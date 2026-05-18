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    Los Bailecitos Domingueros volvieron a reunir música, danza y tradición en el Parque Belgrano

    Con la participación de Zoilo Bartolo, vecinos de distintas edades disfrutaron de una nueva jornada cultural organizada por Felices en el Folklore y Subsecretaría de Cultura.

    18 de mayo de 2026 - 11:39
    Familias, bailarines y amantes del folklore compartieron una tarde de encuentro y tradición en una nueva edición de los Bailecitos Domingueros.

    Familias, bailarines y amantes del folklore compartieron una tarde de encuentro y tradición en una nueva edición de los Bailecitos Domingueros.

    PRENSA

    Este pasado domingo 17 se llevó a cabo una nueva edición de los tradicionales Bailecitos Domingueros en el Parque Belgrano, una propuesta que continúa creciendo encuentro tras encuentro y convocando a vecinos de distintas edades para compartir una tarde de música, danza y tradición.

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    La jornada contó, como en cada edición, con una clase abierta de folklore destinada tanto a principiantes como a bailarines avanzados, generando un espacio inclusivo y participativo para quienes desean aprender, practicar y disfrutar de nuestras danzas populares.

    Zoilo Bartolo en Bailecitos Domingueros

    En esta oportunidad, el artista invitado fue Zoilo Bartolo, quien acompañó la tarde con su música y aportó un clima festivo y familiar que fue disfrutado por todos los presentes.

    Desde la organización destacaron la importancia de sostener estos espacios culturales al aire libre, que permiten fortalecer nuestras raíces, promover el encuentro comunitario y compartir propuestas recreativas diferentes para toda la familia.

    Los Bailecitos Domingueros son organizados por el espacio Felices en el Folklore, junto a la Subsecretaría de Cultura. El próximo encuentro ya se encuentra programado para el 14 de junio.

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