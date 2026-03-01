domingo 01 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Aumento del gas: cómo afectará la boleta a los pergaminenses

    El ajuste de Litoral Gas impactará en Pergamino: unos $400 más por hogar, un gasto extra que se suma a la inflación que ya golpea a las familias.

    1 de marzo de 2026 - 08:05
    Para los vecinos de Pergamino, este ajuste en la tarifa llega en un contexto económico ya tensionado.

    Para los vecinos de Pergamino, este ajuste en la tarifa llega en un contexto económico ya tensionado.

    ARCHIVO LA OPINION

    En las últimas horas, el Gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en la tarifa de gas para este mes de marzo, afectando a los usuarios de la distribuidora Litoral Gas. Según informaron desde la empresa, este incremento se traducirá en un promedio de 400 pesos más en la factura de los hogares de la región. La medida fue publicada el viernes en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir de hoy domingo.

    Lee además
    El Gobierno de la Provincia aprobó un recálculo de las tarifas eléctricas que impactará en el bolsillo de los vecinos de San Nicolás.

    San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%
    El arte como punto de encuentro: espacios de formación que abren sus puertas para un nuevo año de aprendizaje, creatividad y expresión en Pergamino.
    Cultura

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

    En Pergamino, como en muchas otras localidades de la zona de cobertura de Litoral Gas, este ajuste generará una repercusión directa en los bolsillos de los vecinos. Aunque el porcentaje parezca acotado, la cifra promedio de 400 pesos por hogar representa un gasto adicional para familias que ya enfrentan la inflación y el incremento de otros servicios esenciales. Para muchos pergaminenses, especialmente aquellos con consumos altos durante los meses fríos, el efecto puede sentirse más significativamente.

    El aumento de tarifas

    El incremento de la tarifa responde a la variación en el precio del gas y a los ajustes de los componentes regulados de transporte y distribución. Desde Litoral Gas aclararon que la suba promedio del 1% refleja el traslado de esos costos al usuario final, pero que cada caso particular variará según la inclusión del cliente en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

    Además, se mantiene vigente el beneficio de zona fría, que contempla un descuento del 30% para los usuarios que residen en localidades que cumplan con la Ley de Zona Fría, beneficio que puede llegar hasta el 50% para casos vulnerables. Para Pergamino, que se encuentra dentro de las localidades que acceden a la zona fría, este beneficio representa un alivio para muchas familias durante el invierno, cuando el consumo de gas aumenta significativamente.

    Revisión quinquenal

    De acuerdo a lo que explicaron desde la empresa Litoral Gas, que en Pergamino tiene sus oficinas en calle Merced al 600, el Gobierno también precisó que la variación de los componentes regulados de transporte y distribución es en promedio del 2,7%, cifra que incluye la adecuación mensual por inflación para mantener el valor real de la tarifa.

    Este ajuste incorpora la cuota 11 de la Revisión Quinquenal de Tarifas, así como el Plan de Obras 2025-2029, que busca mejorar la infraestructura del servicio y garantizar una mayor seguridad en el suministro para los usuarios de todo el país, incluyendo Pergamino y la región del litoral.

    El precio del gas en dólares no sufrió cambios, ya que la Secretaría de Energía estableció un valor uniforme para todo el año. Por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, el ajuste se traduce en una reducción de -2,6% respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior. Esto implica que, pese al aumento en términos nominales, el efecto sobre la tarifa total se atenúa levemente, aunque sigue representando un gasto extra para los hogares pergaminenses.

    Para comercios y pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Pergamino, el impacto del aumento en la factura promedio mensual será prácticamente neutro. Esto se debe a que los mismos componentes que incrementan el costo para los hogares se compensan parcialmente con la adaptación al tipo de cambio y la estructura de consumo de los establecimientos comerciales. No obstante, para aquellos comercios con mayor demanda de gas durante el invierno, como restaurantes, panaderías o industrias locales, el costo adicional puede percibirse como un gasto operativo extra.

    Impacto en los pergaminenses

    Para los vecinos de Pergamino, este ajuste en la tarifa llega en un contexto económico ya tensionado. Las familias con consumos medios o altos deberán destinar un porcentaje mayor de sus ingresos para cubrir los gastos de gas, especialmente durante los meses más fríos, cuando la demanda de calefacción aumenta. El incremento puede parecer pequeño en porcentaje, pero representa un costo adicional que se suma a otros servicios y a la inflación general.

    Asimismo, los sectores más vulnerables, que dependen de los subsidios y de la reducción por zona fría, seguirán recibiendo apoyo del Estado. Sin embargo, la presidenta de Litoral Gas y especialistas del sector advierten que mantener actualizados y efectivos estos subsidios es fundamental para evitar que los hogares con menores recursos enfrenten dificultades para cubrir el servicio.

    En definitiva, el aumento del 1% autorizado por el gobierno nacional y aplicado por Litoral Gas refleja un ajuste moderado, pero con impacto directo en los bolsillos de los pergaminenses. Mientras los hogares deben afrontar este gasto adicional, las autoridades buscan garantizar la estabilidad del suministro y la inversión en obras para mejorar la infraestructura, equilibrando así la necesidad de mantener tarifas razonables con la sostenibilidad del servicio.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Aumenta la luz en la Provincia y las facturas llegarán con subas de hasta 17%

    Talleres culturales en Pergamino: inscriben en teatro, música y arte

    Cine, filosofía y debate en una nueva edición de Filo en Corto en Centro Cultural Registrarte

    Se terminó la sequía: Pergamino Básquet festejó luego de 51 días

    Cahuané 2026: el arte popular vuelve a reunirse en Capitán Sarmiento

    Farmacias: deudas de las obras sociales ponen en riesgo la reposición de los medicamentos

    Pergamino se prepara para correr junto a la Fundación Leandra Barros

    Paro docente y fuerte impacto en Pergamino: "La heladera no se llena con paciencia" dijo Ricardo Fusco

    Anafilaxia: impulsan en Pergamino una encuesta clave para transformar la experiencia en política pública

    Inauguran el nuevo edificio del Jardín Nº 926 y el martes Pergamino dará inicio formal al ciclo lectivo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    No trascendió el nombre de la empresa pero sí que su radicación sería en Parcum.

    Una firma alemana proyecta radicarse en Parcum y refuerza el perfil productivo de Pergamino

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Como todos los años, durante el receso estival el servicio de transporte público de pasajeros se reduce a frecuencias mínimas teniendo en cuenta la baja demanda. El cronograma operativo del servicio que en San Nicolás presta la empresa Vercelli Hnos. S.A. se reactiva a su ritmo habitual con el arranque de las clases.

    San Nicolás: Vuelven las frecuencias habituales del transporte público por el inicio de clases
    El Estadio Municipal Don José de San Martín atraviesa una etapa de profunda renovación estructural y puesta en valor, en el marco de un plan integral de restauración de infraestructura que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia de deportistas y espectadores.

    San Pedro: Avanza la restauración integral del Estadio Municipal Don José de San Martín con obras clave

    El secretario general de ATE, Carlos Morel, habló sobre la manifestación que llevaron adelante en las escalinatas del municipio por el tema de las paritarias.

    Baradero: ATE se manifestó frente al Municipio y profundiza el reclamo por paritarias

    El encuentro, realizado en el Centro Universitario de Ramallo, se desarrolló bajo el lema “Jornada de intercambio y evaluación” y contó con la participación de más de 75 docentes.

    Ramallo reunió a más de 75 docentes en una jornada educativa para evaluar programas y necesidades escolares

    Domingo 1 de marzo - Versión PDF