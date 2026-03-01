Inauguran el nuevo edificio del Jardín Nº 926 y el martes Pergamino dará inicio formal al ciclo lectivo

El flamante edificio del Jardín Nº 926 se emplaza en calle Ricardo Güiraldes 2115 del barrio Kennedy.

Este martes, Pergamino vivirá una jornada especial para la educación pública. No solo se inaugurará el nuevo edificio del Jardín Nº 926 , sino que además ese acto marcará oficialmente el inicio del ciclo lectivo 2026 , en un contexto particular atravesado por el paro docente anunciado para este lunes.

El establecimiento, ubicado en calle Ricardo Güiraldes 2115, abrirá finalmente sus puertas tras haber sido una obra inconclusa durante más de dos años. En diálogo con LA OPINIÓN, el presidente del Consejo Escolar de Pergamino , Mariano Bocanera, reconstruyó el camino que permitió culminar el edificio y explicó por qué se decidió destinar el Fondo de Financiamiento Educativo a esta intervención.

La decisión de finalizar el jardín surgió el año pasado, en una reunión con el intendente Javier Martínez. “El año pasado, en una reunión que tuvimos con el Intendente Martínez, donde entre otros temas hablamos del Fondo Educativo para dicho año, surgió la historia de esa obra inconclusa. Él nos manifestó que era una pena tener esa estructura sin finalizar, más teniendo en cuenta que el Jardín 926 estaba funcionando en el edificio del CEC 801 y que les estaba quedando chico el lugar”, relató Bocanera.

A partir de esa inquietud, comenzaron los análisis técnicos y económicos para evaluar la viabilidad de terminarla.

“Nos preguntó cuánto podría costar terminarla y comenzamos analizando costos, necesidades y así comenzó el camino que estamos completando este próximo martes con su inauguración”, explicó.

La historia de un edificio que quedó al 35%

El edificio del Jardín 926 comenzó a construirse a principios de 2022 con financiamiento provincial. Sin embargo, el proyecto no logró completarse en los plazos previstos.

“A principios de 2022, autoridades provinciales y nacionales anunciaron el inicio de la construcción del edificio, con fondos de la provincia. Fijaron un plazo de obra total de 180 días. Meses más tarde comenzaron los incumplimientos en los pagos y la obra se detuvo, con un avance del 35% aproximadamente, según los cálculos que realizaron los arquitectos de la DPIE”, detalló.

La paralización derivó en la rescisión del contrato

“A finales de 2024 había operado la rescisión del contrato de obra con el gobierno provincial, por falta de pago. Entonces se procede a tomar la obra en custodia y, habiendo tenido conversaciones previas con el intendente, en las que nos manifestó su acuerdo con la inversión requerida, es que decidimos avanzar en su finalización a través del Fondo Educativo”, sostuvo el titular del Consejo Escolar.

Más de 510 millones de pesos de inversión

La culminación del edificio demandó una inversión significativa. “La inversión que demandó la obra fue de poco más de 510 millones de pesos. La empresa que ganó la licitación fue Lavitola y Berniell Construcciones SRL, quienes habían sido los responsables de aquella primera etapa inconclusa por falta de pago. El plazo total de obra fue de 180 días y fue entregada en término”, precisó Bocanera.

La finalización dentro de los tiempos previstos permitió planificar la inauguración para el inicio del calendario escolar.

“El próximo martes 3 de marzo será, por partida doble, el acto protocolar de inicio del ciclo lectivo 2026 y la inauguración del nuevo edificio, a las 9 horas”, confirmó.

Un jardín modelo y de última generación

Más allá de la importancia simbólica de concluir una obra paralizada, el nuevo edificio se destaca por sus características técnicas y de diseño.

“Porque, además de los servicios básicos, propios de cualquier establecimiento, este edificio cuenta con alarma de incendios, detectores de humo, alarma antirrobos, aire acondicionado, mobiliario y baños integrados en todas las salas, y un diseño moderno de vanguardia en sus espacios que es admirable”, describió Bocanera al ser consultado sobre por qué se lo define como un jardín modelo.

A ello se suma equipamiento integral para la prestación del servicio alimentario.

“Además cuenta con equipamiento de cocina completo para que los niños reciban el servicio de desayuno y comedor en el lugar”, agregó.

Un barrio que necesitaba crecer

El nuevo edificio no solo representa una mejora edilicia, sino que impactará directamente en la matrícula y en la dinámica institucional.

“Sí, puesto que la falta de espacio en el edificio del CEC 801 les imposibilitaba crecer en su matrícula. Hoy, con el edificio nuevo, están planificando un crecimiento del 50%, con la creación de sala maternal, servicio muy requerido por las familias del barrio, según nos ha contado la Directora del establecimiento”, indicó Bocanera.

Además, el traslado permitirá que el CEC 801 recupere espacios que había cedido.

“El CEC 801 recupera un espacio cedido para aplicarlo a sus actividades cotidianas, que también puede redundar en crecimiento de alumnos, por lo que ambas instituciones ganan”, subrayó.

Planificación para nuevas inversiones

Con la inauguración del Jardín Nº 926 como hito, el Consejo Escolar ya proyecta nuevas intervenciones con el Fondo Educativo 2026.

“Sí, ya tuvimos reuniones de trabajo con el Intendente y con la Directora de Educación y también fue debatido el tema en las dos sesiones que se dieron este año en el Consejo Escolar. Principalmente en esta altura del año estamos en etapa de planificación y cuantificación de las intervenciones a realizar”, adelantó Bocanera.

La inauguración del nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 926 no solo simboliza la recuperación de una obra que había quedado trunca, sino que marca el inicio formal de un nuevo ciclo lectivo para Pergamino. En un contexto atravesado por tensiones salariales y paro docente, el acto del martes buscará poner el foco en la infraestructura, la planificación y la apuesta al crecimiento educativo en la ciudad.