una modalidad que parecía crecer a gran escala, principalmente entre las familias tipo que consumían, al menos, entre $60.000 y $80.000.&nbsp;

    Hace pocos meses atrás, los nicoleños que salían a almorzar o cenar en restaurantes locales optaban por abonar el ticket final en tarjeta de crédito. Era una modalidad que parecía crecer a gran escala, principalmente entre las familias tipo que consumían, al menos, entre $60.000 y $80.000. 

    Google-ilustrativa

    El modo de pagar en los restaurantes de San Nicolás volvió a cambiar en los últimos meses. Aunque las tarjetas y la billetera virtual continúan siendo utilizadas, el efectivo recuperó terreno gracias a descuentos y promociones, generando un escenario de paridad entre las distintas modalidades al momento de cerrar la cuenta.

    Descuentos impulsan el regreso del efectivo en restaurantes

    Hace algunos meses, pagar con tarjeta de crédito era la opción predominante entre los nicoleños que salían a comer. Sin embargo, responsables del sector gastronómico aseguran que actualmente existe un “empate” entre quienes eligen efectivo y quienes optan por medios electrónicos.

    Según explicaron comerciantes del rubro, aproximadamente el 50% de los clientes abona en efectivo, mientras que el otro 50% utiliza tarjetas, transferencias o códigos QR. Dentro de este último grupo, las billeteras virtuales y transferencias ganan cada vez más participación frente a las tarjetas tradicionales.

    Los descuentos ofrecidos por pago en efectivo aparecen como el principal incentivo para este cambio de comportamiento, especialmente en salidas de pocas personas o grupos de amigos.

    Pagos digitales crecen pese a la paridad actual

    A pesar del repunte del efectivo, los gastronómicos coinciden en que la tendencia de largo plazo continúa favoreciendo los medios digitales. La comodidad y rapidez del pago mediante QR consolidaron nuevos hábitos entre los consumidores.

    Fuentes del sector señalaron que, sin promociones en efectivo, la diferencia sería mucho mayor a favor de las billeteras virtuales. Incluso, en algunos locales, los pagos digitales alcanzan hasta el 70% de las operaciones.

    Además, remarcan que el uso del efectivo podría disminuir progresivamente debido a la incomodidad que implica manejar dinero físico frente a alternativas tecnológicas cada vez más extendidas.

    Cambian los hábitos de consumo al salir a comer

    El método de pago también está vinculado al tipo de consumo. Desayunos y meriendas se posicionan como las opciones más elegidas por su relación entre precio y cantidad, con tickets promedio cercanos a los $8.000 por persona.

    Los almuerzos ejecutivos ocupan el segundo lugar en preferencia, con valores que rondan los $18.000 e incluyen menú completo. En cambio, las cenas registran un cambio de hábitos: menos entradas, elecciones más cuidadas y menor consumo de bebidas de alto costo.

    Restauranteros locales aseguran que muchas familias priorizan controlar el gasto total, ya que el costo por persona puede superar los $25.000 en horarios nocturnos. Este contexto económico también influye en la forma de pago, donde promociones y descuentos terminan inclinando la decisión final del comensal.

