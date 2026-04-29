El diablo viste a la moda 2 llega a Cinema Pergamino con glamour, poder y nuevos conflictos

Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a protagonizar la esperada secuela que retoma el universo de la moda con nuevos desafíos.

Cinema Pergamino renueva su propuesta cinematográfica con el estreno de El diablo viste a la moda 2 , una de las películas más esperadas del año. La historia retoma el universo de Miranda Priestly en un contexto atravesado por los cambios en la industria editorial, con el regreso de sus protagonistas y la incorporación de nuevas figuras. Entre el glamour, los negocios y las tensiones del mundo fashion, la secuela busca conquistar tanto a los fanáticos del film original como a una nueva generación de espectadores.

Luces, glamour y cine en Pergamino: llega la Gala Deluxe que invita a vivir la moda en primera fila

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Este miércoles se estrena en Cinema Pergamino, El Diablo Viste a la Moda 2, la secuela del clásico protagonizado por Meryl Streep, que vuelve a ponerse en la piel de Miranda Priestly, y Anne Hathaway como Andy Sachs.

La nueva entrega retoma la historia en un escenario atravesado por los cambios en la industria editorial. La icónica directora de la revista Runway enfrenta la caída del formato tradicional frente al avance digital, en una trama que cruza poder, negocios y viejos vínculos.

En ese contexto, recurre a su ex asistente Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, ahora convertida en una influyente ejecutiva. También reaparece Andy Sachs, el personaje de Anne Hathaway, quien vuelve a ese universo que marcó su carrera.

Además del regreso de sus importantes figuras, esta nueva producción cuenta con actores de calidad que le dan a vida a la historia: Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux y Lady Gaga.

De qué trata la película

Respecto a la historia, la secuela explora el presente de Miranda Priestly en un mundo editorial muy diferente al de los años 2000. El auge de los medios digitales, las redes sociales y los cambios en el negocio de las revistas serían parte central del nuevo conflicto narrativo.

El film original estuvo inspirado en la novela The Devil Wears Prada de Lauren Weisberger, publicada en 2003, que se basó en parte en la experiencia de la autora trabajando en el mundo de la moda.

Con una mezcla de nostalgia, glamour y sátira sobre la industria fashion, El diablo viste a la moda 2 promete convertirse en uno de los estrenos más comentados de 2026. Mientras tanto, los seguidores de la historia se entusiasman con el nuevo elenco, el argumento novedoso y, obviamente, los looks más glamoroso del cine.