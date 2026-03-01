Aumento del gas: cómo afectará la boleta a los pergaminenses

En las últimas horas, el Gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en la tarifa de gas para este mes de marzo, afectando a los usuarios de la distribuidora Litoral Gas . Según informaron desde la empresa, este incremento se traducirá en un promedio de 400 pesos más en la factura de los hogares de la región. La medida fue publicada el viernes en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir de hoy domingo.

En Pergamino, como en muchas otras localidades de la zona de cobertura de Litoral Gas, este ajuste generará una repercusión directa en los bolsillos de los vecinos. Aunque el porcentaje parezca acotado, la cifra promedio de 400 pesos por hogar representa un gasto adicional para familias que ya enfrentan la inflación y el incremento de otros servicios esenciales. Para muchos pergaminenses, especialmente aquellos con consumos altos durante los meses fríos, el efecto puede sentirse más significativamente.

El incremento de la tarifa responde a la variación en el precio del gas y a los ajustes de los componentes regulados de transporte y distribución. Desde Litoral Gas aclararon que la suba promedio del 1% refleja el traslado de esos costos al usuario final, pero que cada caso particular variará según la inclusión del cliente en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Además, se mantiene vigente el beneficio de zona fría, que contempla un descuento del 30% para los usuarios que residen en localidades que cumplan con la Ley de Zona Fría, beneficio que puede llegar hasta el 50% para casos vulnerables. Para Pergamino, que se encuentra dentro de las localidades que acceden a la zona fría, este beneficio representa un alivio para muchas familias durante el invierno, cuando el consumo de gas aumenta significativamente.

Revisión quinquenal

De acuerdo a lo que explicaron desde la empresa Litoral Gas, que en Pergamino tiene sus oficinas en calle Merced al 600, el Gobierno también precisó que la variación de los componentes regulados de transporte y distribución es en promedio del 2,7%, cifra que incluye la adecuación mensual por inflación para mantener el valor real de la tarifa.

Este ajuste incorpora la cuota 11 de la Revisión Quinquenal de Tarifas, así como el Plan de Obras 2025-2029, que busca mejorar la infraestructura del servicio y garantizar una mayor seguridad en el suministro para los usuarios de todo el país, incluyendo Pergamino y la región del litoral.

El precio del gas en dólares no sufrió cambios, ya que la Secretaría de Energía estableció un valor uniforme para todo el año. Por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, el ajuste se traduce en una reducción de -2,6% respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior. Esto implica que, pese al aumento en términos nominales, el efecto sobre la tarifa total se atenúa levemente, aunque sigue representando un gasto extra para los hogares pergaminenses.

Para comercios y pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Pergamino, el impacto del aumento en la factura promedio mensual será prácticamente neutro. Esto se debe a que los mismos componentes que incrementan el costo para los hogares se compensan parcialmente con la adaptación al tipo de cambio y la estructura de consumo de los establecimientos comerciales. No obstante, para aquellos comercios con mayor demanda de gas durante el invierno, como restaurantes, panaderías o industrias locales, el costo adicional puede percibirse como un gasto operativo extra.

Impacto en los pergaminenses

Para los vecinos de Pergamino, este ajuste en la tarifa llega en un contexto económico ya tensionado. Las familias con consumos medios o altos deberán destinar un porcentaje mayor de sus ingresos para cubrir los gastos de gas, especialmente durante los meses más fríos, cuando la demanda de calefacción aumenta. El incremento puede parecer pequeño en porcentaje, pero representa un costo adicional que se suma a otros servicios y a la inflación general.

Asimismo, los sectores más vulnerables, que dependen de los subsidios y de la reducción por zona fría, seguirán recibiendo apoyo del Estado. Sin embargo, la presidenta de Litoral Gas y especialistas del sector advierten que mantener actualizados y efectivos estos subsidios es fundamental para evitar que los hogares con menores recursos enfrenten dificultades para cubrir el servicio.

En definitiva, el aumento del 1% autorizado por el gobierno nacional y aplicado por Litoral Gas refleja un ajuste moderado, pero con impacto directo en los bolsillos de los pergaminenses. Mientras los hogares deben afrontar este gasto adicional, las autoridades buscan garantizar la estabilidad del suministro y la inversión en obras para mejorar la infraestructura, equilibrando así la necesidad de mantener tarifas razonables con la sostenibilidad del servicio.